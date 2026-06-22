Logicor Magyarország: Amikor a logisztikai ingatlan több, mint infrastruktúra
A Logicor – Európa egyik legnagyobb logisztikai ingatlan-tulajdonosa, – kezelője és -fejlesztője – pontosan ezt a szemléletváltást emelte stratégiájának középpontjába. A vállalat 16 európai országban van jelen, portfóliója meghaladja a 17 millió négyzetmétert, és több mint 900 logisztikai ingatlant foglal magában. Ügyfélköre rendkívül szerteágazó: az e-kereskedelemtől és a kiskereskedelemtől a gyártásig és a disztribúcióig több mint 1700 vállalat támaszkodik a Logicor megoldásaira.
Stratégiai jelenlét Magyarországon
Magyarországon a Logicor portfóliója a budapesti régióra koncentrálódik, ahol a vállalat mintegy 170 000 négyzetméternyi logisztikai területet kezel. Az ingatlanok elhelyezkedése tudatosan épül az ország közlekedési hálózatára: az M0, M1, M5 és M7 autópálya-folyosók mentén, Budaörsön, Biatorbágyon, Dunaharasztiban, Budapesten és Győrben egyaránt jelen van a vállalat.
Ez a helyszínválasztás nem véletlen. A főváros növekedésével párhuzamosan számos korábbi agglomerációs helyszín mára funkcionálisan betagozódott a városi ellátási láncba, értékesebb és keresettebb hozzáférést biztosítva mind a városi last-mile disztribúcióhoz, mind a regionális elosztóhálózatokhoz.
Folyamatos megújulás, tartós értékteremtés
A Logicor magyarországi ingatlanjainak jelentős részét a 2000-es évek elején fejlesztették – a folyamatos felújítási és korszerűsítési programoknak köszönhetően azonban ma is versenyképes, modern logisztikai megoldást kínálnak. A felújítás során tetőcseréket, szigeteléskorszerűsítéseket, LED-világítás-kiépítéseket, HVAC-rendszerek modernizálását és rakodódokkok felújítását végzik el. A cél kettős: egyrészt az operatív teljesítmény javítása, másrészt az energiahatékonyság fokozása – mindkettő egyre inkább alapkövetelménnyé válik a bérlők részéről.
Ami a Logicor megközelítését igazán megkülönbözteti, az a tudatos rugalmasság. A vállalat nem törekszik arra, hogy épületeit egyetlen bérlő egyedi igényeihez igazítsa, hanem olyan általánosan alkalmazható, hosszú élettartamra tervezett létesítményeket hoz létre, amelyek az egyszerű raktározástól és disztribúciótól kezdve az összeszerelési műveleteken át a könnyűipari gyártásig sokféle funkciónak megfelelnek.
„A kulcs az, hogy megértsük, hogyan alakulnak ügyfeleink működési folyamatai az idő múlásával, és biztosítsuk, hogy a logisztikai területek is velük együtt fejlődhessenek” – mondta Joó Domonkos, a Logicor Magyarország és Ausztria ügyvezető igazgatója. „A ma meghozott logisztikai döntések gyakran hatással vannak egy vállalat versenyképességére az elkövetkező öt, sőt tíz évre is.”
Fenntarthatóság: nem opció, hanem alapvetés
A Logicor fenntarthatósági elkötelezettsége túlmutat a kötelező megfelelésen. A vállalat 2025-ben túlteljesítette a 2030-ra kitűzött, 36%-os szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célját, és a bázisévhez viszonyítva 40%-os kibocsátáscsökkenést ért el. Ezen ambiciózus célok öt évvel a tervezett határidő előtti teljesítése jól mutatja a Logicor felelős vállalatirányítás iránti elkötelezettségét, miközben összhangban van az ügyfelek egyre növekvő igényével az alacsonyabb karbonintenzitású logisztikai megoldások iránt.
Magyarországon ez a szemlélet konkrét, mérhető intézkedésekben ölt testet. Az intelligens mérőrendszerek bevezetése, a fotovoltaikus rendszerekre való felkészítés, az elektromosautó-töltő infrastruktúra kiépítése és a vállalat Green Audit programjának hazai bevezetése mind azt a célt szolgálja, hogy a portfólió minden egyes eleme a lehető legmagasabb környezeti teljesítményt nyújtsa.
Ahol a dolgozók is otthon érzik magukat
A logisztikai ingatlanfejlesztés hagyományosan épületcentrikus iparág, a Logicor azonban egyre tudatosabban figyel arra is, milyen élményt nyújtanak ingatlanjai azoknak, akik naponta dolgoznak bennük. A budaörsi telephelyeken nemrégiben átadott pihenő- és rekreációs terület – parkosított zöldterületekkel, kültéri ülőzónákkal és közösségi terekkel – jól mutatja ezt a szemléletváltást. A munkahelyi jóllét javítása ma már nem csupán HR-kérdés, hanem a bérlői elégedettség és a hosszú távú partnerség egyik meghatározó tényezője is.
Hosszú táv, valódi partnerség
A Logicor stratégiájának lényege egy alapvető felismerésben rejlik: a logisztikai piac szereplői nem egyszerűen bérleményt keresnek, hanem olyan partnert, aki képes alkalmazkodni változó igényeikhez, és aki hosszú távon is kiszámítható, fejlődő környezetet biztosít számukra. Egy olyan korszakban, amelyet az ellátási láncok folyamatos átrendeződése jellemez, ez a partneri szemlélet – a rugalmasság, a fenntarthatóság és az ügyfélközpontúság ötvözete – adja a modern logisztikai ingatlankezelés igazi értékét.