Lightyear – szokás vagy próbálkozás?
Sokan tisztában vannak azzal, hogy érdemes befektetni. Az igazi kihívás azonban az, hogy ténylegesen meg is tegyük – következetesen, a mindennapi életünk ritmusához igazítva. Ezt a problémát orvosolja a Lightyear két új terméke, amelyek a hosszú távú befektetésben segítenek.
A cél világos, de az odavezető út gyakran nem
A legtöbb embernek vannak pénzügyi céljai. A nehézség nem is ezek megfogalmazásában rejlik, hanem abban, hogy szokássá alakítsuk őket.
Ennek oka általában nem a lustaság vagy az információhiány. Sokkal inkább a bonyolultság a visszatartó erő. Sokan inkább bele sem kezdenek, vagy nem tartanak ki a stratégiájuk mellett. Az elhatározás önmagában nem épít vagyont – a következetesség viszont igen.
Mixek: a céljaid rendszerezve és automatizálva
A Lightyear Mixek funkciója azoknak segít, akik tudják, mit szeretnének elérni, de szükségük van egy jól működő struktúrára.
A Mixek segítségével személyre szabott portfóliót hozhatsz létre részvényekből és alapokból, egy adott pénzügyi célhoz igazítva – legyen szó nyugdíjmegtakarításról, lakásvásárlásról vagy akár a pénzügyi függetlenség eléréséről. Meghatározod az arányokat, kiválasztod a rendszeres befizetés összegét, és kész is. Amikor pénz érkezik a számládra, az automatikusan szétosztásra kerül az általad kijelölt eszközök között, a beállított súlyozás szerint.
A Mixek különösen hasznos lehet azok számára, akik egyszerre több pénzügyi célt szeretnének kezelni. Egy 35 éves befektető például párhuzamosan tehet félre a nyugdíjra, lakásvásárlásra, és gondoskodhat gyermekei jövőbeni oktatásáról is anélkül, hogy a célok összemosódnának.
Kész Mixek: amikor a kezdés a legnagyobb akadály
Nem mindenki szeretne saját portfóliót összeállítani. Ebben nyújtanak segítséget a Kész Mixek. Három különböző portfóliót kínálnak, amelyeket a BlackRock és a Vanguard szakértői által kezelt alapok alkotnak, eltérő kockázati szintek mentén:
- Mérsékelt Mix – kiegyensúlyozott portfólió, amely stabilabb növekedésre törekszik részvények és kötvények kombinációjával
- Lendületes Liga – magasabb részvényarány, nagyobb árfolyam-ingadozás, de hosszabb távon magasabb hozampotenciál
- Globális Távlatok – globális részvénypiacot lefedő, széles körben diverzifikált portfólió
Te csak kiválasztod a számodra megfelelő kockázati szintet, és gyakorlatilag minden más készen áll. Nincs szükség külön eszközválasztásra, allokációs döntésekre vagy folyamatos újrasúlyozásra.
A Kész Mixek használata során nem merül fel vételi vagy eladási díj, és minden Lightyear számlatípuson elérhetők – beleértve a TBSZ-t is. Már a regisztráció során beállíthatók, így akár perceken belül létrehozható egy diverzifikált, automatikusan kezelt portfólió.
Két különböző megoldás, egy közös alapelv
Azok számára, akik pontosan tudják, mit szeretnének elérni, a Mixek biztosítják a szükséges struktúrát és automatizálást. Azoknak pedig, akik gyorsan szeretnének elindulni, vagy egyszerűen nincs idejük portfóliót építeni, a Kész Mixek nyújtanak segítséget. Mindkét megoldás támogatja az automatikus befektetést. Mindkettő elérhető TBSZ-en keresztül. És mindkettő ugyanarra az alapelvre épít, amelyet Balogh Péter, a STRT Holding Nyrt. igazgatóságának elnöke így fogalmazott meg a Mixek indulásakor:
„Az teszi igazán erőssé a Mixeket, hogy képesek a jó szándékot tartós szokásokká alakítani.”
A befektetéskor az egyik leggyakoribb hiba, hogy a „tökéletes pillanatra” várunk – a megfelelő piaci környezetre, elegendő tudásra vagy ideális pénzösszegre. Ez a pillanat azonban ritkán érkezik el. Csak el kell kezdeni. És rendszeresen csinálni. Automatizált módon. Világosan meghatározott céllal és olyan rendszerrel, amely akkor is segít tartani az irányt, amikor az élet másfelé terelne.
A Lightyear Mixek funkciója és a Kész Mixek már elérhetők. Töltsd le a Lightyear-alkalmazást, és tedd meg az első lépést.
Figyelmeztetés:
A befektetés kockázattal jár. Befektetés előtt végezz saját kutatást, és ne feledd, hogy a Lightyear nem nyújt befektetési tanácsadást.