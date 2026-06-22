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PHOENIX Pharma Zrt.
logisztikai központ
győri logisztikai központ
phoenix pharma zrt
gyógyszer

Átadták a PHOENIX új, innovatív gyógyszerlogisztikai központját Győrben

Egyszerre két jelentős eseményt ünnepelt június 19-én a PHOENIX Pharma Zrt, a hazai gyógyszer-nagykereskedelmi szektor meghatározó szereplője: a vállalat fennállásának pontosan a harmincadik évfordulóján adták át a 8 milliárd forintból megvalósult, új innovatív Győri Logisztikai Központjukat. A zöldmezős beruházással a vállalat célja az, hogy tovább erősítse az északnyugati országrész gyógyszerellátásának biztonságát és hatékonyságát.
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2026.06.22, 00:02
Kép: default Fotó: PHOENIX Pharma Zrt.

 A PHOENIX immár három évtizede meghatározó szereplője a hazai gyógyszerellátási rendszernek: Magyarországon minden második doboz gyógyszer a Társaság közreműködésével jut el a gyógyszertárakba és a kórházakba. 

A most átadott, 6550 négyzetméteres komplexum Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyék gyógyszerellátását biztosítja. 

A Logisztikai Központ autópályához való közelsége, a beépített fejlett technológia, valamint az optimalizált működés jelentősen lerövidítikmajd a gyógyszerek megrendelése és kiszállítása közötti időt.

Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. Igazgatóságának elnöke / Fotó: ALEX RAKO / PHOENIX Pharma Zrt.

A logisztikai központ tervezése során kiemelt szempont volt a LEAN-irányelvek alkalmazása, amely elsősorban az optimalizált munkafolyamatokban és a hatékony árumozgatásban jelenik meg. A 4100 négyzetméteres raktár központi eleme egy korszerű komissiózó automata, amely a gyógyszertárak és kórházak rendeléseinek akár 60 százalékát is képes feldolgozni. A modern logisztikai rendszer naponta mintegy 100 000 doboz gyógyszer és gyógyászati termék összekészítésére alkalmas, ami lehetővé teszi, hogy a betegek a lehető legrövidebb időn belül hozzájussanak a gyógyulásukhoz szükséges készítményekhez. Az épületben helyet kapott egy modern, 114 négyzetméteres hűtőraktár is, amely a speciális tárolást igénylő termékek kezelését biztosítja. 

Az A+ energetikai minősítésű épület fenntartható működését egy 260 kWp teljesítményű napelemrendszer támogatja, jelentősen csökkentve ezzel a létesítmény környezeti terhelését.

 A zöld szemlélet a falakon túl is megjelenik: a PHOENIX a telephelyen 90 fát telepített, valamint 6000 négyzetméternyi füvesített területet alakított ki.

„A Győri Logisztikai Központ megnyitásával az a célunk, hogy az észak-dunántúli gyógyszertárak és kórházak, továbbá közvetett módon a lakosság számára magas szintű, folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást biztosítsunk.” – hangsúlyozta Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. Igazgatóságának elnöke.

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