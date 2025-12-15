Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére

A Díjnet eddig is jelentősen megkönnyítette a háztartással kapcsolatos számlabefizetéseket, mert digitális platformján keresztül már régóta kényelmesen és egyszerűen fizethetjük a számlákat, akár egyszerre többet is. Most a qvik bevezetésének és a fizetési folyamatban történt változásoknak köszönhetően még egyszerűbb lett a folyamat.

A Díjnet felhasználói közül egy jelentős szegmens minden alkalommal beírja a kártyaadatait, azonban nem menti el azokat. A qvik számukra lényegesen gyorsabbá teszi a számlafizetési folyamatot, mivel így nincs szükség a fizetési adatok megadására, csupán az ingyenes átutalás jóváhagyására a banki mobilappban. Az új fizetési mód népszerűségét bizonyítja, hogy már a bevezetés hetében meghaladta a 10 százalékot a qvik tranzakciók aránya a dijnet.hu-n keresztül történő fizetések között.

A qvik a Magyar Nemzeti Bank és a GIRO együttműködésében létrejött korszerű fizetési megoldás, amelynek köszönhetően a felhasználók a weboldalon megjelenő link vagy QR-kód segítségével, a banki mobilapplikációjukkal tudják lebonyolítani a számlafizetési folyamatot. A qvik használata teljesen ingyenes, a bankok nem számítanak fel tranzakciós illetéket, ami előnyt jelent a hagyományos átutalással szemben.

Természetesen a felhasználók többféle biztonságos lehetőség közül választhatnak; aki szeretné, továbbra is használhatja a korábbi fizetési módokat, amelyek esetében a fizetési folyamat tovább egyszerűsödött a dijnet.hu-n.

A Díjneten nemcsak a számlafizetési folyamatot érintik az újítások, hanem az adományozást is. Még kényelmesebbé vált a jótékony célú szervezetek támogatása, hiszen mostantól qvik fizetéssel is lehet adományozni. Valamint idén nyár óta – az AdományPlusz funkció segítségével – a felhasználók már egyes civil szervezetek elektronikus hírleveleire is feliratkozhatnak, így közvetlenül értesülhetnek az általuk támogatott szervezetek tevékenységéről és projektjeiről, valamint ezeken keresztül adományozhatnak is.