A hibrid munkavégzés elidegenítheti a fiatalokat – ha a vezetők nem lépnek időben (X)

Egy friss, ezer fős kutatás szerint a 35 év alattiak több mint fele eltávolítja a munkahelyétől. Egy friss, ezer fős kutatás szerint a 35 év alattiak több mint fele kevésbé érzi magát a vállalat részének a jelenlegi hibrid gyakorlatok miatt. A jelenség nem magából a home office-ból fakad, hanem abból, hogy sok vezető nincs felkészítve arra, hogyan tartson össze, fejlesszen és támogasson egy részben távoli csapatot. Ennek az árát pedig leginkább a pályakezdők és fiatalabb munkavállalók fizetik meg.

A hibrid munkavégzés elidegenítheti a fiatalokat – ha a vezetők nem lépnek időben.

A fiatalok sokkal erősebben érzik a távolságot

A kutatást a IRIS Software Group végezte, és az eredmények markáns generációs különbségekre mutatnak rá. A 18–24 évesek több mint fele, míg a 25–34 évesek közel fele mondta azt, hogy a hibrid munkavégzés csökkenti a kötődését a munkáltatójához. Ezzel szemben az 55 év felettieknek csupán negyede érez hasonlóan.

Ez arra utal, hogy míg a tapasztaltabb dolgozók már kialakított kapcsolatokkal, rutinnal és önállósággal működnek, a fiatalabbak sokkal inkább igénylik a személyes jelenlétből fakadó tanulási és kapcsolódási lehetőségeket.

Elvesző „láthatatlan tanulás” a karrier elején

A hibrid munkavégzés egyik kevésbé látványos, de annál fontosabb mellékhatása, hogy a fiatal munkavállalók kimaradnak azokból az informális tanulási helyzetekből, amelyek korábban a szakmai fejlődés alapját jelentették. A személyes jelenlét során ellesett megoldások, a spontán visszajelzések, a prezentációk előtti gyors egyeztetések vagy akár egy folyosói beszélgetés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki magabiztos szakemberré váljon.

Ha ezek hiányoznak, a fejlődés lassabbá válik, és a fiatal munkavállalók könnyebben érzik azt, hogy magukra maradtak.

A hibrid munka nem is számít igazi előnynek a fiataloknál

Érdekes módon a kutatás azt is megmutatta, hogy a fiatalabb korosztály egyáltalán nem tekinti a hibrid munkát kiemelt juttatásnak. A 18–24 évesek mindössze kis része sorolta a legfontosabb munkahelyi előnyök közé, miközben az idősebb munkavállalók körében jóval nagyobb az aránya azoknak, akik kifejezetten értékelik ezt a rugalmasságot.