Túl a „jobpokalipszisen”: hogyan építhető fel az AI-képes munkaerő? (X)

Túl a „jobpokalipszisen": hogyan építhető fel az AI-képes munkaerő?
Nincs jobpokalipszis, de mély átalakulás zajlik
Egyelőre kevés bizonyíték van arra, hogy az AI gazdaságszintű álláscsökkenést okozna. Ami viszont egyértelműen látszik, az a munka újrafelosztása: az AI átvesz bizonyos rutinjellegű feladatokat, miközben új elvárásokat teremt a meglévő szerepkörökben.
A HR-vezetők valódi kérdése ma nem az, hogyan kezeljenek tömeges redundanciát, hanem az, hogyan építsenek fel egy koherens, AI-képes szervezetet, amely egyszerre rendelkezik technikai tudással és alkalmazkodó emberi készségekkel – úgy, hogy közben a pályakezdő tehetségek fejlődése se szakadjon meg.
Az AI-széttöredezettség válsága
A mesterséges intelligencia ma szinte mindenhol jelen van, mégis ritkán alkot egységes rendszert. Sok szervezetnél különböző csapatok különböző eszközöket használnak, kísérleti projekteket futtatnak, árnyékfolyamatokat alakítanak ki, miközben nincs közös nyelv vagy alapértelmezett működés.
Bár az AI bevezetése mára szinte általánossá vált, a legtöbb vállalat még mindig az „első skálázási lépcsőn” áll. Ez a szakadék a széles körű használat és az alacsony szintű integráció között jelenti a következő nagy szervezeti kockázatot.
Nem az AI-készségek hiánya a probléma, hanem az AI-koherencia hiánya. A sikeres vállalatok 2026-ban nem azok lesznek, amelyek még több eszközt vásárolnak, hanem azok, amelyek olyan munkaerőt építenek, amely ugyanúgy érti és használja az AI-t a szervezet minden szintjén.
Ehhez egyrészt technikai értelemben: az AI-eszközök kiválasztásának, értékelésének és felelős használatának képességére, másrészt emberi oldalon: gyors tanulásra, rendszerszintű gondolkodásra, problémamegfogalmazásra és arra, hogy az új technológiai lehetőségek valódi üzleti működéssé váljanak, van szükség.
A legtöbb szervezetben ezekből csak töredékek léteznek, közös alap azonban alig. Ez jelenti egyszerre a legnagyobb kockázatot és a legnagyobb lehetőséget a következő években.
A hagyományos toborzásnak vége
A probléma a kiválasztásnál is megjelenik. A hagyományos „jelzőrendszer” – diploma, pozíció, jól megírt önéletrajz – egy gyorsan változó világban egyre kevésbé működik. Ezek az eszközök egy lassabb, kiszámíthatóbb munkaerőpiacra lettek kitalálva, ahol a megszerzésük valódi erőfeszítést és időt igényelt.
A generatív AI azonban olcsóvá, gyorssá és megbízhatatlanná tette ezeket a jelzéseket. Egy jól megírt CV vagy motivációs levél ma már nem feltétlenül tükröz valódi kompetenciát, csupán technológiai ügyességet. A diplomák iránti kereslet is csökken, különösen az AI által leginkább érintett munkakörökben, mivel a valós képességek egyre kevésbé kötődnek statikus végzettségekhez.
A HR-nek ezért el kell mozdulnia attól, amit a jelöltek állítanak magukról, afelé, amit bizonyítani tudnak.
Új irány: készségalapú munkaerő-stratégia
A munkaerőpiac egy új, „súlyzó” alakú struktúra felé halad: növekedés tapasztalható a magas tudású, autonóm szerepekben és az alacsonyabb képzettséget igénylő, automatizálható munkákban, miközben a középszint kiüresedik. Az AI ezt a folyamatot felgyorsítja.
A World Economic Forum adatai szerint a munkáltatók 40 százaléka számít arra, hogy olyan szerepköröket csökkent, amelyek készségei már nem illeszkednek az új környezethez, miközben 70 százalék új, fejlettebb képességekkel rendelkező munkavállalókat tervez felvenni.
Ebben a helyzetben a vállalatoknak egyszerre kell újragondolniuk a kiválasztást, a fejlődési utak kialakítását és a pályakezdők szerepét. A készségalapú értékelés lehetővé teszi, hogy valódi potenciál kerüljön felszínre – különösen a Z generáció esetében, akik gyakran rugalmasabbak, gyorsabban tanulnak, és természetesebben mozognak technológiai környezetben, még ha az önéletrajzuk nem is tökéletes.
Nem pánik, hanem stratégia
Nem vérfürdő zajlik, hanem átalakulás. Az AI korában azok a szervezetek lesznek sikeresek, amelyek nem a múlt jelzéseire építenek, hanem valós képességekre és fejlődési potenciálra. A HR szerepe kulcsfontosságú: elmozdulni a papíralapú értékeléstől a tényleges tudást és alkalmazkodóképességet mérő megközelítés felé.
