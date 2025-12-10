Deviza
EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF327.12 +0.03% GBP/HUF438.02 +0.04% CHF/HUF409.33 +0.08% PLN/HUF90.62 +0.05% RON/HUF75.19 +0.05% CZK/HUF15.79 +0.02% EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF327.12 +0.03% GBP/HUF438.02 +0.04% CHF/HUF409.33 +0.08% PLN/HUF90.62 +0.05% RON/HUF75.19 +0.05% CZK/HUF15.79 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Audi Hungaria Deutsche Schule
Audi Hungaria Iskolaközpont
diák
intézmény
Győr
kereskedelmi kamara

Audi Hungaria Iskolaközpont – „Vorsprung durch Bildung”

Tizenöt év – ennyi idő kellett ahhoz, hogy az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr az egyik legsikeresebb és legelismertebb oktatási intézménnyé váljon.
2025.12.10, 23:59
Kép: Ez az iskola több, mint tanulási helyszín – egy közösség, ahol a tudás élménnyé válik / Fotó: Audi Schule

A fiatal, dinamikusan fejlődő iskola mára országos szinten is mércét állít: 2025-ben ismét felkerült a HVG Top 100 listájára, és az alapítványi ranglistán az előkelő második helyet érte el. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr egyesíti a német precizitást és a magyar kreativitást, hogy az itt tanuló gyermekeknek a lehető legjobb alapot biztosítsa a jövőhöz.

Az iskola célja, hogy a diákok ne csupán tudást, hanem önállóságot, nyelvtudást és digitális kompetenciákat is szerezzenek – mindezt modern, inspiráló környezetben.

Az intézmény fenntartója az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, amelynek célja, hogy a magyar és a német oktatási rendszer értékeit ötvözve a legkorszerűbb nevelési és képzési környezetet biztosítsa – az óvodától egészen a szakképzésig.

Egy intézmény – négy pillér

A találkozások iskolája – kétnyelvű, interkulturális közösség. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr a német–magyar találkozások iskolája, amely a világ 140 külföldi német iskolájának hálózatához tartozik. Az intézmény „Kiváló külföldi német iskola” minősítéssel rendelkezik, amely garantálja a magas szintű, nemzetközileg elismert oktatást. 

Az intézmény egyedülállóan a nevelés és az oktatás teljes vertikumát lefedi. Nemzetiségi óvodánkban az „egy személy egy nyelv“ koncepció alapján folyik a nevelés.  
A legkisebbek már játékos formában, kétnyelvű környezetben sajátítják el a német és a magyar nyelvet, miközben megtanulnak felfedezni, kérdezni, együttműködni.

Az általános iskola (1–4. évfolyam) külföldi – német – tanterv alapján működik. Az első osztálytól kezdve az oktatás  német nyelven zajlik, ez alól kizárólag a magyar anyanyelvi órák képeznek kivételt. A tanulás itt élmény, a pedagógusok pedig a gyermek egyéni fejlődését helyezik a középpontba.

Gimnáziumi oktatásunk alapvetően két részre tagolódik. A külföldi intézményegységünkben az oktatás német nyelven, külföldi tanterv alapján történik. A német rendszernek megfelelően a tanulók nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben vesznek részt, ahol a magyar érettségi bizonyítvány mellett nemzetközi érettségi bizonyítványt is szereznek. A nemzetközi érettségi bizonyítvány lehetőséget biztosít tanulóinknak arra, hogy külföldön folytassák tanulmányaikat. Tapasztalat alapján a diákok élnek is ezzel a lehetőséggel, végzőseink mintegy 60 százaléka külföldön tanul tovább. A gimnáziumi oktatás másik része a nemzetiségi gimnáziumi képzés, ahol az oktatás magyar nemzetiségi tanterv alapján folyik. A képzési idő négy év. Intézményünkben nyelvi előkészítő osztályt is indítunk. A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése (9N) lehetőséget kínál akár a nemzetiségi, akár a külföldi gimnáziumhoz történő csatlakozásra. 

Szakképzés – Érettségire épülő, kétéves gyakorlatorientált képzés, amely szorosan együttműködik többek között az Audi Hungaria Zrt.-vel, valamint számos nagyvállalattal, mint a BOS, a KACO, a RESRG Automotive, a Rudolph Logistik és a Motherson. A tanulók itt valós vállalati környezetben szereznek tapasztalatot, és tanulmányaik egy része kreditként beszámítható a Széchenyi István Egyetemen. A sikeres vizsgák letétele után a végzettek kettős oklevelet kapnak: a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara bizonyítványát, valamint a „Német duális szakmai képzés külföldön” végzettséget a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által. Ez a legmagasabb minősítési kategória, amely garantálja, hogy a nálunk végzett hallgatók a német szakképzési szabványoknak megfelelő ismereteket és szakmai kompetenciákat sajátítottak el. Ezen felül a képzésben résztvevők angol nyelvi bizonyítványt kapnak a Német Kulturális Minisztériumok Konferenciája által, valamint ICDL- és SAP4school-tanúsítványokat, amelyek tovább növelik szakmai felkészültségüket. 

Árpásiné Domán Mónika – óvodavezető; Anja Schmiedel-Paul – szakképzésért felelős vezető; Kauschitz Emil – a kuratórium elnökhelyettese; Havassy Tünde – a kuratórium elnöke; Helmut Seiler – Kuratóriumi megbízott; Heidrun Forßbohm – ZfA megbízott; Tom Harth – szakmai vezető, Zfa; Oláhné Tóth Márta – Gazdasági és tanügyigazgatási vezető; Tálos Katalin – főigazgató / Fotó:  Audi Schule

Innováció és tradíció kéz a kézben

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr mottója – „Vorsprung durch Bildung”, azaz „Haladás az oktatás által” – nem puszta szlogen, hanem napi gyakorlat. Az intézményben a német módszertan és a digitális oktatás ötvöződik: nyolcadik osztálytól a tanulók iPad segítségével dolgoznak, a tananyag interaktív, a tanulási folyamat egyéni tempóhoz igazítható. Az iPadek, az interaktív platformok és a mesterséges intelligencia tudatos alkalmazása mind a személyre szabott fejlődést támogatják. A diákok megtanulnak kérdezni, vitatkozni, érvelni – és gondolkodni. Ez a fajta tanulási kultúra Németország legjobb gyakorlatait ötvözi a magyar innovációs szellemmel.

A „MINT” (a matematika, az informatika és a természettudományos tantárgyak rövidítése) koncepció az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben különös hangsúlyt kap. A diákok nemcsak tanulják, hanem megélik a természettudományokat – kísérleteken, projektekben, robotikai és programozási feladatokon keresztül. A cél: olyan fiatalokat nevelni, akik értik, hogyan működik a világ, és képesek alakítani is azt.

Nemzetközi kapcsolatok és lehetőségek

Az iskolát egyedülálló nemzetközi kapcsolatrendszer jellemzi. Németországgal, Franciaországgal és Ausztriával kiemelt cserediákprogramok működnek, amelyek során a tanulók betekintést nyernek más országok kultúrájába és oktatási rendszerébe.

Emellett az iskola szoros együttműködést ápol több európai oktatási intézménnyel és egyetemmel, ami lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy nemzetközi környezetben fejlesszék nyelvi és szakmai kompetenciáikat.

Az itt végző diákok előtt megnyílik Európa: sokan folytatják tanulmányaikat külföldi egyetemeken, míg mások itthon építenek karriert – magabiztos nyelvtudással, biztos szakmai alapokkal és széles látókörrel.

Közösség, érték, inspiráció – a Schulcafé

Az iskolaközpont közösségi életének szimbóluma a Schulcafé – több, mint egy kávézó. Egy különleges közösségi tér, az iskola szíve, ahol tanárok, diákok és szülők találkoznak, beszélgetnek, ötletelnek. Egy hely, ahol a tanulás és az együttlét természetes része a mindennapoknak. Az iskolai napokon reggel 7-től délután 17 óráig nyitva tartó kávézó friss szendvicsekkel, ropogós péksüteményekkel és sok szeretettel várja a vendégeket. 

Itt minden csésze kávé mögött történetek születnek – barátságokról, ötletekről, közös projektekről. A Schulcafé az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr közösségi életének esszenciája: nyitott és inspiráló. 

Haladás az oktatás által – a jövő itt kezdődik

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr ma már nem csupán egy iskola, hanem példa arra, hogyan lehet a hagyományt és az innovációt egyensúlyban tartani. Fiatalkora ellenére stabil, nemzetközi elismerésekkel bíró intézmény, ahol minden diák önbizalmat, tudást és jövőképet kap.

Ez az iskola több, mint tanulási helyszín – egy közösség, ahol a tudás élménnyé válik.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben valóban igaz a mottó: „Haladás az oktatás által.”

www.audischule.hu

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu