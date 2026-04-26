Új szintre emelkedik a Haier: stratégiaváltás Magyarországon

A vállalat több kulcskategóriában (hűtőszekrények, mosógépek és borhűtők) is globális piacvezető, miközben nemzetközi szinten a sport támogatásában is aktív szerepet vállal, többek között a francia Paris Saint-Germain és az angol Liverpool csapatának partnereként. A Haier magyarországi leányvállalata szintén egyre nagyobb sikereket ér el. Huczka István ügyvezető igazgató egy éve vette át az irányítást, a 2025-ös évet pedig sikernek könyveli el. A korábban Candy Hoover Hungary Kft. néven működő cég életében fontos változást jelent, hogy immáron a Haier nevét használva, Haier Hungary Kft. néven folytatja a működését.

Huczka István ügyvezető igazgató / Fotó: Haier Hungary Kft.

A névváltás fontos mérföldkő a vállalat hazai stratégiájában: egyértelmű jelzése annak, hogy a Haier márkaépítés új szakaszba lépett Magyarországon. A Haier Hungary Kft. név nemcsak a globális háttérhez való szoros kapcsolódást erősíti, hanem azt az ambíciót is kifejezi, hogy a vállalat a hazai piacon is a nemzetközi pozíciójához méltó, meghatározó szereplővé kíván válni.

A Haier Hungary koncepciójának lényege, hogy egy erős, globálisan piacvezető márka jelenik meg úgy a hazai piacon, hogy közben működését, portfólióját és kommunikációját a magyar fogyasztók igényeihez igazítja. A nemzetközi háttér stabilitást, innovációt és technológiai előnyöket biztosít, míg a helyi szervezet tapasztalata és mozgástere lehetővé teszi, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljon a piaci sajátosságokra. Ennek eredményeként a Haier nem csupán jelen kíván lenni Magyarországon, hanem aktívan formálni is szeretné a piacot, összehangolva globális háttér támogatását a lokális lehetőségek maximális kiaknázásával.

Tudatos stratégiai építkezés a hazai piacon

A magyarországi szervezet az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül. A fókusz egyértelmű: a Haier márka tudatos építése és pozicionálása, valamint a portfólió és az árstratégia optimalizálása a hazai piaci igények figyelembevételével.

„A termék portfóliónkat első lépésben a piachoz optimalizáltuk. Ott kell jelen lennünk, ahol a valódi fogyasztói igények felmerülnek” – fogalmazott Huczka István, a Haier Hungary ügyvezetője.