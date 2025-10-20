VEDD ÉSZRE kampány: a közlekedésbiztonság egyszerre gazdasági és társadalmi érték (x)

A közlekedésbiztonság hiánya az emberi tragédiák mellett mérhető gazdasági veszteségeket is okoz. Egyetlen baleset órákra megbéníthatja a forgalmat, miatta több száz milliós kár keletkezhet a fuvarozásban, munkaidő eshet ki a vállalatoknál, és hosszú távon romolhat Magyarország versenyképessége is. A torlódások, a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a biztosítói kifizetések és az egészségügyi ellátás költségei együtt évente milliárdos terhet rónak a gazdaságra.

Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Zrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén – számos más célkitűzés mellett – e jelenségek mérséklését is szem előtt tartva indította el országos közlekedésbiztonsági kampányát.

A baleset egyben gazdasági veszteség

Egy súlyos közúti ütközés közvetlen költségei milliós nagyságrendűek lehetnek az egészségügyi ellátástól a jármű- és infrastruktúra-javításig. A közvetett költségek ennél is jelentősebbek: a logisztikai láncok megakadása, a késedelmes szállítmányok, a termelésből kieső munkaidő vagy a többletfogyasztás mind a gazdaság egészét sújtják.

Egy munkaterületi baleset akár egy teljes napra blokkolhatja a közlekedést. Ez nemcsak a közutas dolgozók biztonságát érinti, hanem az ellátási lánc stabilitását, a szállítmányok pontosságát és a szerződéses kötelezettségek teljesítését is. Egy apró figyelmetlenség így láncreakciót indíthat el, amelynek vége komoly gazdasági veszteség.

Három kulcsüzenet

A VEDD ÉSZRE kampány három pillérre épül:

A közutas dolgozók védelme – az ő biztonságuk nemcsak emberi, hanem gazdasági kérdés is. A kieső munkaerő vagy egy elhúzódó helyreállítás azonnali költségként jelentkezik a közlekedési infrastruktúrában. A közlekedők edukációja: a szabálykövetés ne a büntetéstől való félelemből fakadjon, hanem tudatos döntés legyen! A felelős közlekedés csökkenti a gazdasági károkat is. A társadalmi felelősségvállalás erősítése – minden közlekedő döntésének közvetlen gazdasági hatása van. Egy fékezés vagy a telefon elengedése azon túl, hogy életet menthet, a közlekedési rendszer stabilitását is erősíti.

Széles körű kampány, közös érdek

A kampány médiamixe kifejezetten széles, hogy minden társadalmi réteget megszólítson. Központi eleme egy 20 epizódos podcastsorozat, amelyben többek között Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke osztja meg gondolatait a közlekedésbiztonság emberi, társadalmi és gazdasági összefüggéseiről. A sorozat közérthető formában kívánja megmutatni, hogy a közlekedési kultúra azontúl, hogy közlekedéstechnikai kérdés, egyben a gazdasági teljesítőképesség egyik alapja is.