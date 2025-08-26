Tényleg lehet nulla forint a rezsi? (x)

Még május elején vázolta fel az Európai Bizottság nagy horderejű tervét az orosz energiáról való teljes uniós leválásról, ami nagy visszhangot váltott ki a hazai közéletben. Egyes politikusok évi 600 milliárdos extra állami költséget és a rezsicsökkentés végét emlegetik, miközben a magánszemélyek óriási rezsiszámláktól tartanak. Ebben a bizonytalan helyzetben egyre égetőbbé válik az alternatív, zöldebb megoldások integrálása a hagyományos energiahordozókkal való fűtéssel szemben.

Az egyik legoptimálisabb megoldást a fosszilis energiahordozók kiváltására a hőszivattyú jelenti, amely a már pályázható Otthonfelújítási Program igénybevételével kedvező feltételek mellett beszerezhető. A beruházás teljes költségétől függően a támogatás összege 2,5 és 6 millió forint között lehet, és egy kamatmentes hitel és egy vissza nem térítendő állami támogatás kombinációjából áll. A hőszivattyúk ára általában 1,5 és 3,5 millió forint között mozog, így tökéletesen beleillenek a pályázható keretbe.

De miért éri meg ennyire a hőszivattyú?

Nem „csak” ultrazöld, bár ez is igaz rá. A hőszivattyú működési elve, hogy a külső környezetből (levegőből, talajból vagy vízből) kivonja a hőt, és ezt egy speciális technológiát felhasználva leadja a lakásban. Ehhez szükséges egy minimális villamos segédenergia, ami a leadott fűtési teljesítmény negyed- vagy ötödrésze. Emiatt kijelenthető, hogy a hőszivattyú kimondottan környezetbarát megoldás, ami megújuló energián alapul, és használata csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.

A hőszivattyú akkor hatékony, ha relatív alacsony hőmérsékletű vízzel működik, ezért kifejezetten felületfűtés-hűtéshez javasolja a Ferenczi Épületgépészet szakértője. A radiátorok hőleadó felülete annyira kicsi, hogy adott mértékű hőleadáshoz sokkal magasabb hőmérsékletű víz kell, mint a felületfűtésű rendszerek esetén. Fontos leszögezni, hogy a jó működés alapja a megfelelő tervezés, enélkül egyetlen hőszivattyú sem tud hatékonyan működni. Mivel az ideális működés alacsony előremenő vízhőfok és részterhelés esetén valósul meg, nagy hőleadó felületű fűtőtestek szükségesek, mint például a padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés vagy fan coil rendszer.