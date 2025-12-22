Szintugrás a digitalizációban – új szintre lép az OPUS ENERGETIKA (X)

Az OPUS TITÁSZ Zrt. és az OPTESZ OPUS Zrt. a DIMOP Plusz-2.2.2-24 pályázat keretében valósítja meg hazánk egyik legnagyobb villamosenergia-elosztói digitalizációs és adatvezérelt működés-fejlesztési programját. A programnak köszönhetően egymásra épülve indulnak el a fejlesztések, melyek növelik a hálózat hatékonyságát, új szintre emelik az ügyfélélményt és támogatják a magas színvonalú szakmai működést.

A DIMOP program célkitűzése, hogy a villamosenergia-hálózatok minden elemén digitális alapokon nyugvó, valós idejű adatgyűjtés, elemzés és irányítás valósuljon meg. A fejlesztések zászlóshajója az okosmérési adatközpont, amely több mint 64 millió mérési értéket kezel napi szinten. Az új digitalizált térképes műszaki nyilvántartó és a kor technológiai színvonalának megfelelő üzemirányítási rendszer révén nemcsak a hálózati üzemirányítás, de a fogyasztás és termelés optimalizálása, valamint a megújuló energiaforrások (pl. napelemes háztartások) rendszerszintű integrációja is intelligensen, decentralizáltan zajlik. Fejlesztések valósulnak meg a hálózati hibahelyek gyorsabb felismerésére, valós idejű elemzésre és beavatkozásra is. A mesterséges intelligencia és az automatizmusok beépülnek a hibabejelentő, diszpécser, valamint energia menedzsment rendszerekbe – felgyorsítva a hibaelhárítást és ügyfélkiszolgálást.​ Ez nemcsak technológiai, hanem versenyképességi kérdés is a vállalat és az egész hazai energiaszektor számára.​

Az ügyfelek számára a digitális innováció kettős támogatásban jelenik meg. Egyrészt valamennyi felhasználó számára, az online térben egységesen elérhetővé válik az elektronikus azonosítás, a minősített elektronikus aláírás, valamint az ügyfélkapun keresztüli biztonságos kommunikáció a DÁP vagyis a Digitális Állampolgárság Platform megfeleltetéssel. Az új Digitális Ügyfélélmény Platform egyszerűsített, auditált online ügyintézést, korszerű ügyféltámogatást tesz lehetővé, az adatok védelme, a GDPR- és kiberbiztonsági megfelelés pedig azonnali előrelépést jelent az ügyfelek bizalmának növelésében. Másrészt a digitális munkatárs és információs felület (Online munkaTÁRS) mind a belső együttműködést, mind az ügyfélkapcsolatokat automatizált, valós idejű funkciókkal erősíti. A folyamatok egyszerűsítése, a többcsatornás kiszolgálás és az ügyintézés átfutási idejének jelentős csökkentése minden ügyfél számára érzékelhető lesz.​