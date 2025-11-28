Deviza
Szülés után visszatérni a munkába: tényleg ennyire nehéz? Így lesz mégis esélye új állást találni (X)

Sokan úgy érzik, hogy kisgyerek mellett vagy több év otthon töltött idő után újra munkát találni szinte lehetetlen küldetés. Pedig a valóság sokkal árnyaltabb. Igaz, hogy a magyar rendszer sajátosságai miatt nehezebb visszatérni a munka világába, de a kisgyermekes szülők rengeteg olyan készséggel rendelkeznek, amelyek óriási értéket jelentenek a munkaerőpiacon – és egyre több munkaadó ismeri fel ezt.
Szponzorált tartalom
2025.11.28, 14:58
Frissítve: 2025.11.28, 15:36

Miért olyan nehéz a visszaút a munkaerőpiacra?

Magyarországon egyedülálló módon az anyák akár két évig is otthon maradhatnak úgy, hogy közben jövedelmük nagy részét megkapják. Ez óriási támogatás, de paradox módon éppen emiatt válik nehezebbé a visszatérés: az a többéves kiesés láthatóvá és érezhetővé válik a karrierben.

Szülés után visszatérni a munkába: tényleg ennyire nehéz? Így lesz mégis esélyed új állást találni /  Fotó: Jobinfo blog

A munkáltatók gyakran kételkednek abban, hogy:

• a két év után ugyanaz a tempó vagy teljesítmény fenntartható • a kisgyerekes szülő rugalmasan tud reagálni a munkahelyi elvárásokra • egy beszoktatási időszakot vagy gyakori betegségeket kezelni tud a munka mellett

Ráadásul bár a gyed alatt a munkaviszony elvileg védelem alatt áll, a gyakorlat azt mutatja: sok anya nem ugyanoda tér vissza, ahol korábban dolgozott. Sokszor teljesen új szakterületet, új munkakört kell keresni – és ez komoly hátrányt jelenthet.

Részmunkaidő? Home office? Sok helyen még mindig illúzió

A Covid idején úgy tűnt, megfordult a világ: mindenki online dolgozott, mindenhol elfogadott lett a rugalmasság. Csakhogy a tendencia visszarendeződött. Egyre több cég ragaszkodik az irodai jelenléthez, és a részmunkaidős állások száma továbbra is alacsony.

Pedig a kismamáknak éppen erre lenne szükségük:

• kezdetben részmunkaidőre • fokozatos visszatérésre • rugalmas munkaidőre • otthoni munkavégzés lehetőségére legalább részben

A valóság viszont az, hogy sok vállalat erre nem képes vagy nem akar nyitni.

A Jobinfo.hu-n külön lehet szűrni részmunkaidős és home office lehetőségekre is. Nézze meg a legfrissebb ajánlatokat!

A kisgyerekes anyák mégis szuper munkaerők – és egyre több cég érti ezt

Bár kevesen beszélnek róla, a kisgyermekes évek alatt rengeteg olyan készség fejlődik, amelyet a munkahelyek aranyárban mérnek:

• kiemelkedő priorizálási képesség

• egy időben több dologra figyelni tudás

• hatékony időgazdálkodás

• erős lojalitás és elkötelezettség

• stabil stresszkezelési rutin

Egy frissen visszatérő anya pontosan tudja, hogy mennyire nehéz újra helytállni – éppen ezért hálás, motivált és megbecsüli a munkahelyet, ahol rugalmasan és partnerként kezelik.

A tapasztalatok azt mutatják: ők azok a munkavállalók, akik ha lehetőséget kapnak, hihetetlenül nagy odaadással dolgoznak.

A munka és a család összeegyeztethetősége = demográfiai kulcskérdés

A kutatások egyértelműek: ott születik több gyerek, ahol a munkavállalás és a családi élet összehangolása nem egyéni terhet, hanem társadalmi szintű támogatást jelent.

Az északi országokban például:

• rugalmas részmunkaidő és home office működik • kiegyenlítettebb a háztartási munkamegosztás • az apák hosszabb fizetett szabadságot kapnak • rengeteg a bölcsődei férőhely • a karrier és a család nem kizárják, hanem erősítik egymást

Ezek a rendszerek azt üzenik: nem kell választani a gyerek és a karrier között.

Magyarországon is ebbe az irányba kellene mozdulni ahhoz, hogy az anyák valóban esélyt kapjanak a munkahelyi visszatérésre.

A jó hír: egyre több munkáltató nyitott a kisgyerekes szülőkre

Szerencsére a cégek egyre nagyobb része ismeri fel, hogy a kisgyermekes anyák nemhogy nem hátráltatják a működést, hanem erősíthetik is a csapatot. A rugalmas munkavégzés iránti igény ma már nem luxus, hanem a munkaerőpiac egyik legfontosabb trendje. Szeretne több karriertippet kisgyerekes szülőknek? Olvassa tovább a Jobinfo blog cikkeit, ahol gyakorlati ötleteket, inspirációt és munkaerőpiaci tanácsokat találsz!

