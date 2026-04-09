Energiára mindig szükség van – Az MVM Magyarország ellátásbiztonságának alapja
Az MVM csoport kiemelkedő pénzügyi stabilitása, szerteágazó szakmai tudása és kiterjedt eszközállománya garantálja, hogy a magyar családok, vállalkozások és intézmények kihívásos időszakokban se maradjanak áram vagy gáz nélkül.
A ma már régiós nagyvállalat tevékenysége a nyersanyag-kitermeléstől az energiaszolgáltatásig számos területet lefed. Integrált energiavállalatként megkerülhetetlen szerepet tölt be a hazai villamosenergia- és földgázrendszer összehangolt működésének biztosításában, az erőművi és hálózati kapacitások üzemeltetésében, az energia beszerzésében és értékesítésében, a tárolási megoldásokban, a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges feladatok koordinációjában.
Mindez lehetővé teszi, hogy ügyfeleink számára minden körülmények között megbízhatóan, kiszámíthatóan és stabilan házhoz szállítsuk a szükséges energiát. Így azon túl, hogy a magyar családok fizetik a legkevesebbet a villamos energiáért és földgázért az Európai Unióban, abban is biztosak lehetnek, hogy az energia mindig hozzáférhető. Ez a megbízhatóság az, amiért magától értetődőnek, természetesnek vesszük, hogy a villamos energia és földgáz otthonainkban folyamatosan elérhető, és gombnyomásra rendelkezésre áll.
A nemzetközi összevetésben is kiváló hazai ellátásbiztonság az MVM csoport munkatársai szakértelmének, a háttérben nap mint nap végzett elkötelezett munkájának, innovatív gondolkodásának, az MVM által épített, karbantartott és üzemeltetett infrastruktúrának köszönhető.
A magyar családok és a hazai vállalkozások, intézmények számára nyújtott, magas szintű ellátásbiztonság fizikai hátterét a több lábon álló, összetett energiarendszer, a stabil termelési, kereskedelmi és tárolási kapacitások adják.
Az áramszolgáltatás esetében a folyamatosan termelő Paksi Atomerőmű jelenti a kiszámítható alapot. A zöldítési célok eléréséhez a hazai naperőművi kapacitások is nagyban hozzájárulnak. Az MVM a hatékony energiatárolási technológiák fejlesztésében is élen jár, Szolnokon például az ország egyik legnagyobb teljesítményű akkumulátoros energiatárolója segíti a rendszeregyensúly megteremtését. A stabil földgázellátás alapját pedig egy olyan összetett rendszer képezi, amelybe az ország ellátását biztosító, hosszú távú beszerzési szerződések, Európa egyik legnagyobb földgáztároló kapacitása, a növekvő belföldi kitermelés és a szinte minden szomszédos országhoz kapcsolódó, jól kiépített vezetékrendszer is beletartozik.
Az MVM neve tradicionális és innovatív hazai vállalatként az elmúlt évtizedekben elválaszthatatlanul összeforrt Magyarországéval. Büszkék vagyunk munkánkra és az általunk nyújtott ellátás biztonságára, és elhivatottak vagyunk az iránt, hogy közös sikertörténetünk a jövőben is folytatódjon.
* A biztos energiaellátásához nagyban hozzájáruló, Magyarországot a szomszédos országokkal összekapcsoló földgázszállító rendszert az FGSZ Földgázszállító Zrt. üzemelteti.