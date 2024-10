Egyre több hazai cég csökkenti karbonlábnyomát zöldáram-származási garanciákkal (x)

A cégek többféleképpen is mérsékelhetik karbonlábnyomukat, a rendelkezésükre álló eszközök és módszerek közül pedig az egyik legkényelmesebb és legolcsóbb megoldást a származási garanciák európai rendszere kínálja számukra. A vállalatok a GO-k megvásárlásával biztosíthatják fogyasztásuk egy részének vagy akár egészének környezetbarát forrásból történő fedezését saját beruházás, illetve a hosszú távú elköteleződést jelentő áramvásárlási szerződés megkötése nélkül.

A GO olyan forgalmazható, elektronikus okirat, amely objektív, átlátható módon igazolja, hogy az adott mennyiségű (1 megawattóra) megvásárolt áram megújuló vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. A származási garancia kiállítását a megújulóenergia-termelők igényelhetik az adott ország energetikai hatóságánál (Magyarországon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól – MEKH), amely a megtermelt és a rendszerbe betáplált zöldáram mennyiségének megfelelően bocsátja ki a tanúsítványt.

A származási garanciákra vonatkozó szabályozás országonként eltérő lehet, de minden GO-nak tartalmazni kell egyedi azonosító számot, az energia forrására és a felhasznált technológiára vonatkozó információkat, a termelő erőmű lokációját, méretét, működésének kezdő időpontját, az eredetigazolt villamosenergia-termelés kezdetének és befejezésének dátumát, de még az erőmű által kapott támogatások adatait is.

Ennek megfelelően az áramfogyasztásukat zöldíteni kívánó cégek azt is megválaszthatják, hogy pontosan milyen forrásból, melyik országban és melyik erőműben termelt villamos energia eredetét tanúsító GO-kat vásárolnak meg. A felhasználó vállalatok a GO-k segítségével egyebek mellett biomassza-, hulladékhasznosító-, biogáz-, depóniagáz-, nap-, szél-, víz- és geotermikus erőművek által előállított zöldáramot is beszerezhetnek. A GO-k igénylésére jogosult energiatermelők köre pedig a közeljövőben az atomerőművekkel is kibővülhet egy jogszabályváltozásnak köszönhetően.

A fizika törvényei miatt természetesen nem várható el, hogy éppen azok az elektronok érkezzenek meg egy magyarországi vállalathoz, amelyek a villamosenergia-hálózat egy távolabbi pontján kerülnek a rendszerbe. A GO azonban megteremti annak lehetőségét, hogy az adott cég akár teljes egészében zöldárammal működjön, mivel segítségével pontosan követhető, hogy az európai rendszerbe mennyi fenntartható energia került be, és az is, hogy ebből mennyit és hol kívántak felhasználni. Így a rendszer egészét tekintve lényegében mégis megvalósulhat a zöldenergia adott fogyasztóhelyre történő juttatása.