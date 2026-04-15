Hogyan növeli az ingatlan értékét egy szép fürdőszoba?

Az elmúlt időszakban az otthonteremtési és felújítási programok is ráirányították a figyelmet arra, hogy a támogatásokat sokan energetikai korszerűsítésre és vizes helyiségek megújítására fordítják. Nem véletlenül: a fürdőszoba az egyik legdrágábban felújítható helyiség, ugyanakkor az egyik leggyorsabban értéknövelő is.

Mennyit számít egy felújított fürdőszoba?

Ingatlanos tapasztalatok szerint egy modernizált fürdőszoba akár 5–10 százalékkal is növelheti az eladási árat, különösen a középkategóriás lakásoknál. A vevők számára a „nem kell azonnal hozzányúlni” érzés komoly döntési tényező.

A Homelux.hu (Év webshopja lakberendezés kategóriában) szakértője szerint a legfontosabb, hogy a felújítás ne csak látványos, hanem funkcionális is legyen. „A vásárlók ma már nem pusztán esztétikát keresnek, hanem jól átgondolt, praktikus megoldásokat. A megfelelő tárolás, a korszerű zuhanymegoldás vagy a prémium hatású, de költséghatékony szaniterek komoly versenyelőnyt jelentenek.”

1. Fürdőszobai tárolás: a rendezettség értéket teremt



A rendezettség kulcskérdés. Egy modern, jól megválasztott fürdőszoba szekrény nemcsak esztétikai elem, hanem funkcionális beruházás is. A lebegő, falra szerelt megoldások optikailag növelik a teret, miközben praktikus tárolást biztosítanak.

„Egy átgondolt tárolórendszer sokszor többet ér, mint egy drága burkolat” – hangsúlyozza a szakértő. A minimalista, letisztult bútorok a kisebb alapterületű lakásokban különösen értéknövelők.

2. Zuhany vagy kád? A döntés stratégiai kérdés

A piaci visszajelzések alapján a zuhanyzós megoldások iránt nő a kereslet, különösen városi lakások esetén. Egy korszerű hidromasszázs zuhanykabin nemcsak komfortot, hanem prémium érzetet is ad a térnek, miközben helytakarékos.

„Egy jól kiválasztott zuhanykabin a modern életmódhoz igazodik. A hidromasszázs funkció pedig olyan extra, amely látványosan emeli az ingatlan presztízsét” – mondja a szakértő.

Ugyanakkor családi házaknál vagy nagyobb alapterületű lakásoknál a kád továbbra is érték. Egy szabadon álló kád például designközpontú megoldás, amely azonnal prémium kategóriába emeli a fürdőszobát, mégsem drága beruházás. A szakértő szerint ez különösen azoknál az ingatlanoknál működik jól, ahol a célcsoport a közép- vagy felsőközéposztály.