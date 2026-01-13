Biztonság az online ügyintézésben – ne dőljön be a trükkös üzeneteknek!

A csalók legnagyobb fegyvere a digitális térben az, hogy pont úgy tűnnek, mintha a megszokott szolgáltatónk, például az MVM keresne meg minket.

Az adathalászat lényege, hogy a támadók személyes adatokat – például bankkártya-információkat – szerezzenek meg, és azokat pénzügyi károkozásra használják fel. Ehhez pedig sokszor elég egyetlen rossz mozdulat: egy linkre kattintás vagy egy adatmező kitöltése.

A támadók több csatornán is próbálkoznak:

megtévesztő e-mailekkel és sms-ekkel,

telefonos megkeresésekkel

vagy az eredetihez nagyon hasonlító hamis weboldalakkal.

Nem kell hozzá sem technológiai járatlanság, sem túlzott figyelmetlenség, egy jól időzített üzenet bárkit megingathat.

A terelés technikái

A csalók pszichológiai nyomásgyakorlást alkalmaznak. Olyan élethelyzetekre játszanak rá, amelyek sürgetést váltanak ki:

szolgáltatás kikapcsolásával való fenyegetés,

azonnali fizetési felszólítás,

túl szép, hogy igaz legyen típusú nyeremények

vagy pénzvisszatérítési ígéret.

A látható jelek, ha tudjuk, hogy hol keressük őket

A jó hír az, hogy minél kifinomultabbak a módszerek, annál több apró részletbe csúszik hiba. És ez éppen elég ahhoz, hogy megálljunk egy pillanatra.

Az adathalász üzenetek többnyire siettetni próbálnak, a lényeg, hogy minél gyorsabban kattintsunk. Ha a hangvétel túl fenyegető vagy túl csábító, érdemes óvatosnak lenni.

Ezenkívül vannak olyan tipikus jelek, amelyek könnyen lebuktathatják a megtévesztőket:

furcsa, szokatlanul hosszú feladó e-mail-cím, ismeretlen domainnel

helyesírási és nyelvhelyességi hibák, kusza mondatszerkezetek

adatkérés: jelszó, bankkártyaadat megadása közvetlenül a linkre kattintva

Egy link pedig sosem biztos, hogy azt mutatja, amit ígér. Érdemes a kurzort a link fölé húzni és megnézni, valójában hova vezetne. Ha nem a megszokott, hivatalos felületre, akkor villanjon fel a vörös zászló, hogy tilos továbbmenni.

Amit az MVM sosem kér

Fontos kiemelni, hogy az MVM nevében küldött valódi értesítések soha nem kérnek közvetlenül bankkártyaadatokat, azokat mindig az ellenőrzött, biztonságos banki felületre átirányítva kell megadni.