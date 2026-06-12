Az új építésű lakások várható értéknövekedése Budapesten

Amikor lakásvásárláson gondolkodunk, az egyik legfontosabb szempont a várható értéknövekedés, amelynek dinamikáját több tényező – az építkezés fázisai, a technológiai felszereltség és a lokáció – együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk meg, érdemes megérteni, hogyan dolgozik a pénzünk a kivitelezés megkezdésétől egészen a használatbavételig.

Az értéknövekedés dinamikája

Ha már a tervezési fázisban belépünk a projektbe, jelentős pénzügyi előnyre tehetünk szert, hiszen a fejlesztők a pre-sale időszakban jellemzően a későbbi piaci árnál kedvezőbb feltételeket kínálnak. Ennek oka egyszerű: az építkezés kezdeti szakaszában még magasabb a projekt kockázata, a vevői bizalmat pedig árengedménnyel honorálják. Ahogy halad előre a kivitelezés – elkészül az alapozás, szerkezetkész lesz az épület, majd megkezdődnek a szakipari munkák –, úgy emelkedik fokozatosan a négyzetméterár is.

Tapasztalni fogjuk, hogy az értéknövekedés ideális piaci körülmények között elérheti a 15-20 százalékot a vásárláskori árhoz képest. Ez a növekmény két komponensből áll: egyrészt a kockázatvállalásért járó prémiumból, másrészt a piaci árak természetes, inflációt gyakran meghaladó emelkedéséből. Amikor egy lakópark eléri a használatbavételi engedélyezés szakaszát, már egy kész, azonnal birtokba vehető termékről beszélünk, amelyért a piacon már a teljes, aktuális értéket kell megfizetni. Ha tehát a profitmaximalizálás a cél, az építési fázisok előrehaladása a tőke gyarapodását jelenti, feltéve, hogy a projekt indításakor léptünk be a piacra.

Mik az értéknövelő tényezők?

A mai ingatlanpiacon már nem elég a jó elhelyezkedés; a technológiai tartalom vált az értékmegőrzés egyik legfőbb garanciájává. Amikor új építésű lakást keresünk, látni fogjuk, hogy a modern lakóparkok már alapfelszereltségként kínálnak olyan megoldásokat, amelyek néhány éve még luxusnak számítottak. A legfontosabb ezek közül a fenntartható energetikai rendszer. A hőszivattyús fűtési és hűtési megoldások alacsony rezsiköltséget biztosítanak, ráadásul az ingatlan jövőbeli piaci pozícióját is védik. A fenntartható forrásokra támaszkodó, korszerű otthonok évtizedes távlatban is megőrzik piaci pozíciójukat, szemben az elavult gázfűtéses technológiával, amely folyamatosan veszít vonzerejéből.