Exkluzív: űrtechnológiával kínálja kényelmesen igénybe vehető személyi hiteleit az MBH Bank (x)

Az MBH Bank a méretéből adódóan nagyon sok ügyféllel és nagyon nagy portfólióval dolgozik, tehát óriási adatbázis áll a rendelkezésére, ami a kockázatkezelési modellek folyamatos fejlesztését is lehetővé teszi.

Ejtene néhány szót a nem személyi kölcsön típusú egyéb fedezetlen hitelekről is?

Igen, már csak azért is, mert azokról mindig kevesebb szó esik. A fedezetlen hitelezés feltörekvő ága a már említett BNPL-szegmens (Vedd meg most, fizess később!), amely összességében a piacon még egy relatíve kis volument tesz ki, de nagyon dinamikusan nő. Amíg a hazai piacon a webshopok nagyjából 11-12 százalékában érhető el valamilyen áruhitel, a BNPL csak 3-3,5 százalékukban vehető igénybe, ám ez utóbbi szegmens két év alatt a hétszeresére nőtt.

Arra számítunk, hogy ez a terület a továbbiakban is dinamikusan fejlődik, mert kinyitott egy olyan finanszírozási teret, amely korábban nem nagyon létezett a piacon. Jellemzően kisebb összegű finanszírozásról van szó, amit egyre bátrabban vesznek igénybe az ügyfelek egy-egy árucikk megvásárlására.

Mi a különbség a BNPL és a szimpla áruhitel között?

Az áruhitelt a nagyobb értékű fogyasztási cikkek finanszírozásához igénylik, a BNPL esetében pedig inkább kisebb összegekről van szó. Mondok egy egyszerű példát: egy online vásárlás során előfordulhat, hogy az ügyfél még nem biztos egy termék kiválasztásában, vagy több alternatívát mérlegel, és csak később dönt a végleges vásárlásról. Ahogyan a neve is mutatja, a BNPL konstrukció ilyen esetekben átmeneti, rövid távú finanszírozási megoldást nyújt, anélkül, hogy azonnal az ügyfél likviditását terhelné. Ez egy gyorsan forgó, rövid időre igénybe vett finanszírozás, amely kifejezetten kisebb összegű vásárlásokhoz kapcsolódik.

Az áruhitel segítségével ezzel szemben inkább egy nagyobb értékű eszközt veszek, és a finanszírozást egy-három év alatt fizetem vissza. De a két hiteltermék valóban nagyon hasonló.

Az AI szerepe a személyi hitelezésben

Mi a szerepe a mesterséges intelligenciának (AI) a személyi hitelezésben?

Az AI kapcsán ki kell emelni, és nemcsak a fedezetlen hitelezés, hanem az egész banki működés vonatkozásában, hogy mind a hiteligényléseknél, tehát az adatrögzítéseknél és az adatelemzéseknél, mind a kockázati modellek alkalmazásában, vagy a termékek személyre szabásában már jelenleg is hatalmas szerepe van, s ez a jövőben várhatóan tovább nő.

Ahogy már mondtam, rengeteg – szabályozott keretek között és ügyfél-hozzájárulással kezelt – adattal dolgoznak a bankok, és a mesterséges intelligencia elsősorban abban segít, hogy ezeket az adatokat a lehető legnagyobb mértékben és a leginkább célhoz kötötten tudjuk felhasználni. A személyre szabott szolgáltatást a legjobb időben, helyen és áron tudjuk az ügyfeleknek kínálni, és a folyamat gyors, automatizált, digitális legyen.

A személyi hitelezés nagyságrendje hogyan viszonyul a lakossági jelzálogpiacéhoz?

Amint kiemeltem, a hazai piacon a személyi hitelek havi új kihelyezése olyan 110-120 milliárd forint volt az elmúlt egy-két hónapban. Eközben az Otthon Start programnak köszönhetően a jelzálog-hitelezés már havi 250-270 milliárd forintnál tart, de az OSP megjelenése előtt a lakáshitelpiac nagyjából akkora volt, mint most a személyi kölcsönök volumene, tehát mindkettő rendkívül dinamikusan nőtt.

Az MBH Bank célja az egyszerű és kényelmes személyi hitelezés

Visszatérve a személyi hitelezéshez, milyen szempontok alapján választanak az ügyfelek a bankok közül, mennyire számít a banki márka? Van erre vonatkozó felmérésük?

Részletes felméréseink vannak az ügyfelek preferenciájáról, különösen amikor a finanszírozásról döntenek. A fogyasztási hitelezésben nyilván nem elhanyagolhatóak a költségek, tehát a kamat és a THM mértéke.

Legalább olyan fontos szempont ugyanakkor, hogy az a hitelkonstrukció, amit a bank kínál, mennyire teszi a teljes futamidő alatt kiszámíthatóvá az ügyfél számára a hiteltörlesztést.

Lényeges továbbá, hogy milyen gyors a hitelnyújtás, mennyire egyszerű az igénylés, illetve transzparens, azaz átlátható-e a folyamat. Mindemellett pedig szerepe van a banki márkának, a bank ismertségének, illetve a korábbi tapasztalatoknak is.

Mit jelent itt a transzparencia?

Az átláthatóság a személyi hitelezésben azt jelenti, hogy mennyire tudjuk megmutatni az ügyfélnek, hogy hogyan néz ki a folyamat, milyen adatokra van szükség a hitelbírálathoz, illetve mennyire van tisztában az ügyfél azzal, hogy mire számíthat akár a hitelösszeget, akár az átfutási időt vagy az egész folyamat egyszerűségét tekintve.

Itt van megint csak kiemelt jelentősége a banki márkának, hiszen az MBH Bank arra törekszik, hogy egy nagyon kényelmes, és tényleg frusztrációmentes folyamaton segítse át az ügyfeleket, akik a lehető leggyorsabban átláthassák, hogy mire számíthatnak.

Mi a személyi kölcsön jövője, és merre tart a fedezetlen hitelezés?

Azt gondolom, hogy idén és jövőre is az eddigiekhez hasonló, dinamikus fejlődést látunk majd. Pont azért, mert ezek a magasabb hitelösszegek és hosszabb futamidők, növelik a személyi hitelezés összvolumenét, és ösztönzik az ügyfeleket.

Az egyéb fedezetlen hitelezésben, elsősorban az áruvásárláshoz kapcsolódó hitelekben, főleg a BNPL-ben is érdemi fejlődés várható a következő időszakban, még akkor is, ha ezeknek a teljes piachoz mért volumene azért relatíve kisebb.

A kategóriába tartozó másik két terméknél – a folyószámhitelnél és a hitelkártyánál – nagyjából azt a stabil piacot várjuk, mint amit az elmúlt egy-két évben tapasztalhattunk.

Úgyhogy a fedezetlen hitelezés továbbra is nagyon szép kihívásokkal teli szegmense marad a lakossági hitelezésnek.

A növekedés mellett pedig az is fontos, hogy a technológiai fejlődés által nyújtott egyszerűség és kiszámíthatóság először mindig ezeknél a hiteltermékeknél jelentkezett, illetve jelentkezik.