Történelmi jelentőségű látogatás Pécsen: az AUX alapítója személyesen látogatott el a Rotovill székházába

A magyar klímatechnikai piac jövőjét meghatározó stratégiai egyeztetés helyszíne volt az elmúlt napokban a Rotovill Zrt. pécsi központja, ahol Zheng Jianjiang, az AUX Group alapítója és elnöke személyesen találkozott a márka magyarországi kizárólagos forgalmazójának vezetőivel.

Fotó: Rotovill Zrt.

A találkozó történelmi jelentőségét jól mutatja, hogy az AUX negyvenéves történetében ez volt az első alkalom, hogy Zheng Jianjiang személyesen látogatott meg forgalmazó partnert Európában. Az, hogy erre a Rotovillnél került sor, egyértelműen jelzi a magyar piac jelentőségét és a két vállalat kapcsolatának stratégiai súlyát. A felek a tárgyalások során megerősítették közös céljukat: az AUX és a Rotovill hosszú távústratégiai partnerségben kívánja megerősíteni a márka pozícióját a hazai klímapiacon.

„Az AUX számára Magyarország kiemelt jelentőségű piac Európában, a Rotovill pedig olyan partner, amely szakmai tudásával, logisztikai hátterével, piaci jelenlétével és növekedési eredményeivel bizonyította, hogy képes meghatározó szerepet betölteni a régióban” – hangzott el a találkozón.

A Rotovill az elmúlt években a hazai klímatechnikai piac egyik legerősebb szereplőjévé vált. A több mint 70 főt foglalkoztató vállalatcsoport több mint 10 000 terméket tart készleten, klímatelepítők, viszonteladók és vállalkozások ezreit szolgálja ki országszerte. A cégcsoport 2025-ben 15,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A 33 éve alapított Rotovill, az AUX, az RCOOL és a Hitachi márkák kizárólagos magyarországi forgalmazója, emellett folyamatos beruházásokkal fejleszti logisztikai, oktatási és műszaki hátterét. A találkozó helyszínéül szolgáló pécsi székház és logisztikai központ 2024-ben elnyerte Az Év Irodája díjat, amely jól tükrözi a vállalat innováció és minőség iránti elkötelezettségét.

A partnerként együttműködő két vállalat mérete és piaci ereje kiemelkedő. Az AUX Group 2025-ben több mint 12 milliárd dolláros árbevételt ért el, több mint 40 000 munkavállalót foglalkoztat, 17 gyártóbázissal és 7 kutatás-fejlesztési központtal rendelkezik világszerte. A vállalat mára a világ három legnagyobb légkondicionáló-gyártójának egyikévé vált.