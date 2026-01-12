Rendezvényfotózás testközelből – Interjú Őzse Attila profi rendezvényfotóssal

A rendezvényfotós munkája

Hogyan kezdődött a kapcsolatod a fotózással, és mikor vált fő iránnyá a rendezvényfotózás?

Őzse Attila: Gyerekkorom óta vonzottak a fényképezőgépek, de eleinte csak hobbinak indult. Aztán ahogy egyre többször kértek fel barátok, ismerősök, hogy örökítsek meg különböző eseményeket, gyorsan rájöttem, hogy a rendezvényfotózásban találom meg azt az izgalmat és változatosságot, amit máshol nem tapasztaltam. Több mint tíz éve dolgozom ebben a szakmában, és mind a mai napig minden egyes rendezvény új kihívást, új történetet jelent.

Milyen eseményeket fotózol leggyakrabban, és miért épp a rendezvények világában találtad meg magad?

Őzse Attila: A rendezvényfotózás azért különleges, mert egyszerre kell dokumentálnom és átadnom az esemény hangulatát. Fotózok konferenciákat, céges csapatépítőket, díjátadó gálákat, karácsonyi partikat vagy akár családi napokat.

Minden rendezvény más, minden ügyfél más, így nem lehet rutinból dolgozni – mindig figyelnem kell az apró részletekre, hogy azok a pillanatok is megmaradjanak, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, de később mégis ezek adják vissza legjobban az esemény egyediségét.

Egy profi fotósnak ebben a műfajban is fontos, hogy legyen saját látásmódja, ugyanakkor mindig igazodjon az ügyfél igényeihez.

Fotó: Attila Őzse / Eloise Kft.

Hogyan zajlik nálad egy rendezvényfotózás az első kapcsolatfelvételtől az átadásig?

Őzse Attila: A rendezvényfotózás mindig egy rövid beszélgetéssel vagy ajánlatkéréssel indul. Ilyenkor rákérdezek a részletekre: hol lesz a rendezvény, mikor, hány főre számítsak, milyen típusú eseményről van szó, lesznek-e kiemelt programok vagy fontos vendégek. Ezt hívom rendezvényfotózás briefnek.

Szeretem előre tudni, hogy mire készüljek, így gördülékenyen megy a munka. A helyszínen igyekszem észrevétlenül dolgozni – nem tolakodom, de minden lényeges momentumról készül kép.

A képeket maximum három munkanapon belül elküldöm az ügyfeleknek teljes utómunkával, digitálisan. Gyorsaság és precizitás – ezek a legfontosabbak számomra.

Mit gondolsz, mi különböztet meg egy profi rendezvényfotóst egy lelkes amatőrtől?