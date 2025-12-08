ERP kiválasztás lépésről lépésre: így kerülje el a drága hibákat
Miért érdemes mások tapasztalatából tanulni?
Egy ERP-kiválasztás során a vállalatok gyakran ugyanazokkal a buktatókkal találkoznak: bizonytalan célok, hiányos folyamatfeltérképezés, túl sok vagy túl kevés szállító, rejtett költségek, illetve félreértett funkciók. Ezek nem elméleti kockázatok, hanem olyan hibák, amelyek a gyakorlatban újra és újra felbukkannak – és hosszú évekre meghatározhatják a cég működési hatékonyságát.
Éppen ezért felbecsülhetetlen értékűek azok a tanulságok, amelyek valós vállalati projektekből származnak. A hazai kis-, közép- és nagyvállalatok ERP-fejlesztéseit és rendszerbevezetéseit több mint három évtizede támogató PROGEN nap mint nap találkozik ezekkel a helyzetekkel: jól látható, hogy a hibák többsége nem magából a technológiából ered, hanem abból, ahogyan a vállalatok a kiválasztási folyamatot előkészítik.
Az alábbi pontokban bemutatott példák mind ilyen, a gyakorlatban megtörtént esetek (anonimizált formában), amelyek segítenek felismerni: a jó ERP-döntés alapja nem a szerencse, hanem az előrelátás, a strukturált megközelítés és a megfelelő kérdések időben való feltevése.
1. Célok és elvárások meghatározása
Egy gyártócég az ERP bevezetése előtt így fogalmazott: „olyan rendszert szeretnénk, ami mindent tud”. Ez a hozzáállás hónapokig tartó bizonytalansághoz vezetett, mert a vezetőség nem tudta pontosan megfogalmazni, milyen üzleti célokat szeretne elérni. A rendszer így nem illeszkedett a stratégiához, csupán egy újabb eszközzé vált a meglévők mellett.
Tipikus hiba
- Nincs egyértelmű üzleti cél. Sokan csak annyit mondanak: „hatékonyabb működés”, „jobb riportok”. Ez túl általános, és könnyen félrevezethet.
- IT-nézőpont dominanciája. Ha kizárólag technikai funkciókat sorolnak fel, elvész a stratégiai dimenzió.
Hogyan kerülheti el?
- Fogalmazza meg: miért van szükség új ERP rendszerre? Például gyorsabb rendelésfeldolgozás, pontosabb készletkezelés, jogszabálykövetés, nemzetközi terjeszkedés.
- Határozzon meg mérhető célokat (pl. 20 százalékkal kevesebb készlethiány, zárási idő 10 napról 5 napra).
- Vonja be minden érintett részleget (pénzügy, logisztika, HR, kereskedelem).
Tanulság: az ERP-nek mindig a vállalat üzleti stratégiáját kell szolgálnia.
2. Folyamatfeltérképezés és problémák beazonosítása
Egy nagykereskedő vállalat nem térképezte fel a belső folyamatait a kiválasztás előtt. A vállalatirányítási rendszer bevezetése után derült ki, hogy a rendszer nem kezeli megfelelően a több raktár közötti átvezetéseket. A problémát csak drága testreszabással lehetett megoldani.
Tipikus hiba
- A vállalat nem tudja pontosan, hogyan működnek a folyamatai.
- Nem készülnek folyamatábrák, és nem történik meg a szűk keresztmetszetek beazonosítása.
Hogyan kerülheti el?
- Készítsen részletes folyamatfeltérképezést minden kulcsterületen.
- Azonosítsa: hol jelentkezik időveszteség, hibalehetőség, párhuzamos adminisztráció.
- Ne a jelenlegi hibákat próbálja az ERP „betapasztani”, hanem gondolkodjon jövőbiztos megoldásokban.
3. ERP-típus kiválasztása
Egy 50 fős szolgáltató cég először felhőalapú ERP rendszer mellett döntött, mert gyors indulást akart. Később derült ki, hogy a nagy mennyiségű bizalmas adatot inkább házon belül kezelték volna. A váltás on-premise megoldásra költséges és nehézkes lett.
Tipikus hiba
- Nem vizsgálják meg eléggé a felhő vs. on-premise előnyöket és hátrányokat.
- Figyelmen kívül hagyják az iparági specializációt – egy általános rendszer nem mindig képes kezelni az adott szektor sajátosságait.
- Nem nézik át az ERP meglévő megoldásait A-tól Z-ig
Hogyan kerülheti el?
- Mérlegelje: adatbiztonság, szabályozói megfelelés, infrastruktúra, költségkeret.
- Vizsgálja meg, van-e iparági tapasztalata a szállítónak (pl. gyártás, logisztika, szolgáltatás).
- Gondoljon a jövőbeli skálázhatóságra is, ne csak a jelenlegi igényekre.
4. Szállítók/megoldások kutatása és előszűrése
Egy kereskedelmi hálózat vezetője több, mint tíz ERP szállítótól kért szoftverbemutatót. Az összehasonlíthatatlan mennyiségű információ miatt végül érzelmi alapon döntött, nem objektív szempontok szerint.
Tipikus hiba
- Túl sok szállítót vizsgálnak, vagy éppen túl keveset.
- Nem készül összehasonlítási mátrix.
Hogyan kerülheti el?
- Állítson fel előre szűrőkritériumokat (ár, iparági tapasztalat, funkciók).
- Maximum 3–5 rendszert vigyen tovább a részletes vizsgálatra.
- Készítsen objektív értékelési táblázatot.
A NetSuite megírta, hogy egy 2023-ban végzett kutatás szerint azok a vállalatok közül, amelyek külső tanácsadó segítségével vezették be új ERP rendszerüket, az esetek 85 százalékában sikerrel zárták a projektet. Ez világosan mutatja, hogy a szakértői támogatás nemcsak csökkenti a kockázatokat, hanem jelentősen növeli az ERP rendszer bevezetésének sikerességét is.
5. Demók, workshopok, kérdéslista összeállítása
Egy kkv ERP demóján a szállító csak általános funkciókat mutatott. A vezetőknek tetszett a modern felület, de később kiderült: a rendszer nem tudja kezelni az összetett árkedvezményeket.
Tipikus hiba
- Nincs előre megírt kérdéslista.
- Csak a látványos felületre figyelnek, nem a kritikus üzleti funkciókra.
Hogyan kerülheti el?
- Készítsen saját checklistát: árképzés, riportok, raktárfolyamatok, integrációk.
- Rendeljen workshopot, ahol a szállító a vállalat saját folyamataira szabva mutatja be a rendszert.
- Kérjen pilot projektet egy kisebb részterületen.
A Panorama Consulting Group 2024-es ERP riportja szerint az ERP projektek költségtúllépésének egyik fő oka, hogy olyan technológiát kellett alkalmazni, ami nem volt előre belekalkulálva.
6. Ár-érték arány, licencmodell és hosszú távú költségek elemzése
Egy logisztikai vállalkozás kizárólag a licencdíjakat vizsgálta, és az olcsóbb rendszert választotta. Később kiderült: a frissítések, támogatás és bővítések rejtett költségei miatt a megoldás drágább lett, mint a versenytársé.
Tipikus hiba
- Csak a belépési költséget figyelik.
- Nem számolnak a teljes tulajdonlási költséggel (TCO).
Hogyan kerülheti el?
- Vizsgálja meg a licencmodellt: felhasználó alapú, modul alapú, tranzakció alapú.
- Kérjen előre becslést az 5–10 éves teljes költségről.
- Ne feledje: a legolcsóbb ajánlat gyakran bizonyul a legdrágábbnak hosszú távon.
7. Referenciák, támogatás, frissítések vizsgálata
Egy HR-szolgáltató olyan ERP-t választott, amelynek fejlesztője két év múlva megszűnt. Nem voltak frissítések, a rendszer elavult, nem követte le a jogszabályváltozásokat és végül újra be kellett ruházniuk.
Tipikus hiba
- Nem ellenőrzik a szállító stabilitását és múltját.
- Nem kérnek valódi referenciát – kizárólag marketinganyagokra támaszkodnak.
Hogyan kerülheti el?
- Kérjen személyes beszélgetést egy már működő ügyféllel.
- Ellenőrizze a fejlesztő cég hátterét, árbevételét, csapatát.
- Vizsgálja meg: milyen gyakran adnak ki frissítéseket, mennyire naprakész a rendszer a jogszabályok követésében.
8. Döntés-előkészítés és végső kiválasztás
Egy középvállalat úgy döntött, hogy a pénzügyi igazgató egyedül választ. Az implementáció során azonban a többi részleg ellenállása miatt hónapokat csúszott a projekt.
Tipikus hiba
- A döntést egyetlen ember hozza meg.
- A végső kiválasztásnál nem vonják be a kulcsfelhasználókat. Hogy ki az a kulcsfelhasználó, ebben a cikkünkben írtuk le részletesen.
Hogyan kerülheti el?
- Hozzon létre projektcsapatot, amelyben minden részleg képviselteti magát.
- Készítsen pontozási mátrixot, és hozza meg a döntést kollégáival.
- Dokumentálja a döntési szempontokat, hogy utólag is átlátható legyen.
Hogyan hozzon valóban jó ERP-döntést?
Az ERP kiválasztása nem sablonfeladat, és nem is egyszerű IT-kérdés. Minden vállalat más működéssel, más folyamatokkal, más stratégiai célokkal rendelkezik – ezért a vállalatirányítási rendszernek is ehhez kell igazodnia. A bemutatott tipikus hibák akár milliós veszteségeket és éveken át tartó működési akadályokat okozhatnak.
A siker kulcsa a megfelelő előkészítés:
- ERP audit, amely feltárja a jelenlegi működési szintet és a problémás pontokat,
- igényfelmérő workshop, ahol a kulcsfelhasználók bevonásával tisztázhatók a célok,
- reális ROI-vizsgálat, amely megmutatja, mit érhet a hatékonyabb működés a vállalatnak.
Ha ezek a lépések megtörténnek, az ERP bevezetése nem kockázat, hanem valódi versenyelőny lesz.
