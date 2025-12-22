Magyar szakmai vezetés is formálta a globális gazdasági döntéseket Dél-Afrikában, a történelmi B20-csúcstalálkozón
A 2025-ös év mérföldkő volt a globális üzleti együttműködés történetében: a G20 hivatalos üzleti fórumát, a Business 20-at (B20) története során először rendezték meg Afrikában a G20 dél-afrikai elnökségével. A szakmai munka nyolc munkacsoportban zajlik, melyek közül kiemelt szerepet kapott idén a Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport, amely a globális kereskedelem és beruházások jövőjét meghatározó kérdéseket vizsgálta, különös hangsúllyal Afrika gazdasági integrációjára és a befektetések új irányaira. A világgazdaságot vezető és befolyásoló vállalatok és szervezetek felső vezetése mellett a munkacsoport társelnöki pozíciójába egy magyar szakértő is bekerült: Kovács Patrik, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) nemzetközi ügyekért felelős társelnöke, valamint a Business at OECD (BIAC) kkv- és vállalkozási bizottságának elnöke.
Magyar szakember korábban még nem töltött be ilyen magas szintű szakpolitikai vezetői pozíciót a B20 struktúrájában, így a VOSZ közvetítésével a magyar vállalkozói közösség most először kapcsolódhatott be közvetlenül a globális gazdaságpolitika legfelső szintű műhelymunkájába.
A Befektetési és Kereskedelmi Munkacsoportot a világ vezető vállalati és intézményi szereplői iránytották: David Roth, az Amazon International Public Policy vezetője; José Serrador, az Embraer – a világ egyik meghatározó repülőgépgyártójának – vezérigazgató-helyettese; valamint Sultan Ahmed bin Sulayem, a DP World elnök-vezérigazgatója, amelynek kikötőin keresztül zajlik a világkereskedelem több mint 10 százaléka.
A B20 dél-afrikai megrendezése történelmi jelentőségű volt: először fordult elő, hogy egy afrikai ország vezette a G20 üzleti közösségét, ezzel Afrika gazdasági integrációja, beruházási potenciálja és a kontinens vállalkozásainak szerepe került a nemzetközi figyelem középpontjába. Idén a johannesburgi B20 Summiton több száz nemzetközi és afrikai vezető vett részt, ahol a tárgyalások fókuszában az állt, hogyan lehet megerősíteni a globális ellátási láncok stabilitását, növelni az afrikai beruházásokat, bővíteni a fiatalok és nők vállalkozási lehetőségeit, valamint felgyorsítani a zöld- és digitális átmenetet.
A csúcstalálkozón született szakpolitikai ajánlások hangsúlyozzák a globális kereskedelem kiszámíthatóságának visszaállítását, a piacra jutást akadályozó intézkedések csökkentését és a WTO vitarendezési rendszerének helyreállítását. Afrika gazdasági felemelkedésének támogatását és az „Investment Deal for Africa” megvalósítását – amely az afrikai FDI-állomány érdemi növekedését célozza – a nemzetközi közösség egyik fontos prioritűsként fogalmazta meg. Emellett a kereskedelem és a klímapolitika összehangolása, a zöldtechnológiák kereskedelmének bővítése és a karbonmérési rendszerek harmonizációja is bekerült az ajánláscsomagba.
A Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport részletes szakpolitikai javaslatokat dolgozott ki, hangsúlyozva az afrikai értékláncok megerősítését, a kontinensen előállított hozzáadott érték növelését, valamint azoknak a beruházási feltételeknek a javítását, amelyek elősegítik a régió gazdasági diverzifikációját.
A javaslatok mindhárom célterület – kereskedelem, befektetések, fenntarthatóság – tekintetében konkrét, mérhető lépéseket tartalmaznak, és alkalmasak arra, hogy a G20-országok gazdaságpolitikájának részévé váljanak.
A B20 Summit keretében több magas szintű szakmai rendezvént is tartottak. A Business at OECD – az OECD gazdasági tanácsadó testülete – Johannesburgban rendezte meg az OECD Impact, B20 Drive: The Business at OECD Nexus című magas rangú fórumát, amelyen mintegy 150 üzleti és intézményi vezető vett részt. Kovács Patrik – a szervezet kkv-bizottsági elnökeként – vezette az egyik kiemelt kerekasztal-beszélgetést, amely a nyitott piacok, az élelmiszer-ellátási láncok ellenálló képessége és a globális kereskedelmi feltételek jövője köré épült.
A B20-hoz kapcsolódó szakmai program része volt továbbá az ABSA Group által támogatott Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport szakmai konferenciája is, ahol Kovács Patrik a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) főtitkárhelyettesével, Julian Kassammal közösen adott elő a kkv-k, nők és fiatal vállalkozók szerepének erősítéséről a globális kereskedelemben. A rendezvény a B20 idei fókuszterületei és hivatalos eseményei között külön figyelmet kapott.
A vállalkozások világszerte panaszkodnak a gyorsan változó környezetre és sok esetben a kiszámíthatóság hiányára, így ebben a változó globális gazdasági környezetben kiemelten fontos, hogy a magyar vállalkozói szektor is képviselve legyen azokon a nemzetközi szakpolitikai fórumokon, ahol a jövő gazdaságpolitikája formálódik.
Magyarország számára stratégiai jelentőségű, hogy a magyar kkv-k érdekei és szakmai meglátásai a VOSZ aktív képviseletén keresztül a B20 és az OECD szintjén is megjelenhetnek. A VOSZ társelnökének szerepe ebben a folyamatban azt jelenti, hogy a hazai vállalkozások közvetlen kapcsolatban vannak a világ legnagyobb gazdaságainak döntés-előkészítő köreivel, és aktívan hozzájárulhatnak a globális szakpolitika alakításához.
A csústalálkozó egy olyan történelmi pillanatot teremtett, amelyben Afrika gazdasági felemelkedése és a globális üzleti közösség új irányai egyszerre kerültek reflektorfénybe, és amelyben Magyarország vállalati szektorát is bekötötte a globális szakpolitikát formáló legfontosabb platformba.