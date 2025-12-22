Deviza
EUR/HUF386,7 -0,04% USD/HUF330,14 -0,03% GBP/HUF441,7 -0,04% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,95 -0,02% RON/HUF76,15 -0,05% CZK/HUF15,89 0% EUR/HUF386,7 -0,04% USD/HUF330,14 -0,03% GBP/HUF441,7 -0,04% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,95 -0,02% RON/HUF76,15 -0,05% CZK/HUF15,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
VOSZ
g20
vosz
kereskedelmi és befektetési munkacsoport
nemzetközi
kovács patrik

Magyar szakmai vezetés is formálta a globális gazdasági döntéseket Dél-Afrikában, a történelmi B20-csúcstalálkozón

A B20 a G20-ak üzleti közösségének hivatalos gazdaságpolitikai tanácsadó fóruma, amely a világ GDP-jének mintegy 85 százalékát és a globális kereskedelem több mint háromnegyedét adó gazdaságok vállalati szereplőit fogja össze. A fórum feladata, hogy szakpolitikai, gazdasági ajánlásokat fogalmazzon meg a G20 vezetői számára.
Szponzorált tartalom
2025.12.22, 00:02
Fotó: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

A 2025-ös év mérföldkő volt a globális üzleti együttműködés történetében: a G20 hivatalos üzleti fórumát, a Business 20-at (B20) története során először rendezték meg Afrikában a G20 dél-afrikai elnökségével. A szakmai munka nyolc munkacsoportban zajlik, melyek közül kiemelt szerepet kapott idén a Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport, amely a globális kereskedelem és beruházások jövőjét meghatározó kérdéseket vizsgálta, különös hangsúllyal Afrika gazdasági integrációjára és a befektetések új irányaira. A világgazdaságot vezető és befolyásoló vállalatok és szervezetek felső vezetése mellett a munkacsoport társelnöki pozíciójába egy magyar szakértő is bekerült: Kovács Patrik, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) nemzetközi ügyekért felelős társelnöke, valamint a Business at OECD (BIAC) kkv- és vállalkozási bizottságának elnöke. 

Kovács Patrik, a VOSZ nemzetközi ügyekért felelős társelnöke, a BIAC kkv- és vállalkozási bizottságának elnöke / Fotó: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Magyar szakember korábban még nem töltött be ilyen magas szintű szakpolitikai vezetői pozíciót a B20 struktúrájában, így a VOSZ közvetítésével a magyar vállalkozói közösség most először kapcsolódhatott be közvetlenül a globális gazdaságpolitika legfelső szintű műhelymunkájába.

A Befektetési és Kereskedelmi Munkacsoportot a világ vezető vállalati és intézményi szereplői iránytották: David Roth, az Amazon International Public Policy vezetője; José Serrador, az Embraer – a világ egyik meghatározó repülőgépgyártójának – vezérigazgató-helyettese; valamint Sultan Ahmed bin Sulayem, a DP World elnök-vezérigazgatója, amelynek kikötőin keresztül zajlik a világkereskedelem több mint 10 százaléka.

A B20 dél-afrikai megrendezése történelmi jelentőségű volt: először fordult elő, hogy egy afrikai ország vezette a G20 üzleti közösségét, ezzel Afrika gazdasági integrációja, beruházási potenciálja és a kontinens vállalkozásainak szerepe került a nemzetközi figyelem középpontjába. Idén a johannesburgi B20 Summiton több száz nemzetközi és afrikai vezető vett részt, ahol a tárgyalások fókuszában az állt, hogyan lehet megerősíteni a globális ellátási láncok stabilitását, növelni az afrikai beruházásokat, bővíteni a fiatalok és nők vállalkozási lehetőségeit, valamint felgyorsítani a zöld- és digitális átmenetet.

A csúcstalálkozón született szakpolitikai ajánlások hangsúlyozzák a globális kereskedelem kiszámíthatóságának visszaállítását, a piacra jutást akadályozó intézkedések csökkentését és a WTO vitarendezési rendszerének helyreállítását. Afrika gazdasági felemelkedésének támogatását és az „Investment Deal for Africa” megvalósítását – amely az afrikai FDI-állomány érdemi növekedését célozza – a nemzetközi közösség egyik fontos prioritűsként fogalmazta meg. Emellett a kereskedelem és a klímapolitika összehangolása, a zöldtechnológiák kereskedelmének bővítése és a karbonmérési rendszerek harmonizációja is bekerült az ajánláscsomagba.

A Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport részletes szakpolitikai javaslatokat dolgozott ki, hangsúlyozva az afrikai értékláncok megerősítését, a kontinensen előállított hozzáadott érték növelését, valamint azoknak a beruházási feltételeknek a javítását, amelyek elősegítik a régió gazdasági diverzifikációját. 

A javaslatok mindhárom célterület – kereskedelem, befektetések, fenntarthatóság – tekintetében konkrét, mérhető lépéseket tartalmaznak, és alkalmasak arra, hogy a G20-országok gazdaságpolitikájának részévé váljanak.

A B20 Summit keretében több magas szintű szakmai rendezvént is tartottak. A Business at OECD – az OECD gazdasági tanácsadó testülete – Johannesburgban rendezte meg az OECD Impact, B20 Drive: The Business at OECD Nexus című magas rangú fórumát, amelyen mintegy 150 üzleti és intézményi vezető vett részt. Kovács Patrik – a szervezet kkv-bizottsági elnökeként – vezette az egyik kiemelt kerekasztal-beszélgetést, amely a nyitott piacok, az élelmiszer-ellátási láncok ellenálló képessége és a globális kereskedelmi feltételek jövője köré épült.

A B20-hoz kapcsolódó szakmai program része volt továbbá az ABSA Group által támogatott Kereskedelmi és Befektetési Munkacsoport szakmai konferenciája is, ahol Kovács Patrik a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) főtitkárhelyettesével, Julian Kassammal közösen adott elő a kkv-k, nők és fiatal vállalkozók szerepének erősítéséről a globális kereskedelemben. A rendezvény a B20 idei fókuszterületei és hivatalos eseményei között külön figyelmet kapott.

A vállalkozások világszerte panaszkodnak a gyorsan változó környezetre és sok esetben a kiszámíthatóság hiányára, így ebben a változó globális gazdasági környezetben kiemelten fontos, hogy a magyar vállalkozói szektor is képviselve legyen azokon a nemzetközi szakpolitikai fórumokon, ahol a jövő gazdaságpolitikája formálódik.

Magyarország számára stratégiai jelentőségű, hogy a magyar kkv-k érdekei és szakmai meglátásai a VOSZ aktív képviseletén keresztül a B20 és az OECD szintjén is megjelenhetnek. A VOSZ társelnökének szerepe ebben a folyamatban azt jelenti, hogy a hazai vállalkozások közvetlen kapcsolatban vannak a világ legnagyobb gazdaságainak döntés-előkészítő köreivel, és aktívan hozzájárulhatnak a globális szakpolitika alakításához.

A  csústalálkozó egy olyan történelmi pillanatot teremtett, amelyben Afrika gazdasági felemelkedése és a globális üzleti közösség új irányai egyszerre kerültek reflektorfénybe, és amelyben Magyarország vállalati szektorát is bekötötte a globális szakpolitikát formáló legfontosabb platformba.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu