3 Forex-képlet, amit minden devizakereskedőnek ismernie kell (x)

Mielőtt belépne egy ügyletbe, végezze el a következő számításokat:

Mennyit kockáztat?

Mekkora a potenciális nyereség?

A pipérték és a pozícióméret megfelel a stratégiának?

Ez csak néhány percet vesz igénybe, de segít elkerülni az érzelmi alapú döntéseket. A modern kereskedési platformok beépített kalkulátorokat kínálnak, de a képletek logikájának megértése segít, hogy ne vakon,

Gyakori hibák a forex képletek használatakor

Bár a képletek önmagukban nem bonyolultak, sok kereskedő helytelenül alkalmazza őket. Tipikus hibák:

következetlen lotméret használata,

a pipérték változásának figyelmen kívül hagyása devizapár váltáskor,

az aktuális árfolyamok elhanyagolása.

Gyakori hiba továbbá a kereskedés érzelmi oldalának figyelmen kívül hagyása is. A legpontosabb számításokat is tönkreteheti az emberi psziché. A képletekhez való ragaszkodás – még veszteségek után is – fegyelmet és türelmet igényel.

A kereskedőknek kerülniük kell a túlbonyolított rendszereket is. Bár sokan bonyolult vagy egzotikus stratégiákban hisznek, gyakran többet ér e három alapképlet mesteri elsajátítása.

A képletek szokássá alakítása

A forex trading nem csak megérzéseken alapul – struktúrát igényel. Ez a három képlet képezi a rendszerszintű kereskedés alapját. Ha beépíti őket a napi rutinjába, megbízhatóságot teremt, csökkenti a kockázatot és egy újrahasznosítható folyamatot hoz létre a sikerhez.

Ezeknek a számításoknak a készségszintű alkalmazása stratégiai gondolkodóvá teszi Önt, nem csak alkalmi kereskedővé. Időbe telik, de ha ezek a képletek ösztönössé válnak, nagyobb önbizalommal kereskedik majd és nő az esélye a hosszú távú nyereségességre.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 81,33 százalékán veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.