Átadták a PHOENIX új, innovatív gyógyszerlogisztikai központját Győrben

A PHOENIX immár három évtizede meghatározó szereplője a hazai gyógyszerellátási rendszernek: Magyarországon minden második doboz gyógyszer a Társaság közreműködésével jut el a gyógyszertárakba és a kórházakba.

A most átadott, 6550 négyzetméteres komplexum Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyék gyógyszerellátását biztosítja.

A Logisztikai Központ autópályához való közelsége, a beépített fejlett technológia, valamint az optimalizált működés jelentősen lerövidítikmajd a gyógyszerek megrendelése és kiszállítása közötti időt.

Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. Igazgatóságának elnöke / Fotó: ALEX RAKO / PHOENIX Pharma Zrt.

A logisztikai központ tervezése során kiemelt szempont volt a LEAN-irányelvek alkalmazása, amely elsősorban az optimalizált munkafolyamatokban és a hatékony árumozgatásban jelenik meg. A 4100 négyzetméteres raktár központi eleme egy korszerű komissiózó automata, amely a gyógyszertárak és kórházak rendeléseinek akár 60 százalékát is képes feldolgozni. A modern logisztikai rendszer naponta mintegy 100 000 doboz gyógyszer és gyógyászati termék összekészítésére alkalmas, ami lehetővé teszi, hogy a betegek a lehető legrövidebb időn belül hozzájussanak a gyógyulásukhoz szükséges készítményekhez. Az épületben helyet kapott egy modern, 114 négyzetméteres hűtőraktár is, amely a speciális tárolást igénylő termékek kezelését biztosítja.

Az A+ energetikai minősítésű épület fenntartható működését egy 260 kWp teljesítményű napelemrendszer támogatja, jelentősen csökkentve ezzel a létesítmény környezeti terhelését.

A zöld szemlélet a falakon túl is megjelenik: a PHOENIX a telephelyen 90 fát telepített, valamint 6000 négyzetméternyi füvesített területet alakított ki.

„A Győri Logisztikai Központ megnyitásával az a célunk, hogy az észak-dunántúli gyógyszertárak és kórházak, továbbá közvetett módon a lakosság számára magas szintű, folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást biztosítsunk.” – hangsúlyozta Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. Igazgatóságának elnöke.