A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget — Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg (x)

A bajnokságot a Nemzetközi Iskolai Sakkszövetség (ISCF) szervezte a FIDE égisze alatt, és büszkén támogatta a Freedom Holding Corp, egy NASDAQ-on jegyzett, diverzifikált pénzügyi szolgáltató csoport, valamint annak vezérigazgatója, Timur Turlov, aki egyben az ISCF elnöke is.

Magyarországot képviselő Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 23. helyen végzett, folytatva ezzel az ország kiemelkedő hagyományait az iskolai sakkban. A dobogós helyezettek: Velammal MHS School (India) – 1. hely, National School of Physics and Mathematics (Kazahsztán) – 2. hely és The Harker School (Egyesült Államok) – 3. hely.

A verseny mellett a bajnokság az egységet, a sokszínűséget és a sakk iránti közös örömöt ünnepelte, olyan játékosok részvételével, akik között újoncok és tapasztalt nemzetközi mesterek egyaránt voltak.

Smart Moves Summit: A sakk mint a 21. század „második írástudása

Az augusztus 4–5-én párhuzamosan megrendezett Smart Moves Summit politikai döntéshozókat, oktatókat és innovátorokat hozott össze, hogy megvizsgálják a sakk szerepét a vezetői képességek, az inkluzivitás és a kreativitás előmozdításában az oktatásban.

Az első napon az a kérdés állt a középpontban, hogy a sakk hogyan támogatja az iskoláskorú gyermekek tanulmányi sikereit és személyes fejlődését. A nap központi eseménye, a „Stratégiai vezetés a globális sakkoktatásban” című panelbeszélgetésen Timur Turlov és a főelőadók a hosszú távú stratégiákról és a szektorok közötti együttműködésről beszélgettek.

A második napon a sakk nemzeti tantervekbe való beépítésének gyakorlati stratégiáira helyeződött a hangsúly, oktatók és kormányzati tisztviselők értékes betekintésével. A TED Talk stílusú előadások inspiráló esettanulmányokat mutattak be arról, hogyan alakítja át a sakkoktatás az alacsony jövedelmű fiatalok intellektuális és társadalmi fejlődését világszerte.

Turlov, a világ egyik legambiciózusabb iskolai sakkprogramjának mozgatórugója / Fotó: freedom24.com

Nyitóbeszédében Timur Turlov megosztotta a rendszerszintű változásról alkotott elképzelését:

„Számunkra a jövő vezetője olyan személy, aki nemcsak döntéseket tud hozni, hanem átlátja a rendszert is. Pontosan ezt tanítja a sakk. Stratégia, önkontroll, figyelemkezelés, csapatmunkában való gondolkodás képessége – ezek olyan készségek, amelyek nélkül egyetlen modern vezető sem boldogulhat. Ha pedig szándékosan szeretnénk fejleszteni ezeket a tulajdonságokat, akkor be kell építenünk a sakkot az oktatási rendszerbe. Úgy véljük, hogy a sakknak a 21. század második alapvető készségévé kell válnia. Az írás és olvasás elsajátítása után minden gyermeknek meg kell tanulnia stratégiailag gondolkodni.”