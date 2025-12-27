Deviza
Széchenyi István Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Fenntartható energetikai képzések és kutatások: együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetem és a Green Energy Investhor Zrt.

A győri Széchenyi István Egyetem stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Green Energy Investhor Zrt.-vel, amely a hazai zöldátmenet és a megújuló energiahasznosítás egyik fontos szereplője. A felek közösen támogatják a fenntartható energetika területén zajló oktatási, kutatási és innovációs folyamatokat, valamint bővítik a hallgatók szakmai lehetőségeit.
2025.12.27, 00:02

A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható jövő kialakításához és a zöldátmenet előmozdításához. E törekvésben kiemelt szerepet játszik az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék, amely a megújuló energiahasznosítás, az energetikai innovációk és az ESG-szemlélet oktatására és kutatására fókuszál. Az intézmény számára fontos, hogy a képzések valós ipari együttműködésekre épüljenek, és olyan gyakorlati tudást biztosítsanak a hallgatóknak, amelyre a megújuló energetikai szektorban egyre nagyobb szükség van. E stratégiai irány újabb mérföldkövét jelenti a Green Energy Investhor Zrt.-vel kötött együttműködés, amely a vállalat gyakorlati tapasztalatait és technológiai tudását közvetlenül építi be az egyetemi tevékenységekbe.

A 2021-ben alapított Green Energy Investhor Zrt. arra törekszik, hogy hosszú távon fenntartható, tiszta energiát termeljen Magyarország számára. A vállalat egymásra épülő komplex rendszereket fejleszt, amelyekben a nap- és szélerőműveket intelligens energiatárolási megoldásokkal integrálja, így biztosítva, hogy a megtermelt zöldenergia folyamatosan, kiegyensúlyozottan és hatékonyan álljon rendelkezésre. A már megvalósult, illetve megvalósítás alatt álló projektjei révén jelentősen hozzájárul az ország energiabiztonságához és a tiszta energiára épülő gazdasági növekedéshez.

Az aláírási ünnepség résztvevői: Gyertyás János, a Green Energy Investhor Zrt. projektmenedzsment-igazgatója, Ritter Antal, a vállalat vezérigazgatója, dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke, dr. Torma András, az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék vezetője és dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor, az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánja / Fotó: Adorján András / Széchenyi István Egyetem

A két szervezet nemrégiben stratégiai megállapodást kötött, amelynek értelmében szorosan együttműködik az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a képzés területén. A Green Energy Investhor Zrt. szakemberei előadásokat és szemináriumokat tartanak a megújuló energiaforrások hasznosításának témáiban, emellett vállalják tudományos diákköri (TDK) és szakdolgozati témavezetések támogatását is. A vállalat gyakorlati helyeket biztosít különösen a környezetmérnök alapszak, valamint az ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő mesterszak hallgatói számára, hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok valós vállalati környezetben szerezhessenek tapasztalatot.

A vállalat doktori kutatásokhoz is szakmai támogatást nyújt. A partnerség kiterjed rendezvények, kerekasztal-beszélgetések és konferenciaszereplések szervezésére is, amelyek célja a megújuló energiák társadalmi és szakmai ismertségének növelése.

„A fenntartható energetika napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amelyben az egyetemeknek egyszerre kell reagálniuk a kutatási trendekre, a gazdaság szereplőinek igényeire és a hallgatók elvárásaira. Az együttműködés azért kiemelten értékes számunkra, mert olyan vállalati tapasztalatok kerülnek be az oktatásba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak képzéseinkhez” – mondta dr. Torma András, az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék vezetője.

„A Széchenyi István Egyetemmel kötött megállapodás fontos mérföldkő, mert egyszerre támogatja a hazai zöldátmenetet és a jövő energetikai szakembereinek képzését. Hiszünk abban, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása területén az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az iparági tudás összekapcsolása gyorsíthatja az innovációt, és hosszú távon erősíti Magyarország versenyképességét, energiafüggetlenségét és ellátásbiztonságát. Büszkék vagyunk rá, hogy tapasztalatainkkal és fejlesztéseinkkel hozzájárulhatunk ehhez a közös munkához” – hangsúlyozta Ritter Antal, a Green Energy Investhor Zrt. vezérigazgatója.

