Danish Fabrik: „Szerintünk nem érdemes másból építeni”
A vállalat mottója egyszerű, de határozott: „Szerintünk nem érdemes másból építeni.”
Skandináv minőség, hibamentes technológia
A Danish Fabrik olyan korszerű, előregyártott falszerkezetet használ, amely több rétegben biztosítja a kiemelkedő hőszigetelést, a légtömörséget, valamint az állandó, kellemes belső mikroklímát. A rendszert évtizedek óta alkalmazzák Dániában és Norvégiában, ahol a minőség és az energiatakarékosság alapelvárás.
Az előregyártott paneleknek köszönhetően az építkezések hibamentesebbek, a helyszíni szerelés pedig napok alatt elvégezhető. Mindez azt eredményezi, hogy a megrendelők az átlagnál jóval gyorsabban, akár három-négy hónap alatt költözhetnek új otthonukba.
A költségek is kiszámíthatók: a Danish Fabrik kulcsrakész házakat már 489 ezer forintos négyzetméterártól kínál, ami a jelenlegi magyar építőipari árkörnyezetben kiemelkedően versenyképes.
Hétezer négyzetméteres új üzem – skandináv gyártósor Magyarországon
A vállalat növekedési tervei is figyelemre méltók. A Danish Fabrik egy 7000 négyzetméteres új gyártóüzem megnyitását készíti elő, miután felvásárolni tervezi egy nemrégiben bezárt, több generáción át működő skandináv családi vállalkozás teljes gyártói infrastruktúráját.
A gépsorok, a szerszámpark és a minőségbiztosítási rendszer érintetlenül kerül át Magyarországra, így a cég ugyanazt a szintű precizitást biztosíthatja majd, mint amit a skandináv országokban elvárnak.
Az új üzem lehetővé teszi, hogy:
- még több projekt fusson párhuzamosan,
- lerövidüljön a gyártási idő,
- tovább csökkenjenek a költségek,
- a vállalat még több ügyfelet tudjon kiszolgálni az egész ország területén.
Nem csak új házak: bővítések, tetőtér-beépítések, kisebb lakóegységek
A Danish Fabrik szolgáltatási köre túlmutat a családi házakon. A cég vállalja:
- kisebb méretű moduláris házak tervezését és kivitelezését,
- tetőtér-beépítéseket,
- bővítéseket és oldalirányú házbővítéseket,
- valamint olyan speciális projektek megvalósítását, ahol a gyors kivitelezés, a kedvező ár és az energiahatékonyság kulcskérdés, mint például munkásszállók vagy magánóvodák.
A gyorsaság egyik oka, hogy a helyszíni munka minimális, a szerkezet pedig gyárban készül, ellenőrzött körülmények között. A megrendelők így azt kapják, amit a skandináv országokban természetesnek vesznek: minőséget kompromisszum nélkül.
Miért pont ez a technológia?
A Danish Fabrik szerint a válasz egyértelmű: „Aki gyorsan, olcsón, energiatakarékosan és hibamentesen akar építkezni, annak nem érdemes más technológiában gondolkodnia.”
A vállalat 2026-ra azt várja, hogy a moduláris, skandináv típusházak a magyar új építésű piac egyik legfontosabb szereplőjévé válnak. A kereslet folyamatosan nő, különösen azok körében, akik szeretnének elérhető áron modern, fenntartható és tartós otthont teremteni.
„Várakozásaink szerint a házak 55 százaléka könnyűszerkezetből épül majd – és ezen a piacon a Danish Fabrik lehet az egyik meghatározó szereplő.”