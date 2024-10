Hosszú távon csak a zöldtranszformáció versenyképes (x)

Az E.ON őszi Energiafórumán ügyfelek, partnerek és szakértők szakmai előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken és kötetlen networking keretében osztották meg egymással tapasztalataikat a fenntartható üzletmenetről és versenyképességről.

„Időben gondolkozzunk a jövőn, és időben hozzuk meg az üzleti jövőnket biztosító lépéseket!” – ezzel nyitotta meg az őszi Energiafórumot Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A nagyvállalati szegmens számára tartott kétnapos ügyfélrendezvényen Vida Melinda, a Planet Fanatics’ Network fenntarthatósági tanácsadója a kitűzött és eddig elért klímacélokról, a jövő generációinak kérdéseiről beszélt. Az ESG üzleti oldalának legfontosabb kérdéseit és gyakorlati példáit Lukács Ákos mutatta be, az EY Sustainable Value Studies kutatása alapján. Szabó Nóra, a Mastercard projektvezetője előadásában azt mutatta be, milyen ESG-programokat vezet be a Mastercard globálisan és lokálisan.

Pokol László, az E.ON és a Solar Markt közös tulajdonában lévő Green Cloud Platform Zrt. vezérigazgatója szerint a nemrég befejezett és átadott szihalmi naperőmű zöldenergiájával a dekarbonizációs folyamat hazai fizikai forrásból oldható meg. „Ez skálázható energetikai zöldátállást jelent, melynek stratégiai előnye, hogy zöldenergiát és ellátásbiztonságot is ad egyszerre” – mondta.

Több olyan vállalati ügyfél volt jelen, akik már döntöttek a GreenCloud mellett. Szemerédi Dóra, a WestEndet is üzemeltető Gránit Pólus Csoport ESG- és Vállalati kapcsolatokért felelős vezetője, dr. Hoffman Károly, az autóipari beszállító Sanmina-SCI Magyarország Kft. alelnöke és ügyvezető igazgatója, és Galyas André, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vagyonkezelési igazgatója hosszú távú stratégiájuk hátteréről beszéltek.

E.On Energiafórum / Fotó: eon.hu

Mára az üzleti világban és magánemberként is megkerülhetetlen tényezővé vált a zöldszemlélet – mondta Gerendai Károly, a Costes Group tulajdonosa, akinek üzleti portfóliójában fontos szerepet kap egy ökotudatos higiéniai és tisztítási termékeket gyártó franchise, a fenntarthatóság pedig a fesztiválszervezésben és gasztronómiában már évek óta kiemelt szerepet kap.