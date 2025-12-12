Az Otthon Start program új lendületet adott a magyar építési piacnak
A kedvezményes finanszírozási konstrukció pontosan azokra a társadalmi igényekre reagál, amelyek az elmúlt években egyre erősebben körvonalazódtak: megfizethető, energiatakarékos, hosszú távon biztonságot nyújtó családi otthonokra van szükség. A program rugalmas feltételei, alacsony kamatai és kiszámítható feltételei olyan pénzügyi környezetet teremtenek, amelyben a családok magabiztosan vághatnak bele új otthonuk felépítésébe.
Egyre több fiatal család is képes az új, kedvezményes feltételekkel megjelenni az otthonépítők között, akiknek korábban erre nem volt anyagi lehetőségük. A kiemelkedően alacsony önerő, a kiszélesített igénybe vevői kör mind-mind a fiatal otthonépítő családok érdekeit szolgálják remekül, számukra nyitják meg a piacot és a lehetőséget.
Az Imperial Holding tapasztalatai azt mutatják, hogy a program nemcsak az érdeklődést lendítette fel, hanem a tényleges építkezések számát is. Szeptember óta már 28 ügyfelünk döntött úgy, hogy az Otthon Start program igénybevételével építi fel új otthonát, rendkívül kedvező, a piaci átlagnál jóval versenyképesebb árakon és feltételekkel
– nyilatkozta Szántó Éva ügyvezető.
A kivitelezések bruttó 580 000 és 630 000 Ft közötti átlagos négyzetméteráron valósulnak meg, ami jelen piaci környezetben kiemelkedően jó ajánlatnak számít.
A technológiák megoszlása a következőképpen alakult:
- 15 könnyűszerkezetes családi ház
- 9 téglaépítésű szerkezet
- 4 előre gyártott beton (Liapor, kéregfal, moduláris) ház
Ez jól mutatja, hogy a családok egyre tudatosabban keresik a gyorsan, költséghatékonyan, ugyanakkor magas műszaki tartalommal megvalósítható technológiákat.
„Mindegyik szerződést előre pontosan tudható, fix árral, fix feltételekkel elérhető típusházaink valamelyikére kötöttük, melyekből már 1300 körülivel rendelkezünk – az ország legnagyobb választékával. Ezek a típustervek természetesen igény szerint módosíthatóak, egyénileg testre szabhatóak, azonban az előre kiszámítható ár, a fix feltételek miatt szinte minden ügyfelünk ezek közül választ. Érthető, hiszen az építkezés során a legfontosabb a biztonság, senki sem szeretne kellemetlen meglepetéseket látni az árcédulán” – mondja Éva.
A kedvező hitelprogram + megbízható kivitelező = történelmi lehetőség a családok számára
Az Otthon Start program legnagyobb előnye, hogy az alacsony kamatszint és az előre tervezhető finanszírozás mellé, ha a család megbízható kivitelezőt választ kedvező árazással, olyan komplex előnyt kap, amely az elmúlt tíz évben nem volt elérhető Magyarországon. A kettő együtt – finanszírozási és kivitelezési oldalon – egyedülálló lehetőséget teremt:
- könnyebben vállalható önerő – akár 10%-kal el lehet indulni,
- gyorsabb megtérülés befektetési cél esetén is,
- kiszámítható, gyors építési folyamat megbízható szakmai háttérrel – különösen előre gyártott házak esetén lehet gyors, akár 4-5 hónapos az építkezés
- a piacinál kedvezőbb négyzetméterárak elérése a kedvező kamat mellett – a legjobb feltételek együtt.
Az Imperial Holdingnál szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető: az Otthon Start program valódi katalizátora lett a magyar lakásépítésnek, és sok családnak teremtette meg azt a lehetőséget, hogy végre saját otthonba költözhessenek – ráadásul gazdaságosan.
Olyanoknak is, akiknek korábban ez csak távoli álom lehetett
Most érdemes dönteni – 2026-ban ugyanis áremelkedés várható.
A jelenlegi piaci folyamatok, alapanyagárak és munkaerőpiaci tendenciák alapján 2026-ban jelentős építőipari áremelkedés prognosztizálható. A szakemberek ezt 17-19%-ra teszik, de a kereslet emelkedésével ez még 20% fölé is mehet.
A legkedvezőbb árak és feltételek így most, az év végén és a 2026-os év első hónapjaiban érhetők el.
Éppen ezért az Imperial Holding azt javasolja minden családnak és befektetőnek, aki új otthont, vagy értékálló ingatlant tervez építeni, hogy mielőbb mérje fel a lehetőségeit – hiszen az Otthon Start programmal és a jelenlegi kedvező kivitelezési árakkal egy generációnként egyszer adódó alkalom áll rendelkezésükre.