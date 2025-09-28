Élelmiszeripari innovációk és felújított üzletek a Coop Rally útvonalán (x)

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy már készen állnak a társaság 2028-ig szóló fejlesztési tervei, amelyek szerint egyebek mellett Jászberényben 6 darab mintegy 1700 tonnás fémsilót építenek, elektromos anyagmozgatókat, laborműszereket szereznek be. Tervben vannak a jászberényi és szegedi silóbővítések és átalakítások, előbbi helyen pedig optikai válogató berendezés beszerzése, valamint a napelempark bővítése, de Veszprémben és Kiskunhalason is jelentős korszerűsítések lesznek ebben az időszakban.

Fotó: Coop Hungary Zrt.

Tolnatej: stabil beszállítói és kiskereskedelmi kapcsolatok

A Coop Rally második napjának nyitóállomása Szekszárdon, a Tolnatej Zrt.-nél volt. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő, 100 százalékban magyar tulajdonú tejipari vállalat a hazai élelmiszeripar meghatározó szereplője. És persze Szekszárd közéletéé is: mint Berlinger Attila, a város polgármestere kiemelte, a Tolnatej különösen aktív a társadalmi felelősségvállalásban, és a városi programok fontos szereplője.

A céget bemutató Koller Attila vezérigazgató elmondta, hogy éves szinten több mint 260 millió liter hazai nyers tejet dolgoznak fel. Több évtizedes stabil kereskedelmi kapcsolatuk van a legnagyobb hazai és nemzetközi kiskereskedelmi láncokkal, köztük a Cooppal. A Tolnatej számára a belföldi piac a meghatározó, amit jól mutat, hogy a tavalyi 72 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételének 92 százaléka belföldi értékesítésből származott. Tradicionális sajtgyártó vállalatnak számítanak, termelésük döntő részét képezi a hagyományos magyar trappista sajt, de jelentős az UHT- és ESL-termékek forgalma, illetve gyártanak savanyított, ömlesztett és porított termékeket is.

Közel 520 fős szekszárdi foglalkoztatotti létszámával a régió legnagyobb élelmiszeripari munkáltatója, emellett több mint 100 hazai tejtermelő gazdasággal áll hosszú távú beszállítói kapcsolatban, valamint 1000-nél több üzleti partnerrel, illetve beszállítóval működik együtt.

Az elmúlt években több mint 20 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat. A tájékoztatón felszólalt dr. Felkai Beáta, az agrártárca élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára, aki szerint Magyarországról sok nyers tej megy exportra, de a Tolnatej a példa arra, hogy a hazai termelők által megterelt alapanyagot itthon is fel lehet dolgozni.

Fotó: Coop Hungary Zrt.

Mecsek Füszért: a kistelepüléseken is lehet nagyot alkotni

A mezőny a boráról is híres Szekszárdról a Villányi borvidék központjába látogatott a Mecsek Füszért Coop szupermarket üzletéhez. Itt Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója elmondta: Villány tökéletes példája annak, hogy egy kistelepülésen is lehet olyan, modern technológiával felszerelt üzletet létrehozni, amely széles és kiváló minőségű áruválasztékot, valamint osztályon felüli kiszolgálást biztosít. Ez persze nem jön magától, a Mecsek Füszért nagy hangsúlyt helyez kiskereskedelmi áruházai fejlesztésére. Ez nem kis feladat, hiszen a tavalyi év végén a cég 256 Coop-üzletet üzemeltetett, ami a 2012-as adathoz képest közel 60 százalékos boltszámnövekedést jelent. Tavaly a komplex felújítási programjuk keretében kilenc áruházukat modernizálták úgy, hogy versenyképesek legyenek a mai kereskedelmi versenyben. A külső homlokzatok mellett a boltok belső képe is megújult, jellemzően új hűtő- és polcrendszereket építettek be, energiatakarékos LED-világításokat szereltek fel és több áruházukban is napelemes rendszert üzemeltek be.

A villányi Coop Szupermarket – amelyik 750 négyzetméteres eladóterével a település legnagyobb élelmiszer-vegyiáru-kereskedelmi áruháza – szintén túlesett a felújításon: 2024 elején nyitott újra a két hónapig tartó munkálatok után. A modernizálástól forgalomnövekedést is vártak, és ez be is jött: a vásárlók körében nőtt az áruház kedveltsége, így a felújítást követően 2024-ben 4 százalékkal, idén pedig további 17 százalékkal nőtt a forgalmuk, mégpedig úgy, hogy a vásárlók száma és a vevőkosár értéke is emelkedett.

Fotó: Coop Hungary Zrt.

Mogyi Kft.: partnerközpontú gondolkodás

Az idei Coop Rally befutója Bács-Kiskun vármegyében, az idén 35 éves Mogyi Kft. bajai üzeménél volt. Szabados Márk, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatója arra emlékezett vissza, hogy a cég alapítói négy évtizede évről évre kísérletezgettek a magokkal és fejlesztettek, mára pedig több mint harminc országba szállítják a teljes egészében Magyarországon gyártott termékeiket, és 750 dolgozót foglalkoztatnak. Termékeikhez az alapanyagot több mint száz magyar termelőktől szerzik be. Gyártási mennyiségük évi 250 millió tasak.

Az elmúlt időszakban jelentősen bővült a cég termékportfóliója, így a kezdeti olajos magvakat feldolgozó cégből az ügyvezető igazgató elmondása szerint mára egy integrált snack céggé fejlődtek, és meghatározó szerepet vívtak ki maguknak a kereskedelmi márkák piacán. A termékfejlesztés folyamatos, ennek eredményeként a több mint 60 termékből álló portfóliójuk idén tovább bővül, ugyanis megjelennek a piacon kukoricaalapú extrudált termékeik is. Felkai Beáta ehhez hozzátette: a Mogyi sikerének egyik titka, hogy nem csak termékekben, hanem eljárásokban is innovál.

Szabados Márk beszélt arról is, hogy felelős gazdasági szereplőként kiemelten fontosnak tartják a szabálykövető, átlátható és fenntartható működést, a társadalmi felelősségvállalást, valamint a partnerközpontúságot és az emberségre törekvést, mint mondta, büszkék arra, hogy olyan munkahelyet építenek, ahová jó tartozni, és amely képes magához vonzani a kiváló szakembereket.