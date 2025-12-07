Amikor egy ötletből történet születik – az MFB a vállalkozói út biztos társa

Deviza
Egy sikeres vállalkozás mindig egyetlen gondolattal kezdődik. Egy felismeréssel, amely először talán csak jegyzetként kerül fel egy lap szélére, mégis benne rejlik egy új jövő ígérete – legyen szó új, hiányt betöltő termékekről, családokat eltartó munkahelyekről, közösségeket formáló fejlesztésekről. Ezekből a pillanatokból születnek meg azok a történetek, amelyek túlmutatnak a vállalkozások keretein és végül teljes iparágakat mozdítanak előre. A Magyar Fejlesztési Bank évtizedek óta ezen történeteknek emberközeli és értékalapú partnereként szolgál.
2025.12.07, 23:59
Fotó: MFB

Az MFB küldetése mindig is túlmutatott az egyszerű pénzügyi szolgáltatásokon. A Magyar Fejlesztési Bank nem pusztán forrásokat biztosít, hanem olyan stabil és inspiráló lehetőségeket teremt, ahol a vállalkozói bátorság kibontakozhat. Az ország fejlődésének biztosítéka, hogy a forradalmi ötletek nem vesznek el, hanem megfelelő támogatással valódi vállalkozássá érnek. A közös út eredménye – a mérhető számok mellett – a munkavállalók, közösségek és családok életében is kézzelfoghatóvá válik.

A bank évtizedes tapasztalata és a mögötte álló szakmai tudás teszi lehetővé, hogy az MFB ott is megoldást nyújtson, ahol a piac határai véget érnek. Legyen szó technológiai megújulásról, energetikai korszerűsítésről vagy a digitalizáció felgyorsításáról, az MFB célja minden esetben ugyanaz: biztos és kiszámítható hátteret adni a hazai vállalkozói közösségnek. Ezt a szellemiséget erősítik azok a programok is – mint a Nemzeti Bajnokok Program, a KKV Technológia Plusz vagy a DIMOP –, amelyek az elmúlt időszakban vállalkozások százait segítették hozzá a fejlődéshez. Ezek nemcsak finanszírozási konstrukciók, hanem partneri gesztusok is: hit a vállalkozókban és a bennük rejlő jövőben.

Az MFB szakmai elkötelezettsége nemzetközileg is elismert: a bankot az International Banker Awards 2025 a régió legjobb fejlesztési bankjának választotta. Ez az elismerés nemcsak a szaktudásnak, de annak a következetes értékrendnek is szól, amely a fenntarthatóságot, az innovációt és az átláthatóságot helyezi középpontba.

Miközben a bank a jelen kihívásaira reagál, hosszú távon is gondolkodik. 2030-ig szóló stratégiájának célja, hogy az MFB a következő években is anticiklikus, stabil és kiszámítható pénzügyi hátteret biztosítson mindazoknak, akik mernek új utakat nyitni.

A vállalkozóknak pedig továbbra is szükségük van olyan partnerre, aki felismeri az értéket már a megszületett ötletben, de végig ott marad akkor is, amíg a gondolatból végül egy teljes történet nem válik. Ezért dolgozik nap mint nap a Magyar Fejlesztési Bank.

Fotó: MFB

