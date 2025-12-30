Európában naponta egy órával kevesebb a hatékony munkavégzés ideje, mint Amerikában – de valóban ez a probléma? (X)
Mit mutatnak a produktivitási adatok?
A DeskTime időmérő és produktivitásfigyelő szoftver közel 17 ezer felhasználó adatai alapján vizsgálta, mennyi időt töltenek a munkavállalók ténylegesen munkavégzéssel Európában és az Egyesült Államokban. A kutatás szerint egy európai irodai dolgozó naponta átlagosan 5 óra 20 percet tölt produktív számítógépes munkával, míg egy amerikai munkavállaló 6 óra 10 percet. Ez napi szinten 50 perc különbséget jelent, éves szinten pedig közel 27 teljes munkanapnyi eltérést.
A produktív idő ebben az esetben azokat az órákat jelenti, amelyeket a munkavállalók kifejezetten a munkakörükhöz kapcsolódó programokban és alkalmazásokban töltenek.
Hosszabb munkanap, intenzívebb tempó
A részletes adatok alapján Európában az átlagos munkanap 8 óra 46 percig tart. Ebből a dolgozók közel 2 óra 40 percet töltenek megbeszéléseken vagy szüneteken, a számítógép előtt pedig valamivel több mint 6 órát, amelyből majdnem 50 perc nem produktív tevékenységre megy el. Így alakul ki az átlagos 5 óra 20 perces tényleges munkavégzés.
Az Egyesült Államokban ezzel szemben az átlagos munkanap 9 óra 13 perc, vagyis jóval hosszabb. Az amerikai dolgozók kevesebb időt töltenek távol a számítógéptől, és kevesebb a nem produktív idő is, ami összességében magasabb napi teljesítményt eredményez.
Hatékonyság vagy kiégés?
Artis Rozentals, a DeskTime vezérigazgatója szerint Európát és az Egyesült Államokat gyakran hasonlítják össze gazdasági teljesítmény és munkakultúra szempontjából is. Míg Amerikában erősebb a „hustle culture”, Európában jellemzőbbek a szigorúbb határok és a munka-magánélet egyensúlyát védő szabályok.
A különbség szerinte nem elsősorban a hatékonyságból fakad, hanem abból, hogy az amerikai munkavállalók hosszabb ideig és intenzívebb ritmusban dolgoznak. Ez hozzájárulhat az amerikai gazdaság teljesítményéhez, ugyanakkor együtt jár a magasabb kiégési arányokkal is. A kérdés így nem az, ki dolgozik többet, hanem az, hogy megéri-e az extra teljesítmény ára.
Szabályozás és jóllét
A hosszabb amerikai munkaidő mögött részben strukturális okok állnak. Az Európai Unió munkaidő-irányelve legfeljebb 48 órás heti munkaidőt engedélyez, és kötelező pihenőidőt, valamint fizetett szabadságot ír elő. Ezek a keretek jelentősen befolyásolják az európai munkavégzési szokásokat.
Az Egyesült Államokban a hosszabb munkaidő komoly hatással van a dolgozók közérzetére. Egy 2024-es felmérés szerint az amerikai munkavállalók mindössze 34 százaléka elégedett a munka-magánélet egyensúlyával, míg Európában ez az arány 51 százalék. A Glassdoor adatai szerint 2025-ben az amerikai dolgozók körében tízéves csúcsra emelkedett a kiégés aránya.
Európai különbségek a számok mögött
A DeskTime adatai szerint az európai munkavállalók átlagosan 8:48-kor kezdik a munkanapot, és 17:34-kor fejezik be. A leghosszabb munkanapokat Hollandiában, Németországban és Romániában mérték, míg Szlovákiában, Svédországban és Olaszországban rövidebbek az átlagos munkaidők. A legmagasabb produktív számítógépes időt Dániában, Spanyolországban és Portugáliában regisztrálták, ami azt mutatja, hogy a hatékonyság nem feltétlenül jár együtt hosszabb munkaidővel.
Mit tanulhatunk mindebből?
A kutatás rávilágít arra, hogy a produktivitás nem pusztán ledolgozott órák kérdése. A munkaidő szervezése, a szünetek, a szabályozás és a jóllét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gazdaság és egy munkavállaló hosszú távon mennyire fenntartható módon működik.
