Kulcs a kézben, de az otthon még nincs kész: hogyan formálja az Otthon Start Program az első lakásvásárlók lehetőségeit?

A Global Property Guide adatai szerint 2025-ben Budapesten a lakóingatlanok árai mintegy 26 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Ennek következtében az első lakásvásárlók többsége már nem engedhet meg magának egy kész, azonnal költözhető lakást – sőt, még a közepes vagy rosszabb állapotú ingatlanok megvásárlása is komoly anyagi terhet jelent számukra. Így a vásárlást követő felújítás ma már nem kivétel, hanem alapvető gyakorlattá vált.

Pénzügyi mentőöv az első lakásvásárlóknak

A növekvő szakadék áthidalására a kormány bevezette az Otthon Start Programot. A konstrukció az első lakásvásárlók számára fix kamatozású, mindössze 3 százalékos jelzáloghitelt kínál, ami kevesebb mint fele a piaci kamatszintnek, amely az új hitelkonstrukció bevezetése óta tartósan 6 százalék felett alakult.

A hitel összege legfeljebb 50 millió forint, ami ugyan számottevő támogatást jelent, de Budapesten még így sem feltétlenül elegendő egy új vagy teljesen felújított lakás megvásárlásához. Ahelyett, hogy a vásárlók további éveket várnának, vagy a bérlés mellett döntenének, sokan inkább olcsóbb, régi vagy részben felújított ingatlanokat választanak, amelyeket fokozatosan alakítanak át a saját igényeik szerint. Így az igazi kihívás — a teljes költségvetés tervezése, az otthon kialakítása — valójában csak a hitelszerződés aláírása után kezdődik el igazán.

Először a konyha, minden más csak utána

Egy nem teljesen kész állapotban lévő otthonba való beköltözés alapjaiban változtatja meg a vásárlási szokásokat. Ilyenkor nincs egyetlen nagy hétvégi bevásárlás, amikor mindent egyszerre le lehetne húzni a listáról. Az új tulajdonosok kénytelenek fokozatosan berendezni az otthonukat, a prioritásaik, életmódjuk és persze a pénztárcájuk szerint haladva.

Elsőként általában a konyha és a fürdőszoba készül el, hiszen főzés és tisztálkodás nélkül élni senki számára nem ideális. Ezt követően lassan formát ölt a nappali, a világítás is fokozatosan korszerűsödik. Végül, amikor a legfontosabb munkák már elkészültek és a lakás „élhetővé vált”, következnek azok a dekorációs elemek, amelyek igazán otthonossá teszik a teret.