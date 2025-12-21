Deviza
Szponzorált tartalom
Kitereléses ellenőrzéseken is tetten éri a NÚSZ a külföldi bliccelőket

Szerte az országban bárhol, bármikor ellenőrizheti a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ), hogy van-e e-matricánk. A NÚSZ ezen tevékenységét a fixen telepített kamerái mellett mobil ellenőrző járművekkel és megállításos ellenőrzést folytató úgynevezett mobilcsoportos egységeivel is végzi. Ez utóbbival számos forgalomtereléssel járó ellenőrzési akciót indítottak idén is, volt, amikor más hatóságokkal (például a rendőrséggel vagy az adóhatósággal) közösen, és volt olyan is, amikor önállóan.
2025.12.21, 23:59
Fotó: NÚSZ

„Ilyenkor az adott autópálya, autóút teljes forgalmát kitereljük egy pihenőbe, és egyenként ellenőrizzük egyébként nemcsak a személygépjárműveket, hanem a kamionokat is, hogy van-e megfelelő, érvényes úthasználati jogosultságuk. Alapvetően ezekkel az akciókkal sem a büntetés a célunk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy minden közlekedőben tudatosuljon, hogy a szabályokat be kell tartani” – mondja Bartal Tamás, a NÚSZ elnök-vezérigazgatója. 

Bartal Tamás, a NÚSZ elnök-vezérigazgatója / Fotó: Goreczki Renáta / NÚSZ

A mobil ellenőrzési akciók keretében a jogosultságok ellenőrzése mellett az esetlegesen korábbiakban be nem fizetett pótdíjak beszedése is megtörténik. 

„Ezzel a szabályosan közlekedőket is védjük, hiszen hatékonyan lépünk fel a nemfizetőkkel szemben. Aki bliccel, itt nem tudja azt mondani, hogy nem kapta meg, vagy nem olvasta akár a tőlünk vagy a külföldi partnerünktől kapott pótdíjas levelet, vagy éppen a rendőrségtől kapott bírságot” – tette hozzá. 

2025-ben a NÚSZ tovább fokozta kiterelés akcióit 

Az idei évben – november végéig – harmadával több ilyen helyszíni akciót bonyolított le a NÚSZ, mint egy évvel korábban ugyanezen időszakban. Akciók keretében több mint 50 ezer járművet ellenőriztek, köztük e-matricás járműveket és kamionokat egyaránt. Idén kétszer annyi pótdíjat szedtek be ott helyben a bliccelőktől, és harmadával több visszamenőleges pótdíjat fizettettek ki az érintettekkel, mint 2024-ben. Az ellenőrzéseken beszedett pótdíjak – amelyek összege megközelíti a 100 milliót – 98 százalékát külföldi honosságú járművek üzemeltetőitől szedték be, ezért jövő évben a külföldi jogosulatlansággal szembeni fellépést tervezik erősíteni. Munkájuk a kamionokat érintően pedig 45 millió forintnyi úgynevezett megszemélyesített bírságösszeget eredményezett, amit az eljárás megindítása céljából átadtak a rendőrségnek. Az intézkedések eredményeként elsősorban azt várja a NÚSZ, hogy az érintettek a jövőben már tudatosabban használják a díjköteles útszakaszokat és gondoskodnak a megfelelő jogosultság megvásárlásáról.

Kitereléses ellenőrzéseken is tetten éri a NÚSZ a külföldi bliccelőket / Fotó: NÚSZ

A román és az ukrán bliccelők jártak pórul a leginkább 

Bár 2024-ben is ezen állampolgárságú közlekedők fizették be a legtöbb pótdíjat a mobil ellenőrzési akciók keretében, idén sokkal többen és sokkal nagyobb összeget voltak kénytelenek letenni a NÚSZ-os ellenőrök „asztalára”. 2025-ben mind a románok, mind pedig az ukránok nagyságrendileg négyszer annyi pótdíjat fizettek be összesen a mobil ellenőrzési akciók során, mint egy évvel korábban. 

„Akiket helyben nem tudunk elcsípni, azok sem ülhetnek nyugodtan a babérjaikon, hiszen behajtó partnereink segítségével minden esetnek utánamegyünk” – fogalmazott Bartal Tamás. 

Nem csak ellenőriznek: a NÚSZ-os mobil csoportoknál matricát is lehet venni 

Ez azoknak jelent segítséget, akik még benne vannak a díjköteles útra való felhajtástól számított 60 percben. Szabályosan ennyi idő áll rendelkezésre a jogosultság pótlására azokban az esetekben, amikor a közlekedő elfelejtette a felhajtás előtt megvenni az autópálya-matricát. Tavaly egyébként megközelítette az ezer darabot a helyszíni matricavásárlások száma, amelyek segítségével 95 százalékban meg is úszták a pótdíj kiszabását a matrica nélkül közlekedők. Az arányok idén is hasonlóan alakultak, így a helyszínen biztosított vásárlási lehetőséggel nagyságrendileg 20 millió forintot takarítottak meg az érintettek. 

