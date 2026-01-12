Rendezvényfotózás testközelből – Interjú Őzse Attila profi rendezvényfotóssal
A rendezvényfotós munkája
Hogyan kezdődött a kapcsolatod a fotózással, és mikor vált fő iránnyá a rendezvényfotózás?
Őzse Attila: Gyerekkorom óta vonzottak a fényképezőgépek, de eleinte csak hobbinak indult. Aztán ahogy egyre többször kértek fel barátok, ismerősök, hogy örökítsek meg különböző eseményeket, gyorsan rájöttem, hogy a rendezvényfotózásban találom meg azt az izgalmat és változatosságot, amit máshol nem tapasztaltam. Több mint tíz éve dolgozom ebben a szakmában, és mind a mai napig minden egyes rendezvény új kihívást, új történetet jelent.
Milyen eseményeket fotózol leggyakrabban, és miért épp a rendezvények világában találtad meg magad?
Őzse Attila: A rendezvényfotózás azért különleges, mert egyszerre kell dokumentálnom és átadnom az esemény hangulatát. Fotózok konferenciákat, céges csapatépítőket, díjátadó gálákat, karácsonyi partikat vagy akár családi napokat.
Minden rendezvény más, minden ügyfél más, így nem lehet rutinból dolgozni – mindig figyelnem kell az apró részletekre, hogy azok a pillanatok is megmaradjanak, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, de később mégis ezek adják vissza legjobban az esemény egyediségét.
Egy profi fotósnak ebben a műfajban is fontos, hogy legyen saját látásmódja, ugyanakkor mindig igazodjon az ügyfél igényeihez.
Hogyan zajlik nálad egy rendezvényfotózás az első kapcsolatfelvételtől az átadásig?
Őzse Attila: A rendezvényfotózás mindig egy rövid beszélgetéssel vagy ajánlatkéréssel indul. Ilyenkor rákérdezek a részletekre: hol lesz a rendezvény, mikor, hány főre számítsak, milyen típusú eseményről van szó, lesznek-e kiemelt programok vagy fontos vendégek. Ezt hívom rendezvényfotózás briefnek.
Szeretem előre tudni, hogy mire készüljek, így gördülékenyen megy a munka. A helyszínen igyekszem észrevétlenül dolgozni – nem tolakodom, de minden lényeges momentumról készül kép.
A képeket maximum három munkanapon belül elküldöm az ügyfeleknek teljes utómunkával, digitálisan. Gyorsaság és precizitás – ezek a legfontosabbak számomra.
Mit gondolsz, mi különböztet meg egy profi rendezvényfotóst egy lelkes amatőrtől?
Őzse Attila: A legfontosabb különbség a tapasztalat és a tudatos jelenlét. Tudom, mikor kell a háttérben maradni, és mikor jön el az a pillanat, amit nem szabad elszalasztani. Az utómunka során is odafigyelek, hogy a képek kihozzák a rendezvény valódi hangulatát.
Nemcsak dokumentálok, hanem történetet mesélek.
A profi fotós folyamatosan fejleszti magát, és mindig készen áll az új kihívásokra, legyen szó világításról, szokatlan helyszínekről vagy váratlan helyzetekről. Fontos az is, hogy megbízható legyek: mindig határidőre adom át a képeket, és rugalmasan kezelem az ügyfelek igényeit.
Rendezvényfotózási árak
Milyen árakra számíthat az, aki rendezvényfotóst keres? Hogyan épül fel a díjazásod?
Őzse Attila: A rendezvényfotózási árak nálam minden esetben átláthatók, és úgy alakítottam ki őket, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő csomagot. Konkrétumokat most nem szeretnék mondani, mert ez évről évre változik, de ha felmegy valaki a weboldalamra, ott mindig kint vannak az aktuális áraim.
A weboldalon az árak mindig tájékoztató jellegűek, ezért ajánlom, hogy egyedi árajánlatot kérjetek, így biztosan személyre szabott ajánlatot tudok adni.
Mitől lesz igazán gördülékeny az együttműködés? Mire figyeljen az, aki most keres rendezvényfotóst?
Őzse Attila: A legfontosabb, hogy az ügyfél időben és pontosan adja meg az esemény részleteit, lehetőleg már az első kapcsolatfelvétel során. A részletes rendezvényfotózás brief nagyban segíti, hogy minden lényeges pillanatot megörökítsünk.
Sokat számít az is, ha a szervezők nyitottak az ötletekre, és persze én is szívesen segítek, ha tanácsra van szükségük, például hogyan lehet a fotózás menetrendjét beilleszteni a programba.
Mik a leggyakoribb visszajelzések, amiket az ügyfeleid adnak a rendezvényfotózás után?
Őzse Attila: Leggyakrabban azt szokták kiemelni, hogy észrevétlenül, mégis minden fontos pillanatot megörökítve dolgozom. Sokan dicsérik a gyorsaságomat és az utómunka minőségét is.
Többen visszatérő megrendelőim, ami számomra a legnagyobb elismerés. Jó érzés látni, hogy évek múltán is engem keresnek meg, mert elégedettek voltak a közös munkával.
Mi az a plusz, amit egy profi rendezvényfotós hozzáad egy eseményhez?
Őzse Attila: A jó fotók túlmutatnak az emlékeken – segítenek a cégeknek a márkaépítésben, a HR-kommunikációban, sőt, a szponzorok vagy partnerek számára is értékes referenciát jelentenek.
Sok ügyfelem visszajelzése szerint a jól elkapott rendezvényfotók jelentősen javították a cég külső és belső kommunikációját, és gyakran használják fel őket social média vagy prezentációs anyagok készítésekor is.
Végezetül: mit tanácsolsz annak, aki most gondolkozik rendezvényfotóson, vagy először dolgozna veled?
Őzse Attila: Azt javaslom, hogy bátran kérdezzetek, mondjátok el, mire van szükségetek, és nézzétek meg a rendezvényfotózás-szolgáltatásom oldalát. Ott részletesen leírtam mindent, amit érdemes tudni. Ha pedig már biztos a dátum, ne halogassátok az ajánlatkérést, mert főleg a kiemelt időszakokban gyorsan betelnek a szabad időpontok. Minden megkeresésre igyekszem egy munkanapon belül válaszolni.
