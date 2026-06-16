Kisebb lakások, tudatosabb vásárlók: itt a kompakt, olcsó konyhabútortrend

A témában a Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja lakberendezés kategóriagyőztese – konyhaszakértőjét kérdeztük.

Egyre több a kisebb alapterületű lakás

A szakértő szerint ma már sok vásárló olyan lakásba keres konyhát, ahol minden négyzetméternek jelentősége van.

„Akár panellakásról, akár minigarzonról vagy új építésű, kompakt alaprajzú ingatlanról beszélünk, közös jellemző, hogy a konyhának kis helyen kell maximális funkcionalitást biztosítania. A vásárlók ezért egyre inkább a jól tervezhető, helytakarékos megoldásokat keresik.”

A korábbi években sokan egyedi gyártásban gondolkodtak, ma azonban a költségek miatt egyre többen választanak előre tervezett vagy moduláris rendszereket.

Fotó: homelux.hu

Már otthonról is megtervezhető a konyha

A digitalizáció a konyhabútor-vásárlást is elérte. Léteznek már online konyhatervezés megoldások. A Homelux online 3D konyhatervezője például lehetővé teszi, hogy a vásárlók saját méreteikkel dolgozva tervezzék meg konyhájukat. A rendszerben azonnal látható a végeredmény és az ár, így könnyebben eldönthető, hogy egy adott összeállítás mennyire illeszkedik a rendelkezésre álló térbe.

„A vásárlók szeretik, hogy még a megrendelés előtt láthatják, hogyan fog kinézni a konyhabútor. Az AR megjelenítőnek köszönhetően akár saját konyhai terükben is megjeleníthetik azt telefonjuk segítségével. Ez különösen fontos kisebb helyiségek esetében, ahol minden centiméter számít.”

A digitális tervezés további előnye, hogy a költségek is könnyebben kontrollálhatók, hiszen a tervezés során folyamatosan követhető a végösszeg.

Mit keres ma egy kis lakás tulajdonosa?

A Homelux tapasztalatai szerint három szempont szinte minden vásárlónál megjelenik:

kedvező ár,

maximális helykihasználás,

modern megjelenés.

A világos frontok, a fa hatású felületek és az egyszerű vonalvezetés továbbra is a legnépszerűbb választások közé tartoznak, mert optikailag tágítják a teret.

A Leziter konyhák a legnépszerűbbek a kisebb terekben

A szakértő szerint a kisebb lakásokban jelenleg három termékcsalád emelkedik ki a kereslet alapján.