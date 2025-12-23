Magyar vezető az Agrofert Hungária cégcsoport élén: értéket őriznek és fejlesztenek

Változás történt az Agrofert Hungária cégcsoport vezetésében is: dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. operatív ügyvezető igazgatója a jövőben a country menedzser pozíciót is betöltve képviseli a tulajdonos cseh Agrofert cégcsoportot.

A gyöngyöspatai szövetkezettel mintegy 1200 hektár került az IKR tulajdonába / Fotó: Agrofert Hungária

Dr. Drucskó Zoltán december 1-jétől country menedzserként vezeti az Agrofert Hungária cégcsoportot; a posztot Bartha Tündétől vette át, aki a napokban kezdte meg a munkát a cseh kormányhivatal vezetőjeként és a miniszterelnök kabinetfőnökeként. „A kinevezés nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség is egyben, a belém vetett bizalmat az is mutatja, hogy magyar állampolgár még nem került ilyen pozícióba a cégcsoportnál” – mondta az új vezető, aki az elődje által elkezdett folyamatokat szeretné továbbvinni.

Egyik elsődleges feladatának a vállalatcsoport tagjai közötti szinergiák fejlesztését és erősítését tartja. „Bár mindegyik cég önálló identitás, saját üzleti tervvel és vezetéssel, a szinergiák kihasználása terén még számos lehetőségünk van. A corporate branding terén is van tennivalónk, hiszen nagyon sokan nem is tudják, mekkora cégcsoport vagyunk itt, Magyarországon. Employer branding keretében pedig szeretnénk megszólítani azokat a fiatal szakembereket, diákokat is, akiket kinevelve biztosíthatjuk a cégcsoportban a humánerőforrás-utánpótlást” – mondta.

Nem csak pénzügyi befektető, szakmai partner is

Az új country menedzser szerint az 1200 hektáron gazdálkodó gyöngyöspatai cég felvásárlása nemcsak üzleti, hanem stratégiai értelemben is nagy lépés az IKR számára.

„Ez már a hatodik olyan leányvállalatunk, amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Fontos számunkra, hogy ne csak a szárító- és tárolókapacitásainkat, hanem a növénytermesztési tevékenységünket is bővítsük” – hangsúlyozta Dr. Drucskó Zoltán. A gyöngyöspatai társaság december 1-jével került százszázalékos IKR-tulajdonba, miután a szövetkezeti formából kft.-vé alakult át.

„Bár több gazdasági szereplő is érdeklődött a szövetkezetünk iránt, a tulajdonosát meggyőzte az IKR vezetősége által felvázolt jövőkép – a kutatás-fejlesztési program, a precíziós farmgazdaság terve –, s nem utolsósorban az IKR szakmai hitele. Ez nemcsak üzleti, hanem érzelmi kérdés is volt számomra; fontos volt, hogy úgy léphessek hátra 74 évesen, hogy jó kezekben tudjam egy élet munkáját” – mondta Ambrus Sándor, a szövetkezet korábbi elnöke.