Danish Fabrik: „Szerintünk nem érdemes másból építeni”

A vállalat mottója egyszerű, de határozott: „Szerintünk nem érdemes másból építeni.”

Skandináv minőség, hibamentes technológia

A Danish Fabrik olyan korszerű, előregyártott falszerkezetet használ, amely több rétegben biztosítja a kiemelkedő hőszigetelést, a légtömörséget, valamint az állandó, kellemes belső mikroklímát. A rendszert évtizedek óta alkalmazzák Dániában és Norvégiában, ahol a minőség és az energiatakarékosság alapelvárás.

Az előregyártott paneleknek köszönhetően az építkezések hibamentesebbek, a helyszíni szerelés pedig napok alatt elvégezhető. Mindez azt eredményezi, hogy a megrendelők az átlagnál jóval gyorsabban, akár három-négy hónap alatt költözhetnek új otthonukba.

A költségek is kiszámíthatók: a Danish Fabrik kulcsrakész házakat már 489 ezer forintos négyzetméterártól kínál, ami a jelenlegi magyar építőipari árkörnyezetben kiemelkedően versenyképes.

Hétezer négyzetméteres új üzem – skandináv gyártósor Magyarországon

A vállalat növekedési tervei is figyelemre méltók. A Danish Fabrik egy 7000 négyzetméteres új gyártóüzem megnyitását készíti elő, miután felvásárolni tervezi egy nemrégiben bezárt, több generáción át működő skandináv családi vállalkozás teljes gyártói infrastruktúráját.

A gépsorok, a szerszámpark és a minőségbiztosítási rendszer érintetlenül kerül át Magyarországra, így a cég ugyanazt a szintű precizitást biztosíthatja majd, mint amit a skandináv országokban elvárnak.

Az új üzem lehetővé teszi, hogy:

még több projekt fusson párhuzamosan,

lerövidüljön a gyártási idő,

tovább csökkenjenek a költségek,

a vállalat még több ügyfelet tudjon kiszolgálni az egész ország területén.

Nem csak új házak: bővítések, tetőtér-beépítések, kisebb lakóegységek

A Danish Fabrik szolgáltatási köre túlmutat a családi házakon. A cég vállalja:

kisebb méretű moduláris házak tervezését és kivitelezését,

tetőtér-beépítéseket,

bővítéseket és oldalirányú házbővítéseket,

valamint olyan speciális projektek megvalósítását, ahol a gyors kivitelezés, a kedvező ár és az energiahatékonyság kulcskérdés, mint például munkásszállók vagy magánóvodák.

A gyorsaság egyik oka, hogy a helyszíni munka minimális, a szerkezet pedig gyárban készül, ellenőrzött körülmények között. A megrendelők így azt kapják, amit a skandináv országokban természetesnek vesznek: minőséget kompromisszum nélkül.