A számok alapján tervezni menőbb, mint gondolnád

A számok mindenhol ott vannak

Gondolj csak bele: reggel ránézel az órára, megsaccolod, mennyi idő alatt készülsz el, majd eldöntöd, mikor kell elindulnod, hogy időben beérj a munkahelyedre. Ez máris több számolást jelent, mint elsőre hinnéd. Ugyanez igaz a bevásárlásra, a fizetésed beosztására vagy akár arra, hogy mennyit alszol egy nap.

A számok nemcsak adatokat jelentenek, hanem visszajelzést is adnak. Megmutatják, hogy mennyire haladsz jól egy adott cél felé, vagy épp azt, hogy min kellene változtatnod – erre a legjobb példa az, hogy ha rendszeresen vezeted a kiadásaidat, egy idő után világosan kirajzolódik, mire költesz túl sokat.

Mit mutatnak meg valójában a számok?

A számok segítenek objektíven látni a helyzetünket. Míg érzésekre hagyatkozva könnyen túl- vagy alábecsülhetjük a dolgokat, a konkrét adatok tiszta képet adnak.

Megmutatják a valós lehetőségeket

Segítenek összehasonlítani különböző opciókat

Rávilágítanak a kockázatokra

Támogatják a hosszú távú gondolkodást

Ha egy nagyobb kiadás előtt nem érzelmi alapon döntesz, hanem a konkrét számokat nézed – bevétel, kiadás, tartalék –, sokkal felelősebb döntést hozhatsz.

A számok egyik legnagyobb előnye az, hogy segítenek konkrét, mérhető célokat kitűzni. Ezek motiválóbbak, könnyebben követhetők, és nagyobb eséllyel valósulnak meg – érdemes rájuk építkezni.

Számok a pénzügyi döntések mögött

Talán a pénzügyek területén a legegyértelműbb, mennyire fontos a számok szerepe. Egy hitel, egy megtakarítás vagy egy befektetés esetében rengeteg tényezőt kell figyelembe venni.

Ha a félretett pénzedet szeretnéd kamatoztatni, nem csupán a várható éves hozamokat kell figyelni, hanem azt is, hogy mennyit adózol azok után, és persze a kockázatokat is elemezni kell, ha el akarod kerülni a csalódást.

Egy hitelfelvétel hasonlóan fontos esemény, itt azonban a kockás füzetben vezetett számítások általában nem vezetnek eredményre. Ma már szerencsére számos okoseszköz áll rendelkezésedre, melyek közül kiemelkedik a személyikölcsön-kalkulátor. Bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy extra anyagi segítségre van szüksége, ilyenkor azonban egyáltalán nem mindegy, milyen konstrukciót választasz. Egy személyi kölcsön kalkulátor másodpercek alatt elvégzi helyetted a számításokat.