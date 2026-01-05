Generációs háború a munkahelyen — mit lehet tenni, ha nem találsz helyet a csapatban? (X)

A huszonéves Hanna irodai munkát végez, a feladatait szereti, lelkiismeretesen dolgozik, mégis egyre nehezebben veszi rá magát, hogy reggelente bemenjen az irodába. Nem a határidők vagy a túlóra miatt, hanem a kollégái viselkedése miatt. Negyven fölötti munkatársai szinte levegőnek nézik, napok telnek el anélkül, hogy bárki megszólítaná. Amikor próbál bekapcsolódni a beszélgetésekbe, gyakran lekezelő válaszokat kap, amelyek egyértelművé teszik számára, hogy nem tekintik a csapat részének.

Generációs háború a munkahelyen - mit lehet tenni, ha nem találsz helyet a csapatban? / Fotó: Jobinfo.hu

Hanna értetlenül áll a helyzet előtt, mert korábban egészen más tapasztalatai voltak. Dolgozott már fizikai munkakörben is, ahol különböző korosztályok dolgoztak együtt, mégis természetes volt az együttműködés és az emberi kapcsolat. Most viszont úgy érzi, mintha már az első naptól kezdve megbélyegezték volna, és ez a folyamatos elutasítás odáig jutott, hogy komolyan fontolgatja a felmondást.

Amikor pont az ellenkezője a probléma

Nem minden generációs feszültség a kirekesztésről szól. Nóra éppen az ellenkező végletet éli meg. Az ő csapatában huszonévesek, harmincasok és negyvenesek dolgoznak együtt, a hangulat felszabadult, sok a nevetés és a folyamatos beszélgetés. Bár alapvetően örül annak, hogy jó a közösség, időnként kifejezetten nehéz számára koncentrálni a komolyabb, elmélyülést igénylő feladatokra.

Nóra nem szeretne ünneprontó lenni, mégis gyakran érzi úgy, hogy a túlzott zaj és az állandó interakció már a teljesítménye rovására megy. Emiatt rendszeresen kér home office napokat, mert az irodában egyszerűen képtelen nyugodt körülmények között dolgozni.

Ami nekem túl sok, neked lehet túl kevés

A munkahely különleges közeg: eltérő korú, személyiségű és munkastílusú emberek kénytelenek nap mint nap együttműködni. Ideális esetben ez a sokszínűség hatalmas erőforrás, hiszen a különböző tapasztalatok és nézőpontok kiegészítik egymást. A valóságban azonban a kommunikációs stílusok és elvárások eltérései könnyen feszültséget szülhetnek.

Az is fontos, hogy nincs univerzálisan „jó” munkahelyi hangulat. Ami az egyik embernek inspiráló és energizáló, az a másiknak kimerítő és zavaró lehet. Egy monotonabb, kevés koncentrációt igénylő feladat mellett akár jól is jöhet a folyamatos beszélgetés, míg egy összetett, gondolkodást igénylő munkánál ugyanez kifejezetten hátráltató tényező.