Trükkös tesztek az állásinterjún: nem is hinnéd, mivel tesznek próbára – és hogyan buknak el rajta mások (x)
Sokan azt gondolják, hogy az állásinterjú egy kiegyensúlyozott beszélgetés, ahol minden a kompetenciákról szól. A valóságban azonban a HR-esek és vezetők gyakran mesterséges helyzeteket teremtenek, hogy megnézzék, hogyan viselkedsz nyomás alatt. Ezek a szituációk sokszor ártatlannak tűnnek, máskor kifejezetten kellemetlenek, de mindegyik ugyanarra szolgál: feltérképezni a stresszkezelésedet, az önbizalmadat és az emberi hozzáállásodat.
„Kér egy kávét?” – a helyzet, ami többet számít, mint hinnéd
Az egyik legismertebb interjús trükk az, amikor az elején kávéval vagy teával kínálnak. Ilyenkor nem az ital a lényeg, hanem az, mi történik a csészével később. Az, hogy otthagyod, visszaviszed, vagy rákérdezel, mit szeretnének vele, mind-mind üzenetet hordoz rólad. A probléma ott kezdődik, hogy nincs univerzálisan jó válasz. Egy junior pozíciónál az udvariasság és figyelmesség lehet a nyerő, míg egy vezetői szerepnél akár az is felmerülhet, hogy rosszul priorizálsz, ha azonnal mosogatni indulsz.
A legbiztosabb megoldás gyakran az, ha egyszerűen megkérdezed, mi legyen a csészével, ezzel is jelezve a tudatosságodat.
Szándékos várakoztatás, hogy megbillentsenek
Előfordulhat, hogy az interjú nem a megbeszélt időpontban kezdődik. Nem azért, mert elfelejtettek, hanem mert kíváncsiak, hogyan reagálsz a csúszásra. Idegeskedsz, panaszkodsz, vagy nyugodtan kivárod a sorod? Az ilyen helyzetekben nemcsak a türelmedet figyelik, hanem azt is, mennyire motivált a jelentkezésed. A túlzott feszültség vagy a sértődöttség könnyen azt az üzenetet közvetíti, hogy nehezen kezeled a stresszt.
Amikor „felajánlanak” egy másik állást
Egy gyakori, de alattomos kérdés, amikor az interjú végén felmerül egy teljesen más pozíció lehetősége. Ilyenkor azt tesztelik, mennyire tudatos a karrierelképzelésed, és valóban az adott szerepre készültél-e.
Ha gondolkodás nélkül igent mondasz, az azt sugallhatja, hogy bármire jelentkeznél, csak legyen munka.
Ha viszont határozottan, de udvariasan ragaszkodsz ahhoz, ami igazán érdekel, az elkötelezettséget és céltudatosságot jelez.
A „beépített ember”, akiről nem is sejted, kicsoda
Nem ritka, hogy az interjú előtt vagy után olyan munkatárs kezdeményez veled kötetlennek látszó beszélgetést, akiről nem gondolnád, hogy része a kiválasztási folyamatnak. A klasszikus példa a céges sofőr vagy a recepción dolgozó kolléga, akivel kötetlen beszélgetés alakul ki. Ezek a helyzetek azt mutatják meg, hogyan viselkedsz akkor, amikor azt hiszed, már nincs tét. A tiszteletlen vagy lekezelő stílus itt gyorsan kizáró okká válhat, míg az udvarias, emberi hozzáállás komoly pluszpont.
Amikor direkt megaláznak, hogy lássák, mit teszel
Bizonyos pozícióknál előfordulhat egy sokkoló pillanat, amikor az interjúztató hirtelen közli, hogy alkalmatlannak tűnsz a munkára. Ez nem feltétlenül őszinte vélemény, sokkal inkább stresszteszt. A cél az, hogy megfigyeljék, hogyan reagálsz a kritikára. Összeomlasz, megsértődsz, vagy nyugodtan, érvekkel véded meg magad? Az ilyen helyzetekben az önuralom és a magabiztos kommunikáció döntő lehet.
Provokatív kérdések az előző főnöködről
Az „őszinte beszélgetés” az előző vezetődről szinte mindenkit csapdába csal. Itt nem az a kérdés, voltak-e konfliktusaid, hanem az, hogyan beszélsz róluk. A túlzott
- panaszkodás
- vagy vádaskodás
azt sugallja, hogy a jövőben is problémás munkatárs lehetsz. A tárgyilagos, higgadt megfogalmazás viszont érettséget és professzionalizmust mutat.
Kiabálás, ignorálás és más stresszhelyzetek
Egyes interjúkon az interjúztató szándékosan agresszív vagy éppen látványosan érdektelen. Ilyenkor azt figyelik, mennyire tudod megőrizni a nyugalmadat. A higgadt reakció, illetve az asszertív kommunikáció sokkal többet ér, mint az indulat vagy a teljes visszahúzódás.
Az éjszaka érkező e-mail, amelynek rejtett üzenete van
Vannak cégek, amelyek extrém időpontokban küldenek üzenetet, hogy megnézzék, milyen gyorsan reagálsz. Bár ez elsőre ártatlannak tűnhet, fontos felismerni, hol húzódik a határ. Egy munkahely, amely azonnali válaszokat vár vasárnap éjjel, hosszú távon komoly terhelést jelenthet.
Ha felkészülten szeretnél belevágni a következő interjúdba, érdemes olyan lehetőségeket keresned, ahol valóban értékelik a szakmai és emberi kvalitásaidat.
A Jobinfo.hu-n több ezer friss állásajánlat közül válogathatsz, egy helyen átlátva a hazai kínálatot.
Meddig kell ezt eltűrni?
Nem minden trükk elfogadható. A tisztességes munkahely nem alázza meg a jelöltjeit, és nem épít jogtalan nyomásgyakorlásra. Ha egy interjú során azt érzed, hogy
átlépnek egy határt, nyugodtan dönthetsz úgy, hogy nem folytatod. Sokszor nem veszítesz, hanem éppen egy mérgező környezetet kerülsz el.
Ha szeretnél még több gyakorlati tanácsot állásinterjúkra, karrierépítésre és munkahelyválasztásra, nézz körül a Jobinfo blogján, ahol rendszeresen jelennek meg hasonló, való életből vett példák és útmutatók.