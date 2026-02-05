Nem a piac, nem az AI, hanem a belső vakfoltok vezetnek sok elbocsátáshoz (X)

A leépítések idején a figyelem szinte mindig a technológiára, az automatizációra és a munka jövőjére irányul. Az AI-hoz kötött elbocsátások kapcsán is gyorsan megszületik a narratíva: a gépek elveszik az emberek munkáját. A valóság azonban sok esetben ennél jóval prózaibb. A döntések gyökere gyakran nem a technológiai kényszer, hanem az, hogy a vezetés nem látja pontosan, hogyan illeszkednek egymáshoz a készségek, a kapacitások és a tényleges munkaterhelés a szervezeten belül. Amikor ez az átlátás hiányzik, a leépítés könnyen válik reflexszerű válasszá a bizonytalanságra.

Miközben egyre több vállalat tervez beruházást AI-alapú kapacitásmodellezésbe és ütemezésbe, a megvalósítás gyakran elakad / Fotó: Jobinfo.hu

A probléma belül van, nem kívül

A professzionális szolgáltatások területén egyre látványosabban jelennek meg ezek a belső feszültségek. A friss kutatások szerint a vállalatok közel fele nem érte el a tervezett bevételi céljait az elmúlt évben, és az okok jellemzően nem külső tényezőkre vezethetők vissza. Sok szervezet pontatlan előrejelzésekre és kapacitáskorlátokra hivatkozik, ami arra utal, hogy a munkaerő-tervezés és az operatív irányítás nincs összhangban a valósággal. Nem véletlen, hogy mindössze a vezetők negyede érzi úgy, hogy a szervezetük valóban fegyelmezetten és hosszú távon tervezhető módon működik. Ebben a környezetben az AI gyors bevezetése inkább kockázatot, mint megoldást jelent.

A kihasználtság illúziója

A HR-csapatok érzik meg először ezt az ellentmondást.

Sok vezető úgy gondolja, hogy az emberei a maximális kapacitásukon dolgoznak, miközben ugyanők elismerik, hogy nincs valós idejű rálátásuk a csapatok terhelésére.

Ez a kettősség magyarázza, miért állandó probléma a kiégés és az egyenlőtlen munkamegosztás. Amikor a döntések elavult vagy hiányos adatokra épülnek, a szervezet csak a felszínt látja. Különösen a nagyobb vállalatoknál válik ez kritikussá, ahol a komplex struktúrák miatt még nehezebb feltérképezni, ki mit és milyen hatékonysággal végez.

Amikor a leépítés technológiai köntöst kap

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a leépítéseket technológiai átalakulásként kommunikálják. Jó példa erre az idei év egyik legismertebb esete, amikor egy globális tanácsadó cég több ezer pozíció megszüntetését indokolta azzal, hogy nem tudta időben átképezni a munkavállalókat az új, AI-hoz kapcsolódó szerepekre. A háttérben azonban nem a lehetőségek hiánya állt, hanem az, hogy a szervezet nem látta tisztán, milyen készségekkel rendelkeznek az emberei, és milyen út vezethetne egyik szerepből a másikba. Ha ez az átlátás hiányzik, az átmenet szinte lehetetlenné válik.