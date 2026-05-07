Nyolc ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani
Íme nyolc ok, ami miatt érdemes a Chery Tiggo 8 mellett dönteni.
1. Kevesebb mint egy év alatt tört az élre
Magyarországon minden negyedik ember, aki kínai autót vásárolt, a Chery mellett döntött. 2026 első negyedévében a márka 820 darabos regisztrációval kategóriaelsőként uralta az utakat, márciusban a jelenléte csak tovább erősödött. Kevesebb mint egy év alatt olyan régóta a piacon lévő márkákat előzött meg, mint a Dacia vagy a Peugeot.
2. Elérhető kényelem: szuperluxus-felszereltség
A Tiggo 8-as modell egyik legnagyobb erőssége a felszereltség. Olyan kényelmi extrákat kínál, amelyek sok esetben csak magasabb kategóriában érhetők el. Ilyen például a panorámatető, a 360 fokos kamera, az elektromos csomagtérajtó vagy a fejlett infotainment-rendszer. Mindezt most hét év vagy 150 ezer kilométeres gyártói garancia egészíti ki.
3. Technológia az utazási élmény szolgálatában
A modern hibrid megoldások és az intelligens rendszerek nemcsak kényelmet, hanem hatékonyságot is biztosítanak. Az alacsony fogyasztás és a fejlett hajtáslánc hosszú távon is kiszámítható fenntartást ígér, ami ma már legalább annyira fontos szempont, mint maga a vételár. A Chery Tiggo 8 esetében a technológia nem öncélú, hanem a mindennapi használatot támogatja.
4. Kirobbanó népszerűség, töretlen siker
A Chery a hazai kínai márkák eladásának több mint egynegyedét teszi ki, 26,6 százalékos részesedéssel. Magyarországon a Chery márka 2025. szeptemberi indulását követően már 23 kereskedés nyílt meg, és több mint 2000 autó talált gazdára, ami az egyik leggyorsabb piacra lépés a hazai autóipar történelmében. Ez a tempó nemcsak figyelemre méltó, hanem jól mutatja azt is, hogy a vásárlók gyorsan reagálnak az új, versenyképes ajánlatokra.
5. A prémiumérzet már nem privilégium
Ami korábban a felsőbb kategóriák kiváltsága volt, ma egyre többek számára válik elérhetővé. A Chery Tiggo 8 ezt a változást képviseli: a fejlett technológia és a szuperluxus kényelmi megoldások már nemcsak vágyott extrák, hanem a mindennapok részei lehetnek. Ez a szemlélet egyfajta demokratizálódást jelent az autózásban. A kényelem, a technológia és a prémiumérzet már nem egy szűk réteg privilégiuma, hanem egyre több autóvásárló számára válik reális, elérhető választássá.
6. Valódi élmény testközelből
A számok és specifikációk mellett tudjuk, hogy autóvásárlásnál az élményfaktor számít igazán. A márka egyre több ponton elérhető, így a modellek megtekintése és kipróbálása nem jelent kompromisszumot. A Tiggo 8 már számos márkakereskedésben kipróbálható, ahol minden részlet testközelből is megtapasztalható, például a masszázsülés kényelme, a Sony audiorendszer hangzása és a panoráma napfénytető nyújtotta kilátás.
7. A közös pillanatok autója
Ez az autó nemcsak nagy, hanem jól is használható: minden ülésnek megvan a helye, minden utasnak megvan a saját tere. A Chery filozófiájában a család nem egy célcsoport, hanem kiindulópont. A család melegét és a technológia magabiztosságát ötvözve olyan autókat alkot, amelyek nemcsak elvisznek valahová, hanem végigkísérik a közös pillanatokat is, a hétköznapi rohanástól a hosszabb utazásokig.
8. Most az év ajánlata keretében elérhető
És végül a nyolcadik ok: maga az ajánlat!
A Chery Tiggo 8 május 1-jétől tíz héten keresztül 11 millió 400 ezer forinttól elérhető, öt- vagy hétüléses kivitelben, hét év vagy 150 ezer kilométer gyártói garanciával, valamint 1 százalék fix, kiszámítható THM-finanszírozással.
Ha autóvásárlásra kerül a sor, a Chery Tiggo 8-assal semmilyen téren nem kell kompromisszumot kötni.