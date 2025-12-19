Deviza
„Már átadáskor a dupláját érte a házunk” – ügyfelek véleményei az Imperial Holdingról

2025.12.19, 14:01
Kép: PR cikk kép

Az építőipar 65 százalékos visszaesése ellenére az Imperial Holding kiemelkedő évet zárt: 2025-ben 27 százalékkal növelte árbevételét, miközben a piac egésze 92 százalékkal alulteljesített a céghez képest. A vállalat 19 százalékkal több ügyfelet szolgált ki, 146 megkötött szerződéssel, és továbbra is országosan egységes áron vállal tervezést és kulcsrakész kivitelezést, akár négy hónapos, rendkívül rövid átadási idővel.
Az Imperial Holding házai már 549 ezer forinttól elérhetők kulcsrakészen, és a fiatal családok körében egyre népszerűbbek. Erre példa két friss megrendelői visszajelzés is, amelyek jól mutatják, milyen értéket lát a piac a vállalatban.

PR cikk kép
Fotó: www.imperialholding.hu

„77 millióért épült, de azonnal 130 milliót ért” – Pomázon átadott családi ház

Az egyik család Pomázon építkezett az Imperial Holdinggal, és a tapasztalatukat így foglalták össze: „Náluk a teljes kulcsrakész ár 77 millió forint volt. A ház már az átadás napján 130 milliót ért a környék ingatlanosai szerint. Ilyet még nem láttunk: hogy az ingatlan már a beköltözés előtt ekkorát növekedjen értékben. A kivitelezés átlátható volt, a végeredménnyel nagyon elégedettek vagyunk.”

A család szerint a transzparens, előre tudható, fix árképzés és a profi kommunikáció volt a legfontosabb szempont a választásnál.

PR cikk kép
Fotó: www.imperialholding.hu

„A Liapor technológia egészen más élmény” – különleges mikroklíma és rekordgyors építkezés

Egy másik megrendelő a Liapor falpaneles technológia mellett döntött, és kifejezetten a ház minőségét, komfortját és az építkezés gyorsaságát emelte ki: „Már az első hetekben, ahogy beköltöztünk, éreztük, hogy a Liapor technológia más kategória. A mikroklíma tökéletes: télen meleg, nyáron hűvös, és nagyon jó a hangszigetelés is. Az építkezés tempója pedig döbbenetes volt. Sosem láttam még olyat, hogy egy kivitelező ennyivel a vállalt határidő előtt átadjon egy házat. Minden a megbeszéltek szerint, de inkább annál jobban működött. Egy nap alatt álltak a falaink.”

A megrendelő szerint a masszív, előregyártott falpanelek stabilitása és a gyárban előkészített elemek precizitása adja a rendszer egyik legnagyobb előnyét.

PR cikk kép
Fotó: www.imperialholding.hu

Díjak, minősítések és 2026-os kilátások

A vállalat 2025-ben ismét elnyerte a MagyarBrands „Kiváló Üzleti Márka” díját, valamint AAA kategóriás panaszmentességi igazolással rendelkezik, ami a legmagasabb besorolás a magyar piacon.
2026-ra a cég újra két számjegyű növekedést vár, részben annak köszönhetően, hogy házai a frissen bevezetett, 3 százalékos otthonteremtési hitelre is építhetők, és az OTP partnereként saját hiteltanácsadói támogatják az ügyfeleket. Emellett jelentős saját beruházásokat is indít Vácon és környékén.

A megújult menedzsment célja, hogy az Imperial Holding nemzetközi szintre is bővítse tevékenységét. Jelenleg is dolgoznak Szlovákiában és Ausztriában, de dinamikusan növelni szeretnék a jelenlétet.

A vállalat továbbra is a lakhatási válság megoldását tekinti küldetésének: elérhető áron, gyorsan és biztonságosan szeretne otthont teremteni minél több családnak.

