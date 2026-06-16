Kisebb lakások, tudatosabb vásárlók: itt a kompakt, olcsó konyhabútortrend
A témában a Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja lakberendezés kategóriagyőztese – konyhaszakértőjét kérdeztük.
Egyre több a kisebb alapterületű lakás
A szakértő szerint ma már sok vásárló olyan lakásba keres konyhát, ahol minden négyzetméternek jelentősége van.
„Akár panellakásról, akár minigarzonról vagy új építésű, kompakt alaprajzú ingatlanról beszélünk, közös jellemző, hogy a konyhának kis helyen kell maximális funkcionalitást biztosítania. A vásárlók ezért egyre inkább a jól tervezhető, helytakarékos megoldásokat keresik.”
A korábbi években sokan egyedi gyártásban gondolkodtak, ma azonban a költségek miatt egyre többen választanak előre tervezett vagy moduláris rendszereket.
Már otthonról is megtervezhető a konyha
A digitalizáció a konyhabútor-vásárlást is elérte. Léteznek már online konyhatervezés megoldások. A Homelux online 3D konyhatervezője például lehetővé teszi, hogy a vásárlók saját méreteikkel dolgozva tervezzék meg konyhájukat. A rendszerben azonnal látható a végeredmény és az ár, így könnyebben eldönthető, hogy egy adott összeállítás mennyire illeszkedik a rendelkezésre álló térbe.
„A vásárlók szeretik, hogy még a megrendelés előtt láthatják, hogyan fog kinézni a konyhabútor. Az AR megjelenítőnek köszönhetően akár saját konyhai terükben is megjeleníthetik azt telefonjuk segítségével. Ez különösen fontos kisebb helyiségek esetében, ahol minden centiméter számít.”
A digitális tervezés további előnye, hogy a költségek is könnyebben kontrollálhatók, hiszen a tervezés során folyamatosan követhető a végösszeg.
Mit keres ma egy kis lakás tulajdonosa?
A Homelux tapasztalatai szerint három szempont szinte minden vásárlónál megjelenik:
- kedvező ár,
- maximális helykihasználás,
- modern megjelenés.
A világos frontok, a fa hatású felületek és az egyszerű vonalvezetés továbbra is a legnépszerűbb választások közé tartoznak, mert optikailag tágítják a teret.
A Leziter konyhák a legnépszerűbbek a kisebb terekben
A szakértő szerint a kisebb lakásokban jelenleg három termékcsalád emelkedik ki a kereslet alapján.
A Leziter Primo konyhabútorok azok számára készültek, akik gyorsan és alacsony áron szeretnének komplett konyhai megoldást.
A Leziter Praktik elemes konyhabútor jól bővíthető, miközben továbbra is kiváló ár-érték arány kategóriában maradnak.
A legnagyobb érdeklődés azonban jelenleg a Leziter Yorki rendszer iránt mutatkozik.
„A Yorki konyhacsalád egyik legnagyobb előnye a variálhatóság. Több száz különböző elem kombinálható, így a vásárló szinte saját igényeire szabhatja a konyhát, miközben elkerülheti az egyedi gyártás magas költségeit.”
A Homelux ingyenes online konyhatervezőjében pedig a Leziter Royal konyhabútort tervezhetik meg a vásárlók. Ennek népszerűsége a bevezetést követően szintén emelkedik.
Miért nem választ mindenki egyedi konyhát?
A szakértő szerint ennek elsősorban gazdasági oka van.
„Egy egyedi gyártású konyha ára ma könnyen több millió forintra emelkedhet. A prémium anyagokkal és egyedi megoldásokkal készülő konyháknál a költségeknek gyakorlatilag nincs felső határa.”
Ezzel szemben egy előre tervezett vagy moduláris rendszer jelentősen kedvezőbb áron valósítható meg. Sok esetben akár három-négyszeres árkülönbség is lehet a két megoldás között.
A vásárlók jelentős része ezért ma inkább a jó ár-érték arányú, jól variálható rendszereket választja.
A jól megtervezett kis konyha ma már versenyelőny
A kisebb alapterületű lakások várhatóan a következő években is meghatározó szerepet töltenek majd be a piacon. Ezzel párhuzamosan tovább nőhet az igény az olyan konyhabútorokra, amelyek helytakarékosak, megfizethetők és könnyen tervezhetők.
„A kis konyha ma már nem feltétlenül jelent kompromisszumot. A megfelelő tervezéssel és a jól megválasztott bútorokkal ugyanolyan kényelmes és látványos lehet, mint egy jóval nagyobb tér. A kulcs a tudatos tervezésben rejlik” – foglalja össze a Homelux szakértője.