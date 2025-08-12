Szemüveglencse árak 2025-ben: mit érdemes tudni vásárlás előtt? (x)

Bár a legtöbben először a dizájnba szeretnek bele, a szemüveglencse árak döntő erővel bírnak abban a tekintetben, hogy milyen végső kombináció mellett maradunk. Mivel egyre több prémium és személyre szabható opció érhető el online is, érdemes átlátni a kínálatot – főként, ha tartós, kényelmes és jól működő megoldást keresel.

Tanácstalan vagy? Hadd segítsünk!

Milyen tényezők befolyásolják a szemüveglencse árak alakulását?

A szemüveglencse árak attól függenek, hogy milyen lencsetípust választasz, milyen speciális bevonatokkal kéred, és mennyire vékonyított változatra van szükséged. Az Optilen.hu weboldalon például az árak 5 750 Ft-tól akár 49 916 Ft-ig is terjedhetnek, attól függően, hogy alaplencséről, extra vékonyított vagy progresszív modellről van szó.

Az alaplencsék rendszerint 1.56-os törésmutatójú műanyagból készülnek, de ha erősebb dioptriád van, az 1.60, 1.67 vagy 1.74 indexű vékonyított opciók jelentősen csökkentik a lencse vastagságát – és ezáltal a szemüveg súlyát is.

Emellett számítanak a bevonatok is. Az UV-szűrő, tükröződéscsökkentő réteg, karcálló bevonat, elektrosztatikus védelem, vízlepergető felület vagy éppen a kékfényszűrő (Blue Blocker) mind extra komfortot adnak, de az árakat is emelhetik.

Ray Ban férfi szemüvegkeret: klasszikus stílus, modern kényelem

Nem lehet a lencséről beszélni a keret konkrét említése nélkül!

A jól kiválasztott Ray Ban férfi szemüvegkeret nemcsak divatos megjelenést kölcsönöz, hanem tartósságával és kényelmével is hozzájárul a mindennapok minőségéhez. Az olyan ikonikus formák, mint a Wayfarer, Clubmaster vagy Aviator, azon túl, hogy karakteresek és jól felismerhetőek, kiválóan kombinálhatók egyéni látáskorrekciós igényekkel is.

A márka uniszex modelljei révén nemcsak férfiak, hanem nők is bátran választhatnak ezek közül. Az Optilen kínálatában többféle szín, forma és anyag közül lehet válogatni, legyen szó fém vagy műanyag kivitelről.

A keretekhez tartozó virtuális próba funkció nagy előny, hiszen így akár otthonról is megtalálhatod az arcformádhoz legjobban illő típust – és ez különösen jól jön, ha nem szeretnél optikába járni csak azért, hogy lásd, jól áll-e.