Logicor Magyarország: Amikor a logisztikai ingatlan több, mint infrastruktúra

A Logicor – Európa egyik legnagyobb logisztikai ingatlan-tulajdonosa, – kezelője és -fejlesztője – pontosan ezt a szemléletváltást emelte stratégiájának középpontjába. A vállalat 16 európai országban van jelen, portfóliója meghaladja a 17 millió négyzetmétert, és több mint 900 logisztikai ingatlant foglal magában. Ügyfélköre rendkívül szerteágazó: az e-kereskedelemtől és a kiskereskedelemtől a gyártásig és a disztribúcióig több mint 1700 vállalat támaszkodik a Logicor megoldásaira.

Stratégiai jelenlét Magyarországon

Magyarországon a Logicor portfóliója a budapesti régióra koncentrálódik, ahol a vállalat mintegy 170 000 négyzetméternyi logisztikai területet kezel. Az ingatlanok elhelyezkedése tudatosan épül az ország közlekedési hálózatára: az M0, M1, M5 és M7 autópálya-folyosók mentén, Budaörsön, Biatorbágyon, Dunaharasztiban, Budapesten és Győrben egyaránt jelen van a vállalat.

Ez a helyszínválasztás nem véletlen. A főváros növekedésével párhuzamosan számos korábbi agglomerációs helyszín mára funkcionálisan betagozódott a városi ellátási láncba, értékesebb és keresettebb hozzáférést biztosítva mind a városi last-mile disztribúcióhoz, mind a regionális elosztóhálózatokhoz.

Joó Domonkos, a Logicor Magyarország és Ausztria ügyvezető igazgatója / Fotó: Logicor

Folyamatos megújulás, tartós értékteremtés

A Logicor magyarországi ingatlanjainak jelentős részét a 2000-es évek elején fejlesztették – a folyamatos felújítási és korszerűsítési programoknak köszönhetően azonban ma is versenyképes, modern logisztikai megoldást kínálnak. A felújítás során tetőcseréket, szigeteléskorszerűsítéseket, LED-világítás-kiépítéseket, HVAC-rendszerek modernizálását és rakodódokkok felújítását végzik el. A cél kettős: egyrészt az operatív teljesítmény javítása, másrészt az energiahatékonyság fokozása – mindkettő egyre inkább alapkövetelménnyé válik a bérlők részéről.

Ami a Logicor megközelítését igazán megkülönbözteti, az a tudatos rugalmasság. A vállalat nem törekszik arra, hogy épületeit egyetlen bérlő egyedi igényeihez igazítsa, hanem olyan általánosan alkalmazható, hosszú élettartamra tervezett létesítményeket hoz létre, amelyek az egyszerű raktározástól és disztribúciótól kezdve az összeszerelési műveleteken át a könnyűipari gyártásig sokféle funkciónak megfelelnek.