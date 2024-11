Zöldáramot a cégeknek! De hogyan lesz megvalósíthatóbb az ESG hajtotta átállás? (x)

A PPA és a zöldülő vállalatok, azaz az RE100

A globális RE100-kezdeményezés egyszerű, ambiciózus célja: a világ legnagyobb vállalatai 100 százalékban megújuló energiaforrásokat használjanak. A régebb óta létező, de a modern körülményekre szabott PPA-k különösen fontos szerepet játszanak e cél elérésében.

On-site PPA esetén a fogyasztó telephelyén épül ki az energia előállítására szolgáló naperőmű, amely biztosítja a közvetlen hozzáférést az energiához a vállalat számára, ezáltal minimalizálva a szállítási költségeket és veszteségeket. „Az on-site PPA az, amely igazán zölddé teszi a mai, modern konstrukciókat, amelyek kialakításában a Greenergy Market is segíthet” – jegyezte meg Harasztovich László. Hangsúlyozta továbbá, hogy az RE100 nem valósulhat meg pusztán on-site és off-site PPA-k segítségével – szükség van kiegészítésként úgynevezett GO (Guarantee of Origin – szakmai szlengben: zöldjegy) vásárlására is, amely igazolja, mondjuk egy ESG-megfelelés során, hogy egy nagyvállalat által felhasznált villamos energia minden wattja végső soron megújuló forrásból származik.

Hogyan válasszunk kereskedőt a PPA-szerződéshez?

A kereskedő kiválasztása a PPA-szerződés sikerességének kulcsa lehet. A Greenergy Market Kft. ügyvezetője, Harasztovich László szerint fontos, hogy a cégek olyan partnert válasszanak, aki átfogó, többéves tapasztalattal és érdemi, gyakorlati tudással rendelkezik a PPA-k piacán, hiszen egy hosszú távú szerződés esetén a szakmai hiányosságok súlyos következményekkel járhatnak.

A PPA-szerződések tehát rendkívül lényeges szerepet játszanak a közepes és nagyvállalatok fenntarthatósági célkitűzéseinek elérésében, mivel nem átmeneti megoldást jelentenek, hanem hosszú távon stabilizálják az energiaköltségeket, és támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását.

