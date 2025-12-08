ERP kiválasztás lépésről lépésre: így kerülje el a drága hibákat

Miért érdemes mások tapasztalatából tanulni?

Egy ERP-kiválasztás során a vállalatok gyakran ugyanazokkal a buktatókkal találkoznak: bizonytalan célok, hiányos folyamatfeltérképezés, túl sok vagy túl kevés szállító, rejtett költségek, illetve félreértett funkciók. Ezek nem elméleti kockázatok, hanem olyan hibák, amelyek a gyakorlatban újra és újra felbukkannak – és hosszú évekre meghatározhatják a cég működési hatékonyságát.

Éppen ezért felbecsülhetetlen értékűek azok a tanulságok, amelyek valós vállalati projektekből származnak. A hazai kis-, közép- és nagyvállalatok ERP-fejlesztéseit és rendszerbevezetéseit több mint három évtizede támogató PROGEN nap mint nap találkozik ezekkel a helyzetekkel: jól látható, hogy a hibák többsége nem magából a technológiából ered, hanem abból, ahogyan a vállalatok a kiválasztási folyamatot előkészítik.

Az alábbi pontokban bemutatott példák mind ilyen, a gyakorlatban megtörtént esetek (anonimizált formában), amelyek segítenek felismerni: a jó ERP-döntés alapja nem a szerencse, hanem az előrelátás, a strukturált megközelítés és a megfelelő kérdések időben való feltevése.

1. Célok és elvárások meghatározása

Egy gyártócég az ERP bevezetése előtt így fogalmazott: „olyan rendszert szeretnénk, ami mindent tud”. Ez a hozzáállás hónapokig tartó bizonytalansághoz vezetett, mert a vezetőség nem tudta pontosan megfogalmazni, milyen üzleti célokat szeretne elérni. A rendszer így nem illeszkedett a stratégiához, csupán egy újabb eszközzé vált a meglévők mellett.

Tipikus hiba

Nincs egyértelmű üzleti cél. Sokan csak annyit mondanak: „hatékonyabb működés”, „jobb riportok”. Ez túl általános, és könnyen félrevezethet.

IT-nézőpont dominanciája. Ha kizárólag technikai funkciókat sorolnak fel, elvész a stratégiai dimenzió.

Hogyan kerülheti el?

Fogalmazza meg: miért van szükség új ERP rendszerre? Például gyorsabb rendelésfeldolgozás, pontosabb készletkezelés, jogszabálykövetés, nemzetközi terjeszkedés.

Határozzon meg mérhető célokat (pl. 20 százalékkal kevesebb készlethiány, zárási idő 10 napról 5 napra).

Vonja be minden érintett részleget (pénzügy, logisztika, HR, kereskedelem).

Tanulság: az ERP-nek mindig a vállalat üzleti stratégiáját kell szolgálnia.