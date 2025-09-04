BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Ne kövessük el ugyanazt a logisztikai hibát, mint tavaly (x)

Pár hét múlva felpöröghet az év végi bevásárlás, jön a Black Friday, majd a karácsony, amely kereskedelmi szempontból talán a legjelentősebb időszaka az évnek. Amekkora öröm a fogyasztóknak, akkora nehézség a kereskedőknek, webáruházaknak logisztikai szempontból. Hogyan készülnek a szereplők, mi az a fullfilment szolgáltatás és kinek ajánlott, ezekre kerestük a választ.
2025.09.04, 06:59

Az e-kereskedelemben a Black Friday és a karácsonyi időszak évről évre új rekordokat hoz. A vásárlók pedig mindig ugyanazt várják: gyors szállítást, rugalmas csomagkezelést és hibátlan ügyfélélményt. A kereskedőknek azonban egyre nehezebb megfelelni az ugrásszerűen megnövekedett rendelésszámnak, miközben a verseny is fokozódik. Utánajártunk, melyek az idei Black Friday és karácsonyi időszak legnagyobb kihívásai logisztikai oldalról.

Logisztikai szakemberek szerint a piaci szereplők, akik nem alkalmaznak fullfilment szolgáltatót, több kihívással is szembenéznek ilyenkor. Ilyen a

  1. kapacitáskezelés – a raktárak és a munkaerő túlterhelődése a csúcsidőszakban.
  2. gyors és pontos kiszállítás – a vásárlói elvárás a „másnapi” vagy akár aznapi kézbesítés / kiszállítás
  3. rugalmas csomaglogisztika – eltérő méretű, formájú és értékű termékek hatékony kezelése.
  4. visszáruk kezelése – a szezonban megugró visszaküldött áruk a lehető leghamarabbi újra értékesíthetősége, visszatárolása.
  5. technológiai integráció és adatkezelés – valós idejű készletinformáció és transzparens folyamatok biztosítása.

A Black Fridaynek egyre kisebb a jelentősége, de a magyar webkereskedők továbbra is látnak benne fantáziát, marketingelőnyt, így megpróbálják különböző akciókkal vásárlásra csábítani a vevőket, minél előbbre hozva a karácsonyi forgalmat, realizálva azt az értékesítési volument, amit szeretnének. Természetesen a vevők is várják a Black Friday-akciókat, sokan eleve ide időzítik az ünnepi bevásárlást, amikor vélt vagy valós kedvezményekkel beszerezhetik a karácsonyi ajándékokat.

„Ez minden évben az adott időszakra egy mesterségesen koncentrált keresletet generál, amely kereskedői szempontból teljesen érthető, hiszen szeretnének minél nagyobb forgalmat elérni, viszont koncentráltabb, az adott időszakra messze a kapacitáson felüli logisztikai működést is igényel mindenkitől” – mondja Árvai Csaba a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője.

A logisztikai szakember szerint ezt úgy kell elképzelni, hogy a kereskedőknek az átlagos forgalomnak ilyenkor a kétszeresét-háromszorosát is kezelniük kell. Ha egy webshop csupán egy péntekre hirdet akciót, akkor azon az egy napon a szokásos értékesítésének két-háromszorosát, sőt akár sokszorosát is teljesítheti.

Ha a Black Friday egy hétig vagy akár – ahogy sokszor láthatjuk – egy hónapig is tart, akkor az egyhetes akció esetén erre az időszakra szintén két-háromszoros forgalmat generál, de még egy hónapos akció esetén is jelentős az értékesítés: a szokásosnál 50 százalékkal magasabb számokat tudnak produkálni.

„Ez a másik oldalról érthető módon szétfeszíti a rendszert, hiszen végesek a kapacitások mind munkaerői, mind pedig infrastrukturális szempontból, de mivel ez egy bevett gyakorlat, erre nekünk, mint szolgáltatónak reagálnunk kell” – véli a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője, aki az e-kereskedelmi piac alakulásáról is beszélt.

Úgy fogalmazott: jól ismert tény, hogy ma az e-kereskedelmi piac szenved, rosszul megy. A Covid idején volt egy felpattanás, amikor mindenki napi fogyasztási cikkeket, élelmiszert is elkezdett online megrendelni. Emiatt hatalmas növekedést értek el a webkereskedők, hiszen az online kereskedelem az offline hátrányára gyakorlatilag több évtizedes lemaradást pár hét alatt behozott. A járvány után, 2023–2024-re azonban nagyon sokan visszaálltak a hagyományos vásárlásra, igaz, már nem a korábbi szintre.

A Magyarországon beruházási és lakossági oldalon egyaránt jellemző negatív fogyasztási környezetre érkeztek meg a nagy platformok, a Temu, a Shein és az Alibaba, amelyek jelentősen „megkeverték a kártyát”: egy jóval agresszívabb kampánnyal, működéssel rövid idő alatt igen sikeresen meghódították az e-kereskedelmi piacot.

A logisztikai vezető úgy véli, ennek a magyar hátterű kis- és középvállalkozások a kárvallottjai, akikkel ellentétben a nagy platformok sokkal kevesebb hozzáadott értéket nyújtanak, hiszen szinte alig vesznek igénybe hazai szolgáltatást: jellemzően nem Magyarországon raktároznak, nem hazai logisztikai szolgáltatót, koordinátorokat, menedzsereket foglalkoztatnak, nem magyar vevőszolgálatnak, hazai szürkeállománynak adnak munkát.

Miben segít a fulfillment?

Árvai Csaba szerint pedig a hazai cégek egy része, így a Boxy Logisztikai Zrt. is fulfillment, vagyis az e-kereskedelem speciális igényeihez maximálisan alkalmazkodó teljes körű raktárlogisztikai szolgáltatást kínál, azaz:

  • automatizált raktározást és csomagolást, ezáltal gyorsabb rendelésfeldolgozást,
  • optimalizált szállítási megoldásokat, kedvező díjakon és több szállítási opcióval,
  • skálázhatóságot, a szezonális ingadozásokhoz igazodva bővíthető kapacitást.
  • Emellett kisebb hibaszázalékkal dolgoznak a standardizált, ellenőrzött folyamatoknak köszönhetően,
  • amelynek következtében a kereskedő nyugodtan koncentrálhat a marketingre és értékesítésre.

Kiknek és hogyan segít?

A Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője azt mondja, a fulfillment szolgáltatások igénybevétele egyformán alkalmas

  • kis- és középvállalkozások számára, akik nem tudnak saját logisztikai rendszert építeni, de szeretnének professzionális szolgáltatást;
  • nagyvállalatoknak és márkáknak, akik számára a fulfillment a rugalmasságot és a gyors bővülést jelenti, anélkül, hogy új raktárakat vagy munkaerőt kellene bevonniuk;
  • nemzetközi webshopoknak, akik Magyarország határain túl a régióban is szeretnének megjelenni, értékesíteni;
  • azoknak, akik One stop shop megoldással megoldják a B2B- és B2C-terheket, a jelenlegi működési környezetben limitált tőkebevonási lehetőségük van, de szükségük van a strukturált, profi környezetre.

Árvai Csaba szerint utóbbiak a jelenlegi konkurenciaharc mellett kifejezetten a core üzletre szeretnének fókuszálni, a logisztikát szükséges rossznak tekintik, amely számukra teher, ezt szeretnék profi cégek felé kiszervezni.

A szakember úgy véli, a fulfillment mára nem csupán a webáruházak eszköze. A legnagyobb márkák is kiszervezik logisztikai folyamataikat, mert így tudják biztosítani a folyamatosan magas szintű ügyfélélményt, a költséghatékonyságot és a versenyelőnyt a rendkívül kiélezett piaci környezetben.

Ha kiemelkedő színvonalú logisztikára, fulfillmentre vagy szállítási szolgáltatásra lenne szükséged, kérd árajánlatunkat még ma!

Hogy a karácsonyi időszak ne a logisztikádon múljon!

 

12 perc
