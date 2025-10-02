Otthon Start: hogyan lehet olcsón felújítani és berendezni az első saját lakást? (x)

Az ingatlan megszerzése után azonban rögtön felmerül a kérdés: hogyan lehet az új otthont berendezni és felújítani úgy, hogy az ne eméssze fel az összes megtakarítást? A Homelux.hu lakberendezési áruház szakértője adott tippeket, amelyekkel tudatos döntésekkel akár milliókat is meg lehet spórolni.

Konyha – praktikus és pénztárcabarát kialakítás

A konyha a lakás szíve, de a legdrágább helyiségek közé tartozik. Egyedi, teljesen méretre gyártott berendezések helyett érdemes olyan megoldásokat választani, amelyek előre gyártott elemekből állnak, de rugalmasan illeszthetők. Például egy sarokkonyhabútor kis alapterületen is maximálisan kihasználható, több tárolási lehetőséget nyújt, és jóval olcsóbb, mint a luxuskivitelű alternatívák. Érdemes energiahatékony műszaki berendezéseket és világításokat beépíteni, amelyek hosszú távon is költségmegtakarítást hoznak.

A szakértő tippje: a magyar gyártású Leziter márka sarokkonyhabútorai már 220 ezer forinttól elérhetők, jól kihasználható, modern megjelenésű konyhát alakíthatunk ki belőlük, ráadásul a termékcsaládban színazonos étkezőasztal is található.

Fotó: homelux.hu

Nappali és hálószoba – olcsóbb burkolatok, stílusos hatás

A teljes lakás padlóburkolata könnyen elszívhatja a költségvetést. A drága parketta vagy márványburkolat helyett érdemes olyan korszerű alternatívát választani, mint az SPC padló. Ez az anyag strapabíró, vízálló, egyszerűen telepíthető, és a fa vagy kő mintázatát élethűen utánozza. A szakértő szerint a burkolás önálló kivitelezése is jelentős költségcsökkentést jelenthet, hiszen az SPC-panelek pattintós rendszere miatt nincs szükség szakemberre minden esetben. Az SPC a lakás minden helyiségében lerakható, így egy modern, mégis költséghatékony megoldás alakítható ki, amely hosszú évekre biztosítja a komfortot.

Fürdőszoba – kedvező árú, mégis időtálló termékek

A fürdőszoba felújítása gyakran nagy kiadás, hiszen a burkolatok mellett a szaniterek is komoly költséget jelentenek. A szakértő szerint a megfelelő márka kiválasztása kulcsfontosságú. A szakértő tippje itt is a pénztárcabarát Leziter márka, amelynek fürdőszobai kínálatában zuhanykabinok, mosdók és csaptelepek is elérhetők kedvező áron, mégis megbízható minőségben. A zuhanykabin például sok esetben költséghatékonyabb és praktikusabb választás, mint a nagyobb helyigényű kád, de ha valaki ragaszkodik a fürdés és a zuhanyzás élményéhez, választhat kádkabint is. Az energiatakarékos csaptelepek és víztakarékos zuhanyfejek pedig hosszú távon a rezsiköltségeket is mérséklik.