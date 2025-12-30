Deviza
Egyesült Államok
Európa
munkaidő

Európában naponta egy órával kevesebb a hatékony munkavégzés ideje, mint Amerikában – de valóban ez a probléma? (X)

Európában egy átlagos irodai dolgozó naponta közel egy órával kevesebb produktív munkát végez, mint amerikai kollégája – derül ki egy friss nemzetközi felmérésből. A számok első ránézésre az Egyesült Államok javára billentik a mérleget, a teljes kép azonban jóval árnyaltabb: a hosszabb munkaidő, az intenzívebb tempó és a magasabb kiégési arány komoly kérdéseket vet fel a hatékonyság és a munka-magánélet egyensúlya kapcsán.
Szponzorált tartalom
2025.12.30, 07:15

Mit mutatnak a produktivitási adatok? 

A DeskTime időmérő és produktivitásfigyelő szoftver közel 17 ezer felhasználó adatai alapján vizsgálta, mennyi időt töltenek a munkavállalók ténylegesen munkavégzéssel Európában és az Egyesült Államokban. A kutatás szerint egy európai irodai dolgozó naponta átlagosan 5 óra 20 percet tölt produktív számítógépes munkával, míg egy amerikai munkavállaló 6 óra 10 percet. Ez napi szinten 50 perc különbséget jelent, éves szinten pedig közel 27 teljes munkanapnyi eltérést.

 

A produktív idő ebben az esetben azokat az órákat jelenti, amelyeket a munkavállalók kifejezetten a munkakörükhöz kapcsolódó programokban és alkalmazásokban töltenek. 

Hosszabb munkanap, intenzívebb tempó 

A részletes adatok alapján Európában az átlagos munkanap 8 óra 46 percig tart. Ebből a dolgozók közel 2 óra 40 percet töltenek megbeszéléseken vagy szüneteken, a számítógép előtt pedig valamivel több mint 6 órát, amelyből majdnem 50 perc nem produktív tevékenységre megy el. Így alakul ki az átlagos 5 óra 20 perces tényleges munkavégzés. 

Az Egyesült Államokban ezzel szemben az átlagos munkanap 9 óra 13 perc, vagyis jóval hosszabb. Az amerikai dolgozók kevesebb időt töltenek távol a számítógéptől, és kevesebb a nem produktív idő is, ami összességében magasabb napi teljesítményt eredményez. 

Hatékonyság vagy kiégés? 

Artis Rozentals, a DeskTime vezérigazgatója szerint Európát és az Egyesült Államokat gyakran hasonlítják össze gazdasági teljesítmény és munkakultúra szempontjából is. Míg Amerikában erősebb a „hustle culture”, Európában jellemzőbbek a szigorúbb határok és a munka-magánélet egyensúlyát védő szabályok. 

A különbség szerinte nem elsősorban a hatékonyságból fakad, hanem abból, hogy az amerikai munkavállalók hosszabb ideig és intenzívebb ritmusban dolgoznak. Ez hozzájárulhat az amerikai gazdaság teljesítményéhez, ugyanakkor együtt jár a magasabb kiégési arányokkal is. A kérdés így nem az, ki dolgozik többet, hanem az, hogy megéri-e az extra teljesítmény ára

Szabályozás és jóllét 

A hosszabb amerikai munkaidő mögött részben strukturális okok állnak. Az Európai Unió munkaidő-irányelve legfeljebb 48 órás heti munkaidőt engedélyez, és kötelező pihenőidőt, valamint fizetett szabadságot ír elő. Ezek a keretek jelentősen befolyásolják az európai munkavégzési szokásokat. 

Az Egyesült Államokban a hosszabb munkaidő komoly hatással van a dolgozók közérzetére. Egy 2024-es felmérés szerint az amerikai munkavállalók mindössze 34 százaléka elégedett a munka-magánélet egyensúlyával, míg Európában ez az arány 51 százalék. A Glassdoor adatai szerint 2025-ben az amerikai dolgozók körében tízéves csúcsra emelkedett a kiégés aránya

Európai különbségek a számok mögött 

A DeskTime adatai szerint az európai munkavállalók átlagosan 8:48-kor kezdik a munkanapot, és 17:34-kor fejezik be. A leghosszabb munkanapokat Hollandiában, Németországban és Romániában mérték, míg Szlovákiában, Svédországban és Olaszországban rövidebbek az átlagos munkaidők. A legmagasabb produktív számítógépes időt Dániában, Spanyolországban és Portugáliában regisztrálták, ami azt mutatja, hogy a hatékonyság nem feltétlenül jár együtt hosszabb munkaidővel. 

Ha olyan munkahelyet keresel, ahol a hatékonyság és az egyensúly nem egymás rovására érvényesül, nézz körül a Jobinfo.hu friss állásajánlatai között.  

Mit tanulhatunk mindebből? 

A kutatás rávilágít arra, hogy a produktivitás nem pusztán ledolgozott órák kérdése. A munkaidő szervezése, a szünetek, a szabályozás és a jóllét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gazdaság és egy munkavállaló hosszú távon mennyire fenntartható módon működik. 

Ha pedig érdekelnek a munka világát érintő trendek, kutatások és elemzések, olvasd a Jobinfo blogját, ahol rendszeresen foglalkozunk a munkaerőpiac legfontosabb kérdéseivel. 

