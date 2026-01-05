Generációs háború a munkahelyen — mit lehet tenni, ha nem találsz helyet a csapatban? (X)
A huszonéves Hanna irodai munkát végez, a feladatait szereti, lelkiismeretesen dolgozik, mégis egyre nehezebben veszi rá magát, hogy reggelente bemenjen az irodába. Nem a határidők vagy a túlóra miatt, hanem a kollégái viselkedése miatt. Negyven fölötti munkatársai szinte levegőnek nézik, napok telnek el anélkül, hogy bárki megszólítaná. Amikor próbál bekapcsolódni a beszélgetésekbe, gyakran lekezelő válaszokat kap, amelyek egyértelművé teszik számára, hogy nem tekintik a csapat részének.
Hanna értetlenül áll a helyzet előtt, mert korábban egészen más tapasztalatai voltak. Dolgozott már fizikai munkakörben is, ahol különböző korosztályok dolgoztak együtt, mégis természetes volt az együttműködés és az emberi kapcsolat. Most viszont úgy érzi, mintha már az első naptól kezdve megbélyegezték volna, és ez a folyamatos elutasítás odáig jutott, hogy komolyan fontolgatja a felmondást.
Amikor pont az ellenkezője a probléma
Nem minden generációs feszültség a kirekesztésről szól. Nóra éppen az ellenkező végletet éli meg. Az ő csapatában huszonévesek, harmincasok és negyvenesek dolgoznak együtt, a hangulat felszabadult, sok a nevetés és a folyamatos beszélgetés. Bár alapvetően örül annak, hogy jó a közösség, időnként kifejezetten nehéz számára koncentrálni a komolyabb, elmélyülést igénylő feladatokra.
Nóra nem szeretne ünneprontó lenni, mégis gyakran érzi úgy, hogy a túlzott zaj és az állandó interakció már a teljesítménye rovására megy. Emiatt rendszeresen kér home office napokat, mert az irodában egyszerűen képtelen nyugodt körülmények között dolgozni.
Ami nekem túl sok, neked lehet túl kevés
A munkahely különleges közeg: eltérő korú, személyiségű és munkastílusú emberek kénytelenek nap mint nap együttműködni. Ideális esetben ez a sokszínűség hatalmas erőforrás, hiszen a különböző tapasztalatok és nézőpontok kiegészítik egymást. A valóságban azonban a kommunikációs stílusok és elvárások eltérései könnyen feszültséget szülhetnek.
Az is fontos, hogy nincs univerzálisan „jó” munkahelyi hangulat. Ami az egyik embernek inspiráló és energizáló, az a másiknak kimerítő és zavaró lehet. Egy monotonabb, kevés koncentrációt igénylő feladat mellett akár jól is jöhet a folyamatos beszélgetés, míg egy összetett, gondolkodást igénylő munkánál ugyanez kifejezetten hátráltató tényező.
Mit tehetsz, ha túl sok vagy túl kevés az interakció?
Ha valaki egy alapvetően jó hangulatú csapatban szeretne visszavenni a zajból, viszonylag könnyebb helyzetben van. Egy már meglévő bizalmi közegben általában elfogadható, ha valaki őszintén jelzi, hogy szereti a csapatot, de időnként nyugodtabb környezetre van szüksége a hatékony munkához. Ilyenkor gyakran elég egy nyílt beszélgetés ahhoz, hogy mindenki jobban figyeljen egymás igényeire.
Hanna helyzete ennél jóval összetettebb. A kirekesztés és a lekezelő bánásmód nem pusztán komfortkérdés, hanem komoly munkahelyi probléma, amelyben a vezetők felelőssége is felmerül. Egy jól működő csapatban a menedzsmentnek észre kellene vennie, ha valaki tartósan perifériára szorul.
Hogyan lehet mégis változtatni egy ilyen helyzeten?
A felmondás sokszor az első gondolat, de nem feltétlenül az egyetlen vagy legjobb megoldás, főleg akkor, ha maga a munkakör egyébként passzol és szakmailag motiváló. Érdemes először megpróbálni aktívan javítani a helyzeten, még akkor is, ha ez kényelmetlen.
A nyílt, őszinte kommunikáció kulcsfontosságú lehet. Ha Hanna képes megfogalmazni, hogyan éli meg a helyzetet, és teret ad arra is, hogy a kollégák elmondják a saját nézőpontjukat, az már önmagában elindíthat egy változást. A közös pontok keresése szintén segíthet, különösen olyan témák mentén, amelyek nem korfüggők, például szakmai kihívások, projektek vagy általános érdeklődési területek.
A szakmai fejlődés és a stabil teljesítmény idővel növelheti a kollégák elismerését is, bár fontos látni, hogy ez önmagában nem old meg minden emberi problémát. Ha a cégnél van HR-es vagy belső mediációs lehetőség, érdemes lehet szakember bevonását is megfontolni.
Mikor érdemes továbblépni?
Ha minden próbálkozás ellenére sem javul a helyzet, és a munkahelyi légkör tartósan rombolja a közérzetedet, akkor érdemes őszintén mérlegelni a továbblépést. Egy mérgező környezet hosszú távon nem csak a motivációt, hanem az önbizalmat és az egészséget is alááshatja.
