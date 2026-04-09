Energiára mindig szükség van – Az MVM Magyarország ellátásbiztonságának alapja

Az MVM csoport kiemelkedő pénzügyi stabilitása, szerteágazó szakmai tudása és kiterjedt eszközállománya garantálja, hogy a magyar családok, vállalkozások és intézmények kihívásos időszakokban se maradjanak áram vagy gáz nélkül.

A ma már régiós nagyvállalat tevékenysége a nyersanyag-kitermeléstől az energiaszolgáltatásig számos területet lefed. Integrált energiavállalatként megkerülhetetlen szerepet tölt be a hazai villamosenergia- és földgázrendszer összehangolt működésének biztosításában, az erőművi és hálózati kapacitások üzemeltetésében, az energia beszerzésében és értékesítésében, a tárolási megoldásokban, a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges feladatok koordinációjában.

Mindez lehetővé teszi, hogy ügyfeleink számára minden körülmények között megbízhatóan, kiszámíthatóan és stabilan házhoz szállítsuk a szükséges energiát. Így azon túl, hogy a magyar családok fizetik a legkevesebbet a villamos energiáért és földgázért az Európai Unióban, abban is biztosak lehetnek, hogy az energia mindig hozzáférhető. Ez a megbízhatóság az, amiért magától értetődőnek, természetesnek vesszük, hogy a villamos energia és földgáz otthonainkban folyamatosan elérhető, és gombnyomásra rendelkezésre áll.

A nemzetközi összevetésben is kiváló hazai ellátásbiztonság az MVM csoport munkatársai szakértelmének, a háttérben nap mint nap végzett elkötelezett munkájának, innovatív gondolkodásának, az MVM által épített, karbantartott és üzemeltetett infrastruktúrának köszönhető.

A magyar családok és a hazai vállalkozások, intézmények számára nyújtott, magas szintű ellátásbiztonság fizikai hátterét a több lábon álló, összetett energiarendszer, a stabil termelési, kereskedelmi és tárolási kapacitások adják.

Az áramszolgáltatás esetében a folyamatosan termelő Paksi Atomerőmű jelenti a kiszámítható alapot. A zöldítési célok eléréséhez a hazai naperőművi kapacitások is nagyban hozzájárulnak. Az MVM a hatékony energiatárolási technológiák fejlesztésében is élen jár, Szolnokon például az ország egyik legnagyobb teljesítményű akkumulátoros energiatárolója segíti a rendszeregyensúly megteremtését. A stabil földgázellátás alapját pedig egy olyan összetett rendszer képezi, amelybe az ország ellátását biztosító, hosszú távú beszerzési szerződések, Európa egyik legnagyobb földgáztároló kapacitása, a növekvő belföldi kitermelés és a szinte minden szomszédos országhoz kapcsolódó, jól kiépített vezetékrendszer is beletartozik.