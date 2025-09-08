Deviza
SmartMan 2025: Az ipari digitalizáció a versenyképesség kulcsa (x)

A világgazdaságban zajló gyors változások – az ellátási láncok átalakulása, a munkaerőhiány, valamint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése – az ipar digitalizációját a jövő legfontosabb befektetési irányává emelik. Magyarország legnagyobb ipari digitalizációs rendezvénye, a SmartMan Konferencia és Fesztivál, pontosan erre a kihívásra reagál: hogyan válik a technológiai megújulás kézzelfogható gazdasági előnnyé?
Szponzorált tartalom
2025.09.08, 08:00
Kép: A SmartMan Konferencia az ipar, a kutatás és az oktatás meghatározó szereplőit sorakoztatja fel / Fotó: Smartman

SmartMan Konferencia – stratégiai betekintés a gazdasági irányokba

A programsorozat első állomása a SmartMan Konferencia, amelyet 2025. szeptember 11-én rendeznek meg a Bosch Innovációs Kampuszon. A szakmai fórum célja, hogy feltérképezze az ipari digitalizáció makrogazdasági hatásait, és iránymutatást adjon a vállalatoknak és befektetőknek a következő évek fejlesztési és beruházási döntéseihez.

A nap folyamán plenáris előadások és panelbeszélgetések keretében mutatják be, hogyan hat a digitalizáció a magyar gazdaság versenyképességére, milyen kihívások várnak a KKV-kra és nagyvállalatokra, illetve milyen szerepe van az innovációnak és az oktatásnak az ipar átalakulásában.

Az innováció és a kutatás-innovációs szinergiák bemutatása a SmartMan fesztivál egyik kiemelt célja / Fotó: Smartman

SmartMan Fesztivál – az ipar 4.0 befektetési potenciálja

A konferenciát követően 2025. szeptember 15–26. között kerül sor a SmartMan Fesztiválra, amely országszerte közel 100 helyszínen nyújt betekintést az ipar jövőjébe. A látogatók gyárakban, egyetemeken és kutatólaborokban láthatják működés közben a robotika, mesterséges intelligencia és automatizációs megoldásokat.

SmartMan - önállóan mozgó robotok egy logisztikai központban / Fotó: Smartman

Ez a befektetők számára is fontos üzenettel bír: a digitalizáció nem elmélet, hanem működő, skálázható technológia, amely mérhető hatékonyságnövekedést hoz. A fesztivál azt mutatja meg, miként alakítja át az ipari digitalizáció a termelési folyamatokat, csökkenti a költségeket, és erősíti a magyar vállalatok globális versenyképességét.

Miért érdemes részt venni és hogyan lehet csatlakozni?

A SmartMan 2025 egyedülálló alkalom arra, hogy a látogatók, befektetők és ipari szereplők testközelből ismerjék meg az ipari digitalizáció legújabb technológiáit. A konferencia stratégiai betekintést ad a magyar és nemzetközi gazdaságot formáló trendekbe, míg a fesztivál több mint száz helyszínen bizonyítja be, hogy az automatizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia valós üzleti értéket teremtenek.

A rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők személyesen lássák, milyen megtérülést kínálnak a digitalizációs beruházások, hogyan csökkenthetők a költségek, és miként válhatnak a magyar vállalatok versenyképesebbé a globális piacon. A SmartMan így nemcsak szakmai élményt, hanem befektetési iránymutatást is ad, legyen szó ipari szereplőkről, befektetőkről vagy a digitalizációban rejlő új piacokat kereső cégekről.

Ne maradjon le, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

