Miért fontos tényező a munkavállalók öröme egy vállalat számára? (X)

Az öröm voltaképpen teljesítménymotor

Első hallásra az öröm könnyen tűnhet egy kellemes, de nem létfontosságú fogalomnak. A kutatások azonban mást mutatnak. A Deloitte 2023-as Global Human Capital Trends jelentése szerint azok a szervezetek, amelyek tudatosan előtérbe helyezik a munkavállalói jóllétet, kétszer nagyobb eséllyel teljesítik túl pénzügyi céljaikat, és háromszor nagyobb arányban tudják megtartani a legjobb tehetségeket.

A Storyblok Joyful Work Study eredményei is ezt erősítik meg: azok a munkavállalók, akik örömtelinek írják le a munkájukat, kreatívabbak, hatékonyabban működnek együtt másokkal, és erősebb céltudattal végzik feladataikat. Ezek a tényezők pedig közvetlenül hozzájárulnak az innovációhoz és az üzleti sikerhez.

Mit jelent valójában az öröm a munkában?

A munkahelyi öröm nem hangzatos szlogenekről, extra juttatásokról vagy alkalmi csapatépítő napokról szól. Sokkal inkább arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek-e azokkal az eszközökkel, önbizalommal és szabadsággal, amelyekkel a legjobb teljesítményüket tudják nyújtani.

Ebben kulcsszerepe van a technológiának. Amikor a dolgozók lassú rendszerekkel, értelmetlen adminisztrációval vagy átgondolatlan folyamatokkal küzdenek, az energia és a motiváció gyorsan elapad. Ha viszont az általuk használt eszközök logikusak, támogatóak és valóban segítik a munkát, az élmény pozitívvá válik, a munka pedig értelmesebbnek érződik.

Technológia, ami nem fáraszt, hanem támogat

A Storyblok tapasztalatai szerint – egy globálisan működő, remote-first vállalatként – a jól megválasztott technológia képes valódi kulturális változást elindítani. Az emberközpontúan tervezett rendszerek, az egyszerűbb munkafolyamatok és a gördülékenyebb együttműködés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapatok energikusabbnak, nem pedig kimerültnek érezzék magukat.

Ez a szemlélet nemcsak jobb munkahelyi hangulatot teremt, hanem mérhető üzleti eredményekben is megjelenik: magasabb megtartási arányban, erősebb ügyfélkapcsolatokban és stabil, fenntartható növekedésben.