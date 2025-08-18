Deviza
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget — Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg (x)

Lezárult a 2025-ös FIDE Iskolai Csapatbajnokság és a Smart Moves Summit, amely augusztus 2–7. között került megrendezésre a történelmi Episcopal High Schoolban, Washington D.C. külvárosában. Az idei rendezvény az amerikai főváros régióját a fiatalok sakkjának globális központjává változtatta, 47 ország 55 iskolai csapatát fogadva egy hétre, amelynek során versenyek, együttműködés és párbeszéd zajlott a sakk oktatásban betöltött jövőjéről.
Szponzorált tartalom
2025.08.18, 09:34
Fotó: freedom24.com

A bajnokságot a Nemzetközi Iskolai Sakkszövetség (ISCF) szervezte a FIDE égisze alatt, és büszkén támogatta a Freedom Holding Corp, egy NASDAQ-on jegyzett, diverzifikált pénzügyi szolgáltató csoport, valamint annak vezérigazgatója, Timur Turlov, aki egyben az ISCF elnöke is.

Magyarországot képviselő Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 23. helyen végzett, folytatva ezzel az ország kiemelkedő hagyományait az iskolai sakkban.

A dobogós helyezettek: Velammal MHS School (India) – 1. hely, National School of Physics and Mathematics (Kazahsztán) – 2. hely és The Harker School (Egyesült Államok) – 3. hely.

A verseny mellett a bajnokság az egységet, a sokszínűséget és a sakk iránti közös örömöt ünnepelte, olyan játékosok részvételével, akik között újoncok és tapasztalt nemzetközi mesterek egyaránt voltak.

Smart Moves Summit: A sakk mint a 21. század „második írástudása

Az augusztus 4–5-én párhuzamosan megrendezett Smart Moves Summit politikai döntéshozókat, oktatókat és innovátorokat hozott össze, hogy megvizsgálják a sakk szerepét a vezetői képességek, az inkluzivitás és a kreativitás előmozdításában az oktatásban. 

Az első napon az a kérdés állt a középpontban, hogy a sakk hogyan támogatja az iskoláskorú gyermekek tanulmányi sikereit és személyes fejlődését. A nap központi eseménye, a „Stratégiai vezetés a globális sakkoktatásban” című panelbeszélgetésen Timur Turlov és a főelőadók a hosszú távú stratégiákról és a szektorok közötti együttműködésről beszélgettek. 

A második napon a sakk nemzeti tantervekbe való beépítésének gyakorlati stratégiáira helyeződött a hangsúly, oktatók és kormányzati tisztviselők értékes betekintésével. A TED Talk stílusú előadások inspiráló esettanulmányokat mutattak be arról, hogyan alakítja át a sakkoktatás az alacsony jövedelmű fiatalok intellektuális és társadalmi fejlődését világszerte.

Turlov, a világ egyik legambiciózusabb iskolai sakkprogramjának mozgatórugója / Fotó: freedom24.com

Nyitóbeszédében Timur Turlov megosztotta a rendszerszintű változásról alkotott elképzelését:

Számunkra a jövő vezetője olyan személy, aki nemcsak döntéseket tud hozni, hanem átlátja a rendszert is. Pontosan ezt tanítja a sakk. Stratégia, önkontroll, figyelemkezelés, csapatmunkában való gondolkodás képessége – ezek olyan készségek, amelyek nélkül egyetlen modern vezető sem boldogulhat. Ha pedig szándékosan szeretnénk fejleszteni ezeket a tulajdonságokat, akkor be kell építenünk a sakkot az oktatási rendszerbe. Úgy véljük, hogy a sakknak a 21. század második alapvető készségévé kell válnia. Az írás és olvasás elsajátítása után minden gyermeknek meg kell tanulnia stratégiailag gondolkodni.”

Turlov, a világ egyik legambiciózusabb iskolai sakkprogramjának mozgatórugója, már több mint 18 millió dolláros beruházást felügyelt Kazahsztánban, amelynek keretében infrastruktúrát, tanárképzést és tantervi integrációt finanszírozott. Az ISCF jelenleg azon dolgozik, hogy egyesítse a nemzeti iskolai sakkszövetségeket, globálisan bővítse az ingyenes tanárképzést, és mindenki számára elérhetővé tegye a sakkoktatást.

A neves előadók között volt Dana Reizniece Ozola (Lettország) – a FIDE igazgatótanácsának alelnöke, Lettország korábbi gazdasági minisztere és pénzügyminisztere, Jerry Nash (USA) – a FIDE Sakk az oktatásban bizottságának elnöke, José Francisco „Pep” Suárez (Spanyolország) – pszichológus, FIDE-edző, a Spanyol Sakkszövetség vezető oktatója, Jenny Ingber (USA) – a Chess in the Schools (NYC) elnöke, Leontxo García – FIDE-mester, neves sakkújságíró, oktató.

„A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága ismét megmutatta, hogy a sakk több mint egy játék – ez egy univerzális nyelv, amely összeköti a fiatal elmék kultúrákat és kontinenseket. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen hihetetlen tehetséget, sportszerűséget és együttműködést láthatunk a táblán és azon kívül is. Szeretném megköszönni a Freedom Holding Corp.nak az esemény sikeréhez nyújtott felbecsülhetetlen támogatását és elkötelezettségét, hogy a sakkot bevezesse a világ osztálytermeibe” – mondta Emil Sutovsky, a FIDE vezérigazgatója.

Az ISCF (International School Chess Federation)

Az ISCF (International School Chess Federation) egy újonnan létrehozott, a FIDE-hez (International Chess Federation) tartozó globális szervezet, amelynek célja a sakk népszerűsítése a világ iskolásai körében. Feladata a nemzeti iskolai sakkszövetségek összefogása és a sakk beépítése a kontinensek iskolai tantervébe, elsősorban Ázsiában, Afrikában és Amerikában. 

A Freedom Holding Corp.

A Freedom Holding Corp. egy globális pénzügyi és befektetési szolgáltató csoport, amely tőkepiacokra, vagyonkezelésre és brókeri szolgáltatásokra specializálódott. A vállalat ösztönzi az innovációt és jelentőségteljes kapcsolatokat teremt a különböző szektorok és közösségek között.

A Freedom24

A Freedom24 egy európai tőzsdeügynök, amely az EU-s ügyfeleket összeköti a főbb nemzetközi tőzsdékkel. Saját technológiáját alkalmazva befektetők számára széles körű hozzáférést biztosít részvényekhez, ETF-ekhez, vállalati és állami kötvényekhez, valamint amerikai, európai és ázsiai piacok amerikai részvényopcióihoz.

A Freedom24 a MiFID II szabályozási keret alapján működik, amely a legmagasabb szintű befektetővédelmet biztosítja. A bróker a CySEC engedélyével rendelkezik, és minden EU-tagállamban tanúsított. A Freedom24 a Freedom Holding Corp. európai leányvállalata, amely egy nemzetközi pénzügyi csoport, amely az Egyesült Államokban, Európában és Közép-Ázsiában működik, és a NASDAQ tőzsdén jegyzik.

