Magyarország új 3 százalékos jelzáloghitele ideális alkalmat teremt az eladásra – és a dubaji befektetésre (x)

Az új magyar kormányzati rendelet értelmében az első lakásvásárlók mostantól fix 3 százalékos kamatozású jelzáloghitelt vehetnek fel – a legalacsonyabb kamatszinten, amit az elmúlt években láthattunk. Ez nemcsak a vevőknek kedvez, hanem egyedülálló lehetőséget teremt azoknak a tulajdonosoknak is, akik ingatlanuk eladásán gondolkodnak.
2025.09.27, 23:59
Fotó: unsplash.com

Miért könnyebb most eladni Magyarországon?

Mivel a vevők mindössze 3 százalékos kamatra vehetnek fel hitelt, az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott. Ez azt jelenti, hogy:

  • Gyorsabbá válik az értékesítés: Az alacsony kamatkörnyezetben az ingatlanok hamarabb találnak gazdára.
  • Erősödnek az ingatlanárak: A vevők vásárlóereje jelentősen növekszik, amely támogatja az árakat emelkedését.
  • Könnyebb kiszállási lehetőség: Az eladó ingatlantulajdonosok számára most kevesebb az akadály.

A 3 százalékos lehetőség tehát sok magyar ingatlantulajdonosnak azt jelenti: ez a legjobb alkalom a hazai ingatlant likvid tőkévé alakítani.

Fotó: Shutterstock

Magyar ingatlanból → Dubaji befektetés

Ahelyett, hogy a tőke alacsony hozamú magyar ingatlanban maradna, egyre többen döntenek úgy, hogy itthon eladnak, és Dubajban fektetnek be.

A befektetők első számú célpontja? Dubaj.

Íme az okok:

  • 8 százalék + bérleti hozam: a világ élvonalában, jóval magasabb, mint Magyarországon.
  • Adómentes bérleti bevétel: a teljes profit a befektetőnél marad.
  • Felfutó piac: az erős nemzetközi kereslet elősegíti az árnövekedést.
  • Biztonságos, globális központ: Dubaj a világ minden tájáról vonzza a befektetőket.
  • Egyedi off-plan rendszer: Rugalmas fizetési konstrukciókkal a magyarországi ingatlan eladásából származó tőkéből gyakran több dubaji lakás is megvásárolható – ez megsokszorozza a jövőbeni bérleti bevételt és tőkenövekedést.
Fotó:  Shutterstock

Az okos befektető számítása

  • A magyarországi ingatlanok átlagos bérleti hozama 3–4 százalék.
  • A dubaji ingatlanok átlagos bérleti hozama 8–10 százalék.
  • Az off-plan rendszernek köszönhetően a befektetők egy helyett több lakást is birtokolhatnak.
  • Az eladás Magyarországon és újrabefektetés Dubajban akár kétszeres-háromszoros mértékű passzív jövedelmet eredményezhet.

Ezért gyorsul a trend: a magyarok felismerik, hogy a 3 százalékos törvény most kínálja a legjobb alkalmat az eladásra – és a vagyon gyorsabb gyarapítására Dubajban.

Fotó: unsplash.com

Szakértői ajánlás

A Thrivestate Square, Dubaj egyik leggyorsabban növekvő ingatlanközvetítő cége. Orvos Nagy Barbara vezető befektetési tanácsadó és budapesti szakértői csapata már több száz magyar befektetőt segített abban, hogy a hazai ingatlaneladásból származó tőkét jövedelmező dubaji portfólióvá alakítsák.

👉 Regisztráljon a Thrivestate Square-nél még ma, és tudja meg:

  • Hogyan teszi könnyebbé a 3 százalékos törvény az eladást Magyarországon.
  • Hogyan fektethet be 8 százalék + hozamot biztosító dubaji ingatlanokba.
  • Hogyan használhatja ki az off-plan rendszert, hogy egyetlen eladott ingatlan árából akár több lakást birtokoljon Dubajban.
  • Hogyan biztosíthatja hosszú távú pénzügyi biztonságát okos, globális stratégiákkal.

Kattintson ide, és tudja meg, hogyan léphet szintet, a 3 százalékról 8 + százalékra→

