Magyarország új 3 százalékos jelzáloghitele ideális alkalmat teremt az eladásra – és a dubaji befektetésre (x)

Miért könnyebb most eladni Magyarországon?

Mivel a vevők mindössze 3 százalékos kamatra vehetnek fel hitelt, az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott. Ez azt jelenti, hogy:

Gyorsabbá válik az értékesítés: Az alacsony kamatkörnyezetben az ingatlanok hamarabb találnak gazdára.

Erősödnek az ingatlanárak: A vevők vásárlóereje jelentősen növekszik, amely támogatja az árakat emelkedését.

Könnyebb kiszállási lehetőség: Az eladó ingatlantulajdonosok számára most kevesebb az akadály.

A 3 százalékos lehetőség tehát sok magyar ingatlantulajdonosnak azt jelenti: ez a legjobb alkalom a hazai ingatlant likvid tőkévé alakítani.

Fotó: Shutterstock

Magyar ingatlanból → Dubaji befektetés

Ahelyett, hogy a tőke alacsony hozamú magyar ingatlanban maradna, egyre többen döntenek úgy, hogy itthon eladnak, és Dubajban fektetnek be.

A befektetők első számú célpontja? Dubaj.

Íme az okok:

8 százalék + bérleti hozam: a világ élvonalában, jóval magasabb, mint Magyarországon.

Adómentes bérleti bevétel: a teljes profit a befektetőnél marad.

Felfutó piac: az erős nemzetközi kereslet elősegíti az árnövekedést.

Biztonságos, globális központ: Dubaj a világ minden tájáról vonzza a befektetőket.

Egyedi off-plan rendszer: Rugalmas fizetési konstrukciókkal a magyarországi ingatlan eladásából származó tőkéből gyakran több dubaji lakás is megvásárolható – ez megsokszorozza a jövőbeni bérleti bevételt és tőkenövekedést.

Fotó: Shutterstock

Az okos befektető számítása

A magyarországi ingatlanok átlagos bérleti hozama 3–4 százalék.

A dubaji ingatlanok átlagos bérleti hozama 8–10 százalék.

Az off-plan rendszernek köszönhetően a befektetők egy helyett több lakást is birtokolhatnak.

Az eladás Magyarországon és újrabefektetés Dubajban akár kétszeres-háromszoros mértékű passzív jövedelmet eredményezhet.

Ezért gyorsul a trend: a magyarok felismerik, hogy a 3 százalékos törvény most kínálja a legjobb alkalmat az eladásra – és a vagyon gyorsabb gyarapítására Dubajban.

Fotó: unsplash.com

Szakértői ajánlás

A Thrivestate Square, Dubaj egyik leggyorsabban növekvő ingatlanközvetítő cége. Orvos Nagy Barbara vezető befektetési tanácsadó és budapesti szakértői csapata már több száz magyar befektetőt segített abban, hogy a hazai ingatlaneladásból származó tőkét jövedelmező dubaji portfólióvá alakítsák.