Audi Hungaria Iskolaközpont – „Vorsprung durch Bildung”

A fiatal, dinamikusan fejlődő iskola mára országos szinten is mércét állít: 2025-ben ismét felkerült a HVG Top 100 listájára, és az alapítványi ranglistán az előkelő második helyet érte el. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr egyesíti a német precizitást és a magyar kreativitást, hogy az itt tanuló gyermekeknek a lehető legjobb alapot biztosítsa a jövőhöz.

Az iskola célja, hogy a diákok ne csupán tudást, hanem önállóságot, nyelvtudást és digitális kompetenciákat is szerezzenek – mindezt modern, inspiráló környezetben.

Az intézmény fenntartója az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, amelynek célja, hogy a magyar és a német oktatási rendszer értékeit ötvözve a legkorszerűbb nevelési és képzési környezetet biztosítsa – az óvodától egészen a szakképzésig.

Egy intézmény – négy pillér

A találkozások iskolája – kétnyelvű, interkulturális közösség. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr a német–magyar találkozások iskolája, amely a világ 140 külföldi német iskolájának hálózatához tartozik. Az intézmény „Kiváló külföldi német iskola” minősítéssel rendelkezik, amely garantálja a magas szintű, nemzetközileg elismert oktatást.

Az intézmény egyedülállóan a nevelés és az oktatás teljes vertikumát lefedi. Nemzetiségi óvodánkban az „egy személy egy nyelv“ koncepció alapján folyik a nevelés.

A legkisebbek már játékos formában, kétnyelvű környezetben sajátítják el a német és a magyar nyelvet, miközben megtanulnak felfedezni, kérdezni, együttműködni.

Az általános iskola (1–4. évfolyam) külföldi – német – tanterv alapján működik. Az első osztálytól kezdve az oktatás német nyelven zajlik, ez alól kizárólag a magyar anyanyelvi órák képeznek kivételt. A tanulás itt élmény, a pedagógusok pedig a gyermek egyéni fejlődését helyezik a középpontba.

Gimnáziumi oktatásunk alapvetően két részre tagolódik. A külföldi intézményegységünkben az oktatás német nyelven, külföldi tanterv alapján történik. A német rendszernek megfelelően a tanulók nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben vesznek részt, ahol a magyar érettségi bizonyítvány mellett nemzetközi érettségi bizonyítványt is szereznek. A nemzetközi érettségi bizonyítvány lehetőséget biztosít tanulóinknak arra, hogy külföldön folytassák tanulmányaikat. Tapasztalat alapján a diákok élnek is ezzel a lehetőséggel, végzőseink mintegy 60 százaléka külföldön tanul tovább. A gimnáziumi oktatás másik része a nemzetiségi gimnáziumi képzés, ahol az oktatás magyar nemzetiségi tanterv alapján folyik. A képzési idő négy év. Intézményünkben nyelvi előkészítő osztályt is indítunk. A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése (9N) lehetőséget kínál akár a nemzetiségi, akár a külföldi gimnáziumhoz történő csatlakozásra.