Hatvanmilliárdos tőkeprogram nyit új piacokat a magyar vállalatok előtt (x)

A kifektetéssel járó kockázatok enyhíthetők megfelelő stratégiai tervezéssel és pénzügyi partnerségek kialakításával. Az állami szerepvállalás ez utóbbi területen most új lendületet ad a vállalkozásoknak: a Nemzeti Tőkeholding (NTH) mintegy 60 milliárd forint értékű tőkeprogramot indított a hazai cégek külföldi beruházásainak, cégalapításainak és felvásárlásainak előmozdítására. A tőkealap, amelynek kezelője a Focus Ventures, nem csupán a nemzetközi piacra való belépést könnyítheti meg, hanem hozzájárul a magyar vállalatok versenyképességének növeléséhez, így a magyar gazdasági teljesítmény fokozásához is.

Javítani kell a profitegyenlegen

„Az alap elindításának célja, hogy hozzájáruljon a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességének, ezen keresztül pedig az ország profitegyenlegének javításához is” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Zsámboki Zoltán, a Focus Ventures vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: a profitegyenleg fontos mutató Magyarország szempontjából, hiszen kifejezi, hogy a külföldi vállalatok mekkora nyereséget termeltek hazánkban, szemben a magyar tulajdonú, külföldön működő vállalatok nyereségével.

Ha Európa egészét vizsgáljuk, a profitegyenleg markáns vonalat húz kelet és nyugat között. A hiány általában az alacsonyabb tőkeellátottságú, ugyanakkor gyorsabban növekvő országokra jellemző: ebbe a csoportba tartozunk mi is. Éppen ezért fontos – emelte ki a vezérigazgató-helyettes –, hogy egyre több tőkeerős vállalkozásunk legyen, amelyek részt tudnak venni a nemzetközi versenyben: így a magas tőkeellátottság kulcskérdés a profitegyenleg hiányának csökkentése szempontjából, ami hosszú távon egyértelműen hozzájárul az ország gazdaságának növekedéséhez.

Kockázatok és új lehetőségek

Zsámboki Zoltán szerint az állami szerepvállalás azért is fontos, mert a tulajdonlást jelentő külföldi leányvállalat létrehozása több kockázatot rejt, mint a tulajdonlás nélküli nemzetközi terjeszkedés, így például a saját külföldi leányvállalat nélküli export vagy franchise értékesítés. „A Kifektetési Magántőkealap elindulása lehetővé teszi, hogy a külföldi terjeszkedésben is befektető partnere tudjunk lenni a hazai vállalatoknak, amelyhez nálunk minden kulcstényező, így a megfelelő tapasztalat, jogosultság és humán erőforrás is adott” – mondta a vezérigazgató-helyettes. Hozzátette: a Focus Venturesszel való együttműködésnek köszönhetően a vállalkozások javíthatják tőkeszerkezetüket, tőkeintenzív beruházásokat, felvásárlásokat, fejlesztéseket tudnak megvalósítani, nemzetközi színtéren is.