Élelmiszeripari innovációk és felújított üzletek a Coop Rally útvonalán (x)

Több mint 70 cég indult el az idén 19. alkalommal megrendezett Coop Rallyn. A COOP Csoport társadalmi-piaci beágyazottságát jól mutatja, hogy ezek a cégek a magyarországi élelmiszer-kereskedelmi piacon évi mintegy 2200 milliárd forintot kitevő termékértékesítést és a COOP Csoporttal együtt több mint 30 ezer munkavállalót képviselnek.
Felbecsülhetetlen érték, hogy a Coop Rally közelebb hozza egymáshoz a termelőket, a feldolgozókat, illetve a kereskedőket, és a médián keresztül felhívja a figyelmet a magyar élelmiszerek kiváló minőségére és megbízhatóságára – mondta a rali zárórendezvényén dr. Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a hagyományoknak megfelelően idén is vállalta a rendezvény fővédnöki szerepét, az Agrárminisztérium pedig – ugyancsak visszatérő módon – támogatta az eseményt.
Nagy István beszélt a hazai élelmiszeripar tavalyi teljesítményéről is, kiemelve, hogy az iparág árbevétele 6800 milliárd forintot tett ki, amely 6,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban volt. A még az előző uniós ciklusban meghirdetett és idén záruló Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 1300 élelmiszeripari vállalkozás kapott 310 milliárd forint támogatást. A támogatás pedig a jelenlegi ciklusban is folytatódik: a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben a 310 milliárdos összeget majdnem megduplázva hirdettek keretet.
A Coop Rally persze arra is fórumot nyújt, hogy az élelmiszer-termékpálya gondjait is megvitassák a szereplők. Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke az agrártárcának mondott köszönetében megemlítette, hogy közös érdek a minél több sikeres magyar élelmiszeripari gyártó, illetve kereskedelmi vállalkozás léte. De kitért a Coop jelenlegi, kihívásokkal teli piaci helyzetére is, mondván, hogy nehezíti a dolgukat az árrésstop és az is, hogy a kormány falusi boltoknak meghirdetett 3 millió forintos támogatását a jelenlegi formájában a Coop cégcsoport csak kismértékben tudja kihasználni. Mindezekre reagálva a miniszter elmondta, hogy a tárcánál tisztában vannak az árrésstop okozta helyzettel, de leszögezte: a fogyasztók igényeit is figyelembe kell venni. A kistelepülési boltok 3 millió forintos támogatásával kapcsolatban pedig kijelentette: a kormánynak az a szándéka, hogy minden egyes bolt hozzáférjen a 3 millió forintos támogatáshoz, és ígéretet tett arra, hogy „záros határidőn belül” rendezik ezt a kérdést.
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Olimpiai Bizottság színeiben ezúttal is részt vettek a Coop Rallyn olimpiai aranyérmes sportolók, mint például Szabó Gabriella kajakozó és Hosnyánszky Norbert olimpiai bajnok vízilabdázó. Rajtuk kívül még Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszó és férje, Telegdy Ádám olimpikon úszó is csatlakozott a programhoz annak első napján.
A 2025-ös Coop Rally rajtja Dunaharasztiban, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. központjában volt, ahol Tállai András, az agrártárca élelmiszer-gazdaságért felelős államtitkára a világcég hazai gazdaságban betöltött jelentős szerepét hangsúlyozta.
A számok is a cég Dunaharasztiban és Zalaszentgróton működő üzemeinek kulcsfontosságát mutatják, hiszen a Coca-Cola HBC Magyarország 2024-ben 239,8 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. Hazánk legnagyobb üdítőital-gyártó vállalataként ezer munkavállalót foglalkoztatnak közvetlenül, további 13 ezer főt pedig alvállalkozóikon és beszállítóikon keresztül. A két gyártóbázis mellett nyolc logisztikai központot is működtetnek, termékeiket 14 országba exportálják, miközben 50 ezer kereskedelmi partnerrel állnak kapcsolatban.
„Büszkék vagyunk hazai kötődéseinkre és a minőségi élelmiszergyártásban megszerzett tapasztalatainkra” – mondta a tájékoztatón Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, hangsúlyozva, hogy a termékeikhez felhasznált alapanyagok túlnyomó többsége magyar beszállítóktól érkezik. Beszélt arról is, hogy eredményeik elérésének egyik kulcsa, hogy dunaharaszti üzemük 1996-os megnyitása óta 140 milliárd forint értékű beruházást adtak át, ezzel is erősítve a Coca-Cola elköteleződését Magyarország iránt. Hozzátette: céljuk, hogy kihasználva ideális központi elhelyezkedésüket, folyamatos fejlesztésekkel, innovációkkal a Coca-Cola Csoport közép-európai gyártóbázisává váljanak.
A rali második állomása a TUTTI Kft. rábapatonai üzeme volt. A 100 százalékban magyar tulajdonú cég 40 évvel ezelőtt, egy kis családi vállalkozásként kezdte meg működését poralapú élelmiszerek fejlesztésével és gyártásával, ma pedig már több mint 2200-féle terméket állít elő, közel 150 főt foglalkoztat gyönyörű környezetben fekvő, modern üzemében, és 60 országba exportál. Egyéb területeken is imponáló a növekedés: 2016-hoz képest 2025-re például 6200 négyzetméterről 9000-re nőtt a munkaterület (beleértve az üzemet, a raktárt és az irodaépületet), 93-ról 150-re emelkedett a foglalkoztatotti létszám, az árbevétel pedig 3,5 milliárd forintról 8,9 milliárdra ugrott.
„Élelmiszeripari körökben még mindig a fagyiporos cég vagyunk” – mondta Prohászka Andrea, a TUTTI ügyvezetője, arra utalva, hogy édesapja fagylaltporok készítésével indította el a vállalkozást. Arra pedig, hogy a hazai fogyasztók mindennapjaiban mennyire jelen vannak, azt hozta fel példaként, hogy a cég gyártja a 30 éve változatlan formában forgalmazott holland kakaóport, amely szinte minden magyar háztartásban megtalálható.
A négy évtizedes töretlen fejlődése a folyamatos, a fogyasztói igényekre reagáló innováció és a tudatos márkaépítés eredménye. A „fagyiporos cég” imázs mögött pedig átalakult a termékszerkezet, és forgalmuk nagyjából fele már táplálékkiegészítőből származik. A közelmúltban új dimenzióba lépett az exportpiacok építése is, miután Dubajban leányvállalatot alapítottak a Közel-Keletre irányuló szállításaik intenzívebb támogatása érdekében.
Rábapatona után a szintén Győr-Moson-Sopron vármegyei Lipóton volt a következő állomás, ahol a mezőny a Lipóti Pékséget látogatta meg. Az idei adatok szerint 2025-ben a Coop legnagyobb beszállítója lett a Lipóti, és 900 Coop-üzlet ellátásával éves szinten 8 milliárdos forgalmat bonyolít a ralit szervező üzletlánccal, amivel a Coop egyik legnagyobb beszállítójává váltak – emelte ki a tulajdonos. Az igazi áttöréshez szükség volt arra, hogy reagáljanak a multinacionális élelmiszerláncok 2000-es évekbeli térhódítására, és 2006-ban mintaboltokat nyissanak Győrben.
A kezdeti környékbeli terjeszkedést exponenciális növekedés követte, amelynek alapja az volt, hogy a Lipóti 2007 nyarán átvette a Tatabányai Sütőipari Vállalatot, ennek köszönhetően pedig újabb településeken, és már Budapesten is nyitott mintaboltokat. A következő év végére már 60 mintabolt működött, 2009-ben a cég megnyitotta harmadik sütőüzemét Budapesten, egy évvel később pedig már Pozsonyban is elérhették a vásárlók a Lipóti termékeit. Ebben az évben nyitották 100. mintaboltjukat, majd 2010-től megkezdődött a Lipóti-termékek gyártása az Univer cégcsoport kecskeméti kenyérgyárában is, így a terjeszkedés a dél-alföldi régióban is megindult. Újabb mérföldköveket ért el a cég a 200. Lipóti Pékség 2014-es átadásával, a saját márkás termékcsalád 2016-os bevezetésével, és a Lipóti Pékség legmodernebb, 20 ezer négyzetméter alapterületű hatvani sütőüzemének 2023-as átadásával. Jelenleg több mint 300 üzlettel rendelkeznek országszerte.
A Kisalföldön folytatódott tovább a rali, ahol a következő állomáshely Téten volt, a COOP Szolnok Zrt. Coop Szuper Plusz kategóriájú üzleténél. A boltot 2019-ben újították fel, amelynek eredményeképpen az eladótér több mind duplájára, a polcfelület pedig közel kétszeresére bővült. Mint Fekete Tibor, a tíz megyében 155 üzletet működtető, 1800 dolgozót foglalkoztató COOP Szolnok Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az üzlet 2020-ban elnyerte az „Év Boltja” verseny NÉBIH Helyi Termékek különdíját.
A cég eredményesen vett részt a Magyar Falu programban, amely támogatásai révén 29 üzletet újított fel, új szolgáltatásként közösségi tereket hozott létre, valamint bevezette a postai szolgáltatásokat, egyes boltokban pedig nem vényköteles gyógyszerforgalmazást is. A társaság tervei szerint folytatja a 2017-ben indított komplex boltmegújítási programot, ezzel párhuzamosan pedig bővíti a Coop Szuper Plusz kategóriába sorolt üzletei körét is. Jelenleg ebben a legmagasabb szolgáltatási kategóriában már 17 bolt működik.
Fekete Tibor hangsúlyozta, hogy a társaság bolti kínálatában több mint 80 százalékban hazánkban készült termék jelenik meg, ez az arány pedig a sajátmárkás termékek esetében eléri a 90 százalékot. Ez a cégvezető szerint több, mint érzelmi kérdés, ugyanis a jó minőségű magyar élelmiszerek nemzetközi szinten versenyképesek, élelmiszer-biztonsági szempontból pedig még az egyébként szigorú uniós mércével mérve is kiválóak, ezen felül pedig segítenek a magyar munkahelyek fenntartásában, valamint a környezeti fenntarthatóságot is szolgálják.
Az első nap a Szatmári Malom Kft. veszprémi malomüzeménél zárult. Itt Sütő Gábor, a cég ügyvezetője beszélt arról, hogy cégük 1992-ben lépett a piacra, és mára négy malmában – Jászberényben, Veszprémben, Kiskunhalason és Szegeden – napi több mint 1400 tonna őrlőkapacitással rendelkezik, amiből a veszprémi malomé napi 250 tonna. Magyarország meghatározó malomipari vállalkozásaként stratégiai feladatuknak tekintik az értékteremtést és a piaci kihívásoknak történő megfelelést. E célok elérését szolgálják a folyamatos fejlesztések: tavaly kapacitásnövelő beruházást adtak át Jászberényben és folyamatban van a szegedi üzem fejlesztése is. A beruházások során fontos szempont a hatékonyság növelése és az energiafelhasználás javítása, amelyek további versenyképesség javulást jelentenek.
Termékeik között megtalálhatók sütőipari, édesipari, tésztaipari és egyéb céllisztek, valamint a kis kiszerelésű, 1 és 2 kilogrammos csomagolásban forgalmazott háztartási lisztek is. A Szatmári Malom Kft. brand- és sajátmárkás termékei megtalálhatók a legnagyobb magyarországi élelmiszerláncok polcain, köztük immár több mint 15 éve a Coop üzletlánc üzleteiben is.
Az ügyvezető beszélt arról is, hogy már készen állnak a társaság 2028-ig szóló fejlesztési tervei, amelyek szerint egyebek mellett Jászberényben 6 darab mintegy 1700 tonnás fémsilót építenek, elektromos anyagmozgatókat, laborműszereket szereznek be. Tervben vannak a jászberényi és szegedi silóbővítések és átalakítások, előbbi helyen pedig optikai válogató berendezés beszerzése, valamint a napelempark bővítése, de Veszprémben és Kiskunhalason is jelentős korszerűsítések lesznek ebben az időszakban.
A Coop Rally második napjának nyitóállomása Szekszárdon, a Tolnatej Zrt.-nél volt. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő, 100 százalékban magyar tulajdonú tejipari vállalat a hazai élelmiszeripar meghatározó szereplője. És persze Szekszárd közéletéé is: mint Berlinger Attila, a város polgármestere kiemelte, a Tolnatej különösen aktív a társadalmi felelősségvállalásban, és a városi programok fontos szereplője.
A céget bemutató Koller Attila vezérigazgató elmondta, hogy éves szinten több mint 260 millió liter hazai nyers tejet dolgoznak fel. Több évtizedes stabil kereskedelmi kapcsolatuk van a legnagyobb hazai és nemzetközi kiskereskedelmi láncokkal, köztük a Cooppal. A Tolnatej számára a belföldi piac a meghatározó, amit jól mutat, hogy a tavalyi 72 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételének 92 százaléka belföldi értékesítésből származott. Tradicionális sajtgyártó vállalatnak számítanak, termelésük döntő részét képezi a hagyományos magyar trappista sajt, de jelentős az UHT- és ESL-termékek forgalma, illetve gyártanak savanyított, ömlesztett és porított termékeket is.
Közel 520 fős szekszárdi foglalkoztatotti létszámával a régió legnagyobb élelmiszeripari munkáltatója, emellett több mint 100 hazai tejtermelő gazdasággal áll hosszú távú beszállítói kapcsolatban, valamint 1000-nél több üzleti partnerrel, illetve beszállítóval működik együtt.
Az elmúlt években több mint 20 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat. A tájékoztatón felszólalt dr. Felkai Beáta, az agrártárca élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára, aki szerint Magyarországról sok nyers tej megy exportra, de a Tolnatej a példa arra, hogy a hazai termelők által megterelt alapanyagot itthon is fel lehet dolgozni.
A mezőny a boráról is híres Szekszárdról a Villányi borvidék központjába látogatott a Mecsek Füszért Coop szupermarket üzletéhez. Itt Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója elmondta: Villány tökéletes példája annak, hogy egy kistelepülésen is lehet olyan, modern technológiával felszerelt üzletet létrehozni, amely széles és kiváló minőségű áruválasztékot, valamint osztályon felüli kiszolgálást biztosít. Ez persze nem jön magától, a Mecsek Füszért nagy hangsúlyt helyez kiskereskedelmi áruházai fejlesztésére. Ez nem kis feladat, hiszen a tavalyi év végén a cég 256 Coop-üzletet üzemeltetett, ami a 2012-as adathoz képest közel 60 százalékos boltszámnövekedést jelent. Tavaly a komplex felújítási programjuk keretében kilenc áruházukat modernizálták úgy, hogy versenyképesek legyenek a mai kereskedelmi versenyben. A külső homlokzatok mellett a boltok belső képe is megújult, jellemzően új hűtő- és polcrendszereket építettek be, energiatakarékos LED-világításokat szereltek fel és több áruházukban is napelemes rendszert üzemeltek be.
A villányi Coop Szupermarket – amelyik 750 négyzetméteres eladóterével a település legnagyobb élelmiszer-vegyiáru-kereskedelmi áruháza – szintén túlesett a felújításon: 2024 elején nyitott újra a két hónapig tartó munkálatok után. A modernizálástól forgalomnövekedést is vártak, és ez be is jött: a vásárlók körében nőtt az áruház kedveltsége, így a felújítást követően 2024-ben 4 százalékkal, idén pedig további 17 százalékkal nőtt a forgalmuk, mégpedig úgy, hogy a vásárlók száma és a vevőkosár értéke is emelkedett.
Az idei Coop Rally befutója Bács-Kiskun vármegyében, az idén 35 éves Mogyi Kft. bajai üzeménél volt. Szabados Márk, a Mogyi Kft. ügyvezető igazgatója arra emlékezett vissza, hogy a cég alapítói négy évtizede évről évre kísérletezgettek a magokkal és fejlesztettek, mára pedig több mint harminc országba szállítják a teljes egészében Magyarországon gyártott termékeiket, és 750 dolgozót foglalkoztatnak. Termékeikhez az alapanyagot több mint száz magyar termelőktől szerzik be. Gyártási mennyiségük évi 250 millió tasak.
Az elmúlt időszakban jelentősen bővült a cég termékportfóliója, így a kezdeti olajos magvakat feldolgozó cégből az ügyvezető igazgató elmondása szerint mára egy integrált snack céggé fejlődtek, és meghatározó szerepet vívtak ki maguknak a kereskedelmi márkák piacán. A termékfejlesztés folyamatos, ennek eredményeként a több mint 60 termékből álló portfóliójuk idén tovább bővül, ugyanis megjelennek a piacon kukoricaalapú extrudált termékeik is. Felkai Beáta ehhez hozzátette: a Mogyi sikerének egyik titka, hogy nem csak termékekben, hanem eljárásokban is innovál.
Szabados Márk beszélt arról is, hogy felelős gazdasági szereplőként kiemelten fontosnak tartják a szabálykövető, átlátható és fenntartható működést, a társadalmi felelősségvállalást, valamint a partnerközpontúságot és az emberségre törekvést, mint mondta, büszkék arra, hogy olyan munkahelyet építenek, ahová jó tartozni, és amely képes magához vonzani a kiváló szakembereket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.