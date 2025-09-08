SmartMan 2025: Az ipari digitalizáció a versenyképesség kulcsa (x)

SmartMan Konferencia – stratégiai betekintés a gazdasági irányokba

A programsorozat első állomása a SmartMan Konferencia, amelyet 2025. szeptember 11-én rendeznek meg a Bosch Innovációs Kampuszon. A szakmai fórum célja, hogy feltérképezze az ipari digitalizáció makrogazdasági hatásait, és iránymutatást adjon a vállalatoknak és befektetőknek a következő évek fejlesztési és beruházási döntéseihez.

A nap folyamán plenáris előadások és panelbeszélgetések keretében mutatják be, hogyan hat a digitalizáció a magyar gazdaság versenyképességére, milyen kihívások várnak a KKV-kra és nagyvállalatokra, illetve milyen szerepe van az innovációnak és az oktatásnak az ipar átalakulásában.

Az innováció és a kutatás-innovációs szinergiák bemutatása a SmartMan fesztivál egyik kiemelt célja / Fotó: Smartman

SmartMan Fesztivál – az ipar 4.0 befektetési potenciálja

A konferenciát követően 2025. szeptember 15–26. között kerül sor a SmartMan Fesztiválra, amely országszerte közel 100 helyszínen nyújt betekintést az ipar jövőjébe. A látogatók gyárakban, egyetemeken és kutatólaborokban láthatják működés közben a robotika, mesterséges intelligencia és automatizációs megoldásokat.

SmartMan - önállóan mozgó robotok egy logisztikai központban / Fotó: Smartman

Ez a befektetők számára is fontos üzenettel bír: a digitalizáció nem elmélet, hanem működő, skálázható technológia, amely mérhető hatékonyságnövekedést hoz. A fesztivál azt mutatja meg, miként alakítja át az ipari digitalizáció a termelési folyamatokat, csökkenti a költségeket, és erősíti a magyar vállalatok globális versenyképességét.

Miért érdemes részt venni és hogyan lehet csatlakozni?

A SmartMan 2025 egyedülálló alkalom arra, hogy a látogatók, befektetők és ipari szereplők testközelből ismerjék meg az ipari digitalizáció legújabb technológiáit. A konferencia stratégiai betekintést ad a magyar és nemzetközi gazdaságot formáló trendekbe, míg a fesztivál több mint száz helyszínen bizonyítja be, hogy az automatizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia valós üzleti értéket teremtenek.

A rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők személyesen lássák, milyen megtérülést kínálnak a digitalizációs beruházások, hogyan csökkenthetők a költségek, és miként válhatnak a magyar vállalatok versenyképesebbé a globális piacon. A SmartMan így nemcsak szakmai élményt, hanem befektetési iránymutatást is ad, legyen szó ipari szereplőkről, befektetőkről vagy a digitalizációban rejlő új piacokat kereső cégekről.

Ne maradjon le, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.