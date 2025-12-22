Szintugrás a digitalizációban – új szintre lép az OPUS ENERGETIKA (X)
Az OPUS TITÁSZ Zrt. és az OPTESZ OPUS Zrt. a DIMOP Plusz-2.2.2-24 pályázat keretében valósítja meg hazánk egyik legnagyobb villamosenergia-elosztói digitalizációs és adatvezérelt működés-fejlesztési programját. A programnak köszönhetően egymásra épülve indulnak el a fejlesztések, melyek növelik a hálózat hatékonyságát, új szintre emelik az ügyfélélményt és támogatják a magas színvonalú szakmai működést.
A DIMOP program célkitűzése, hogy a villamosenergia-hálózatok minden elemén digitális alapokon nyugvó, valós idejű adatgyűjtés, elemzés és irányítás valósuljon meg. A fejlesztések zászlóshajója az okosmérési adatközpont, amely több mint 64 millió mérési értéket kezel napi szinten. Az új digitalizált térképes műszaki nyilvántartó és a kor technológiai színvonalának megfelelő üzemirányítási rendszer révén nemcsak a hálózati üzemirányítás, de a fogyasztás és termelés optimalizálása, valamint a megújuló energiaforrások (pl. napelemes háztartások) rendszerszintű integrációja is intelligensen, decentralizáltan zajlik. Fejlesztések valósulnak meg a hálózati hibahelyek gyorsabb felismerésére, valós idejű elemzésre és beavatkozásra is. A mesterséges intelligencia és az automatizmusok beépülnek a hibabejelentő, diszpécser, valamint energia menedzsment rendszerekbe – felgyorsítva a hibaelhárítást és ügyfélkiszolgálást. Ez nemcsak technológiai, hanem versenyképességi kérdés is a vállalat és az egész hazai energiaszektor számára.
Az ügyfelek számára a digitális innováció kettős támogatásban jelenik meg. Egyrészt valamennyi felhasználó számára, az online térben egységesen elérhetővé válik az elektronikus azonosítás, a minősített elektronikus aláírás, valamint az ügyfélkapun keresztüli biztonságos kommunikáció a DÁP vagyis a Digitális Állampolgárság Platform megfeleltetéssel. Az új Digitális Ügyfélélmény Platform egyszerűsített, auditált online ügyintézést, korszerű ügyféltámogatást tesz lehetővé, az adatok védelme, a GDPR- és kiberbiztonsági megfelelés pedig azonnali előrelépést jelent az ügyfelek bizalmának növelésében. Másrészt a digitális munkatárs és információs felület (Online munkaTÁRS) mind a belső együttműködést, mind az ügyfélkapcsolatokat automatizált, valós idejű funkciókkal erősíti. A folyamatok egyszerűsítése, a többcsatornás kiszolgálás és az ügyintézés átfutási idejének jelentős csökkentése minden ügyfél számára érzékelhető lesz.
A fejlesztéssorozat kiemelten foglalkozik az adatkapcsolatok optimalizálásával, így az IT biztonság és kibervédelem terén is jelentős előrelépést hoz. Egy új Biztonsági Műveleti Központ (SOC) segíti az informatikai incidensek megelőzését és gyors kezelését, fejlett végpontvédelmi és határvédelmi megoldások, SIEM rendszerek, multifaktoros azonosítás és Data Loss Prevention megoldások dolgoznak az üzleti adatok védelméért. A projekt eredményeként egy biztonságos, átlátható, digitális infrastruktúra jön létre, ami stabil megoldásokkal biztosítja az üzletmenet-folytonosságát.
Az OPUS ENERGETIKA Csoport hosszú távú célja, hogy a DIMOP három éves megvalósítását követően modern, adatvezérelt elosztóhálózatot, színvonalasabb ügyfélkiszolgálást és előremutató szakmai környezetet teremtsen, amely a szakemberek fiatal generációja számára is vonzó, a piaci szereplők és partnerek szemében pedig presztízst jelentő új szintet képvisel. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.