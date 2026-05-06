HONOR 600 széria: új mércét állít a prémium középkategória a magyar piacon

A HONOR hivatalosan is bemutatta legújabb számozott sorozatát, a HONOR 600 és HONOR 600 Pro modelleket, amelyek a felső kategóriás technológiát teszik elérhetővé a szélesebb piaci szegmensben. A májusban debütáló készülékek nem csupán a technikai paramétereikkel, hanem a hatékonyságot növelő mesterségesintelligencia-megoldásokkal is túlmutatnak a kategória eddigi korlátain.
2026.05.06, 08:59
Frissítve: 2026.05.06, 09:22
Fotó: Honor

Snapdragon 8 Elite és Apple-ökoszisztéma integráció

A sorozat csúcsmodellje, a HONOR 600 Pro a jelenleg elérhető egyik legfejlettebb, 3 nanométeres technológiával készült Snapdragon 8 Elite processzort kapta. Ez a csip 45 százalékos CPU- és 44 százalékos GPU-gyorsulást garantál, ami az üzleti felhasználók számára elengedhetetlen multitaskingot és zökkenőmentes válaszidőt biztosít.

A széria egyik legfontosabb újítása az Apple-ökoszisztéma integráció: a OneHop funkcióval az értesítések szinkronizálása, a fájlmegosztás iPhone-nal vagy Mackel, sőt még az Apple Watch üzenetek megjelenítése is akadálymentessé válik, áthidalva az Android és az iOS közötti szakadékot.

Tartósság és elegancia: vízálló kivitel és stílusos színek

A HONOR 600 széria az ipari formatervezés terén is szintet lépett. A speciális hidegmarási technológiával készült készülékház kettő elegáns színben érhető el: narancs, aranyfehér és fekete kivitelben. A selyemfényű matt fémkeret és az iparág legvékonyabb, mindössze 0,98 mm-es kávája mögött komoly strapabírás rejlik.

Az IP68, IP69 és IP69K minősítések, valamint a svájci SGS ötcsillagos tanúsítványa garantálják, hogy ez a vízálló telefon a legextrémebb fizikai behatásoknak is ellenáll. A vizuális élményt a kategóriájában kiemelkedő, 8000 nites ultrafényes kijelző teszi teljessé, amely még direkt napsütésben is tökéletes olvashatóságot biztosít.

6400 milliamperórás akkumulátor: kétnapos üzemidő professzionális használat mellett is

A hatékonyság alapja a kiemelkedő energiaellátás. A készülékekbe épített 6400 milliamperórás akkumulátor az AI-alapú algoritmusoknak köszönhetően intenzív használat mellett is biztosítja a kétnapos üzemidőt. A 80 wattos vezetékes és a Pro modellnél elérhető 50 wattos vezeték nélküli SuperCharge technológia mellett a 27 wattos visszatöltés is elérhető, így a telefonunkkal akár más eszközöket is tölthetünk útközben. A HONOR 600 széria ezzel bizonyítja, hogy a prémium életérzés és a megbízható teljesítmény ma már a középkategóriában is alapkövetelmény.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
